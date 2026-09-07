Αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση εισφορών: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους

Αναλυτικά παραδείγματα για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές εισφορές 

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση εισφορών: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους
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Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί σε 1.000 ευρώ (1.300 ευρώ με τις τριετίες) έως τον Ιανουάριο του 2028, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, από 920 ευρώ σήμερα, μέσω δύο αυξήσεων που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%.

Παράλληλα από την 1η Απριλίου μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με δημοσιονομικό κόστος 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και 218 εκατ. ευρώ για το 2028. Η μείωση των εισφορών θα γίνει από το σκέλος των κρατήσεων υπέρ ΔΥΠΑ, ενώ το αναλογούν κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω μόνιμης αύξησης της επιχορήγησης προς τη ΔΥΠΑ.

Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο έτσι ώστε οι μισθωτοί να λάβουν το σύνολο του οφέλους από την μείωση των εισφορών. Μετά την εν λόγω μείωση οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν μειωθεί από 40,56% το 2019 σε 34,66% το 2027, δηλαδή κατά 5,9 μονάδες. Οι εισφορές του εργαζομένου θα έχουν μειωθεί από 15,75% σε 12,87% και του εργοδότη από 24,81% σε 21,79%. Οι διαδοχικές μειώσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε αναλυτικά:

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Ενδεικτικά παραδείγματα

Υπό την υπόθεση ότι ο κατώτατος θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027:

  • Για ένα νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 797 σε 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 871 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ καθαρά το 2028.
  • Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.300 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 959 σε 999 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 1.035 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 420 ευρώ το 2027 και 1055 ευρώ καθαρά το 2028.
  • Για έναν μισθωτό 45 ετών με τρία τέκνα και μικτό μισθό 2.000 ευρώ. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 1.673 ευρώ καθαρά το 2027.
  • Για έναν μισθωτό 40 ετών με ένα τέκνο και μικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

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