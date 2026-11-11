Άμεσες απαντήσεις ζητά η αντιπολίτευση μετά την τουρκική NAVTEX – Ποιο ειναι το «κλειδί»

Οι πρώτες νυχτερινές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΕΛΑΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Άμεσες απαντήσεις ζητά η αντιπολίτευση μετά την τουρκική NAVTEX – Ποιο ειναι το «κλειδί»
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  • Η έκδοση νέας τουρκικής NAVTEX για έρευνες σχετικές με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που ζητά άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση.
  • Τα κόμματα ζητούν τη δημοσιοποίηση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία, καθώς η NAVTEX αναφέρει «συγκατάθεση» των τουρκικών αρχών για τις εργασίες.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για εφησυχασμό, αντιφάσεις και έλλειψη σαφούς κυβερνητικής ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η σιωπή νομιμοποιεί την τουρκική ενέργεια.
  • Η ΕΛΑΣ επιρρίπτει προσωπικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τη νέα NAVTEX ως παραβίαση διεθνούς δικαίου και κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση του ζητήματος.
  • Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θέτει σε κίνδυνο τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
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Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η έκδοση νέας τουρκικής NAVTEX για τις έρευνες που σχετίζονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΕΛΑΣ ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις τελευταίες εξελίξεις, με κοινό σημείο των παρεμβάσεών τους το αίτημα δημοσιοποίησης της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η αναφορά της τουρκικής NAVTEX σε «συγκατάθεση» των αρμόδιων τουρκικών αρχών για τις προγραμματισμένες εργασίες, την ώρα που το γαλλικό ερευνητικό σκάφος έχει αποπλεύσει από το Ηράκλειο.

ΠΑΣΟΚ: «Εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα η κυβέρνηση»

Την άμεση παροχή εξηγήσεων ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αντιφατικές τοποθετήσεις σχετικά με τη στάση της Τουρκίας.

«Με την έκδοση της NAVTEX από την Τουρκία πριν από λίγο, έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορετικές εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη διαψεύδονται από τις ίδιες τις εξελίξεις.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν προκαλεί έκπληξη, ωστόσο επέμεινε στην ανάγκη η Ελλάδα να επιδεικνύει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και η Ευρώπη να αναλαμβάνει τις ευθύνες της.

Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, ζητώντας να διευκρινιστεί πότε πραγματοποιήθηκε, τι περιλαμβάνει και τι έχει συμφωνηθεί.

«Δεν μπορεί να παίζουμε με τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν αναδείξει την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Δημήτρης Μάντζος ζήτησε από την ελληνική πλευρά να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX, επισημαίνοντας ότι η τουρκική κίνηση παραπέμπει και στους χάρτες που είχε υποβάλει η Άγκυρα στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020, στο πλαίσιο του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επανέλαβε, τέλος, την ανάγκη επίσημης κυβερνητικής ενημέρωσης για το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Φαίνεται ότι έχει εκχωρηθεί μέρος της διαπραγμάτευσης σε τρίτη χώρα»

Σοβαρά ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς έθεσε και ο Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται ότι έχει εκχωρηθεί ένα μέρος της διαπραγμάτευσης σε τρίτη χώρα».

Ο Νίκος Παππάς υπενθύμισε ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα πως, εάν είχε υποβληθεί αίτημα αδειοδότησης προς την Τουρκία, η Άγκυρα θα εξέδιδε NAVTEX, κάτι που τελικά συνέβη. Κάλεσε, μάλιστα, τον κ. Χατζηβασιλείου να εξηγήσει εάν εξακολουθούν να ισχύουν όσα είχε υποστηρίξει.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη δημοσιοποίησης του περιεχομένου της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα: «Έγινε για λογαριασμό της Γαλλίας; Της Ελλάδας; Εκχωρήσαμε εκπροσώπηση; Ποιες είναι οι διατυπώσεις;».

«Τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι εδώ υπάρχει μια διολίσθηση», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν συμμερίζεται τη θέση που απέδωσε στον Δημήτρη Καιρίδη, ότι η ελληνική πλευρά δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης.

Για ζήτημα που αφορά την εθνική κυριαρχία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές κινήσεις.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στάθηκε ιδιαίτερα στη διατύπωση της τουρκικής NAVTEX, σύμφωνα με την οποία οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διαδρομές που έχουν συντονιστεί με τις τουρκικές αρχές και έχουν λάβει τη συγκατάθεσή τους.

«Ανησυχώ περισσότερο από την απάντησή σας», είπε απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό, κάνοντας παραλληλισμό με την αντιμετώπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται υπερβολικά καθησυχαστική, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

«Αυτό το πράγμα ξεπερνάει τους πολιτικαντισμούς. Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας», τόνισε, ζητώντας πλήρη ενημέρωση της Βουλής για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, αλλά και για τις ενέργειες που σχεδιάζει η ελληνική πλευρά.

«Το πρόβλημα που εγώ εισπράττω είναι ένας εφησυχασμός και μια αυτοεπιβεβαίωση της κυβέρνησης ότι δεν συμβαίνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση με τη σιωπή της νομιμοποιεί την τουρκική ανακοίνωση»

Άμεση τοποθέτηση της κυβέρνησης ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, με δύο διαδοχικές παρεμβάσεις του στη Βουλή.

«Η κυβέρνηση θα πει κάτι; Η Γαλλία τι ζήτησε απ' την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει;», διερωτήθηκε, συνδέοντας τις εξελίξεις με τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και τις επιδιώξεις των εμπλεκόμενων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από τις συμφωνίες και τους ανταγωνισμούς μεταξύ συμμάχων.

Κατά τη δεύτερη παρέμβασή του ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, σημειώνοντας ότι, εφόσον προκύπτει πως ζητήθηκε η συγκατάθεση της Τουρκίας, η συζήτηση αποκτά διαφορετική διάσταση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή, διατηρώντας σχέσεις τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Τουρκία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ καταλόγισε, επίσης, ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η μέχρι στιγμής σιωπή της απέναντι στην τουρκική ανακοίνωση οδηγεί στην έμμεση νομιμοποίησή της.

ΕΛΑΣ: «Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, η οποία καταλογίζει προσωπικές ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη νέα τουρκική NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τμήματα της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας ως δικά της, ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τις έρευνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και το δίκαιο της θάλασσας.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για τον κίνδυνο η Τουρκία να αξιοποιήσει την προηγούμενη ενημέρωσή της από τη γαλλική πλευρά, παρουσιάζοντάς την ως αίτημα άδειας για τις εργασίες.

Παράλληλα, επικρίνει την κυβερνητική αντίδραση στις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση κατηγόρησε όσους ασκούσαν κριτική ότι «ευνοούν τα συμφέροντα των Τούρκων».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κυβερνητικό παραλληλισμό της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης με ειδοποιητήριο λογαριασμού κοινής ωφέλειας, τον οποίο η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει «φαιδρή δικαιολογία».

«Πλέον στο παλμαρέ των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο», σημειώνει, καταλήγοντας με την αναφορά ότι στις εκλογές ο ελληνικός λαός θα αποστείλει στον πρωθυπουργό το δικό του «ειδοποιητήριο».

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