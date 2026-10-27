Θέουτα: Καταδίωξη στη θάλασσα - Σκάφος της μαροκινής αστυνομίας κυνηγάει «κολυμβητή» μετανάστη
Τον περασμένο Ιούλιο περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν κολυμπώντας στον ισπανικό θύλακα
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Ένας μετανάστης που προσπαθούσε να φτάσει στο ισπανικό θύλακα της Θεούτα κολυμπώντας συνελήφθη από την μαροκινή αστυνομία, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν με σκάφος σε ισπανικά ύδατα πριν τον πάρουν πίσω στο Μαρόκο.
Το περιστατικό έρχεται εν μέσω καταστολής των καταυλισμών μεταναστών αφού τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι πέρασαν στην πόλη τον Ιούλιο.
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