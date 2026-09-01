Πλημμύρες στα Ιμαλάια: Πάνω από 1.000 οι νεκροί

Οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις φονικές κατολισθήσεις που ακολούθησαν την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια έχουν ξεπεράσει πλέον τους 1000, ενώ οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων

Νατάσα Παυλοπούλου

Πλημμύρες στα Ιμαλάια: Πάνω από 1.000 οι νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στα Ιμαλάια έχουν ξεπεράσει τους 1.000, με χιλιάδες αγνοούμενους στο Νεπάλ και την Κίνα.
  • Οι προσπάθειες διάσωσης δυσχεραίνουν λόγω κατολισθήσεων, κατεστραμμένων δρόμων και ασταθούς εδάφους στις πληγείσες περιοχές.
  • Περίπου 500 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες.
  • Οι αρχές προχωρούν σε μαζικές ταφές αγνώστων θυμάτων, συλλέγοντας δείγματα DNA για μελλοντική ταυτοποίηση.
  • Η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα, που δημιούργησε σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ και κατέληξε σε κατακλυσμιαίες πλημμύρες.
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Ομάδες διάσωσης με σκυλιά έρευνας ψάχνουν επί ώρες μέσα σε λάσπη, βράχους και συντρίμμια στο Νεπάλ και την Κίνα αναζητώντας χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν κοινότητες στα Ιμαλάια , αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 1.000 νεκρούς.

Climate Nepal Infrastructure

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ δήλωσε σήμερα (1/9) ότι έχουν καταμετρηθεί 987 θάνατοι, με 3.916 ανθρώπους να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 583 ξένων. Οι κινεζικές αρχές, στην τελευταία τους ενημέρωση την Κυριακή, ανέφεραν 16 θανάτους και 546 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 261 ξένων.

Η κλίμακα της καταστροφής της περασμένης εβδομάδας εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης και στις δύο περιοχές, με κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και εκτεταμένες ζημιές να έχουν αποκόψει απομακρυσμένες περιοχές. Τα σωστικά συνεργεία αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες καθώς έψαχναν σε ασταθές έδαφος και σωρούς από συντρίμμια, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί.

APTOPIX Nepal Flash Floods

Αριθμημένες ετικέτες αναγνώρισης τοποθετημένες μέσα σε γλάστρες σε έναν μαζικό τάφο στο Τσιτουάν του Νεπάλ

AP

Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει δραματική, με τις αρχές στο Νεπάλ να προχωρούν ήδη σε μαζικές ταφές εκατοντάδων αγνώστων θυμάτων. Η μακρά παραμονή των σορών στα ορμητικά νερά των ποταμών έχει καταστήσει την αναγνώρισή τους σχεδόν αδύνατη, αναγκάζοντας τα συνεργεία να συλλέγουν εσπευσμένα δείγματα DNA και φωτογραφικό υλικό πριν από τον ενταφιασμό τους, ώστε να υπάρχξει ελπίδα μελλοντικής ταυτοποίησης από τους συγγενείς. Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία ο φόβος των υγειονομικών αρχών για ενδεχόμενη εξάπλωση ασθενειών.

Μάχη για να βρεθούν οι εργαζόμενοι στην υδροηλεκτρική ενέργεια

Στο Νεπάλ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι υπόγειες σήραγγες 12 υδροηλεκτρικών έργων, όπου εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι περίπου 500 από τους συνολικά 900 αγνοούμενους εργαζόμενους.

Ο ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπάσνετ, εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ, δήλωσε ότι ομάδες με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων εργάζονταν σε διάφορα υδροηλεκτρικά έργα. Εικόνες που δημοσίευσε ο στρατός έδειχναν ομάδες διάσωσης να μπαίνουν σε σκοτεινές, γεμάτες συντρίμμια σήραγγες, να περπατούν μέσα σε λάσπη και νερό και να σκαρφαλώνουν πάνω σε βράχους καθώς αναζητούσαν σημάδια ζωής.

CORRECTION Nepal Flash Floods

Συγγενείς παρηγορούν τη Μούνα Χάντκα, στο κέντρο, η οποία έχασε τον γιο της στις πλημμύρες, σε χώρο αποτέφρωσης στο Τσιτουάν του Νεπάλ

AP

Από την κινεζική πλευρά, τα συνεργεία διάσωσης έψαξαν σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις, ιδιαίτερα γύρω από το συνοριακό πέρασμα του λιμανιού Γκιρόνγκ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Διασώστες, με τη βοήθεια σκύλων έρευνας, επικεντρώθηκαν σε κενά ανάμεσα σε βράχους και συντρίμμια για σημάδια ζωής. Άλλες ομάδες χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα για να ανοίξουν ξανά έναν σημαντικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο λιμάνι Γκιρονγκ, κάτι που θα διευκόλυνε την παράδοση εξοπλισμού, προσωπικού και προμηθειών στην περιοχή της καταστροφής, σύμφωνα με την κινεζική κρατική εφημερίδα Global Times.

Αγώνας δρόμου για τις αποκλεισμένες κοινότητες

Οι επιχειρήσεις αρωγής επεκτείνονται για να φτάσουν στις αποκλεισμένες κοινότητες. Τουλάχιστον 11.814 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ. Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη για να φτάσουν στις αποκλεισμένες κοινότητες σε περιοχές όπου δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Οι αρχές την Τρίτη ενέτειναν επίσης τις προσπάθειές τους για την παροχή βοήθειας σε επιζώντες σε περιοχές όπου οι δρόμοι και άλλες οδοί μεταφοράς είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν αποκοπεί. Ο Μπιμάλ Σάρμα, πιλότος ελικοπτέρου που πετάει σε αποστολές διάσωσης και ανακούφισης από την έναρξη της καταστροφής, δήλωσε σοκαρισμένος βλέποντας την καταστροφή στην Τιμούρε, μια συνοριακή πόλη κοντά στο Θιβέτ που γνωρίζει εδώ και χρόνια. «Ένιωθα σαν να πετούσα πάνω από ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο», είπε.

Ο Σάρμα είπε ότι είχε ελάχιστη ευκαιρία να μιλήσει με τους ανθρώπους που έσωσε, αλλά οι εκφράσεις τους τού έδειξαν πόσο βαθιά τους είχε επηρεάσει η καταστροφή. «Μπορώ να δω τον πόνο στα μάτια τους. Είναι σπαρακτικό», είπε.

Η κατάρρευση παγετώνων στα Ιμαλάια

Η φυσική καταστροφή της 26ης Αυγούστου πυροδοτήθηκε από μια αλυσίδα αλλεπάλληλων φαινομένων στα υψηλά υψόμετρα των Ιμαλαΐων. Η αιφνίδια κατάρρευση παγετώνα παρέσυρε τεράστιες ποσότητες βράχων, πάγου και λιωμένου ύδατος προς τις χαμηλότερες κοιλάδες, προκαλώντας κατακλυσμιαίους χειμάρρους.

Nepal

Σύμφωνα με επιστήμονες που ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες, το συμβάν αποδίδεται στην αστοχία του βραχώδους υποστρώματος κάτω από τον παγετώνα. Η ορμή της πτώσης των βράχων ήταν τόσο σφοδρή, ώστε καταγράφηκε από τα σεισμολογικά όργανα ως δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το τεράστιο κύμα νερού και υλικών διοχετεύθηκε στα ποτάμια δίκτυα που διασχίζουν τις κοιλάδες του Θιβέτ και του Νεπάλ, προκαλώντας την ακαριαία υπερχείλισή τους. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν στο πέρασμα τους κατοικίες, υποδομές, δρόμους και γέφυρες, μεταφέροντας τόνους λάσπης και συντριμμιών προς τις χαμηλότερες περιοχές.

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