Αγρότες: Μηδενικός φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ -Ποιοι θα δουν μειώσεις, παραδείγματα

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, με τον συντελεστή φόρου εισοδήματος να διαμορφώνεται στο 0% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Το μέτρο, που είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, εξειδικεύτηκε τη Δευτέρα (7/9) από το οικονομικό επιτελείο.

Ποιοι αγρότες θα έχουν μηδενικό φόρο

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο φόρος εισοδήματος για ποσά έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται, στα πρότυπα αντίστοιχων φορολογικών παρεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνους.

Η νέα φορολογική μεταχείριση θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Στόχος η παραμονή και η προσέλκυση νέων αγροτών

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η παρέμβαση δεν περιορίζεται στην άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν επιπλέον κίνητρα ώστε οι σημερινοί παραγωγοί να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα, αλλά και να ενισχυθεί η είσοδος νέων ανθρώπων στο επάγγελμα.

Η κυβέρνηση συνδέει τη φορολογική ελάφρυνση με την προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και της ανανέωσης του παραγωγικού δυναμικού του κλάδου.

Σήμερα, τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – φυσικών προσώπων που αντλούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από τον συγκεκριμένο τομέα – φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών.

Συνολικά, η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά 245.907 φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο

Ποιοι θα δουν μειώσεις

Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 47 χιλιάδες αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Αναλυτικά Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο 2026 θα ισχύσει και η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, όπoυ η ωφέλεια για τους αγρότες θα αυξηθεί καθώς θα υπάρχει απαλλαγή και του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ (σύνολο 50,8 λεπτά εκ των οποίων 41 λεπτά το λίτρο ΕΦΚ και 9,8 λεπτά ΦΠΑ επί του ΕΦΚ).

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