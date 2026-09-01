Νεπάλ: Μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό 600 εργατών από πλημμυρισμένες σήραγγες

Νεπάλ: Διασώστες ανατινάζουν πλαγιά λόφου αναζητώντας εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, καθώς οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Νεπάλ: Μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό 600 εργατών από πλημμυρισμένες σήραγγες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 600 εργάτες είναι παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο Νεπάλ μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις.
  • Οι διασώστες χρησιμοποιούν εκρηκτικά για να ανοίξουν δρόμο προς τους εγκλωβισμένους και διοχετεύουν οξυγόνο στις σήραγγες.
  • Τουλάχιστον 939 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 4.000 αγνοούνται λόγω των καταστροφών στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.
  • Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε 11 υδροηλεκτρικά έργα, επηρεάζοντας σημαντικά τις υποδομές της χώρας.
  • Η πολιτική ηγεσία του Νεπάλ συνδέει τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή και καλεί για διεθνή δράση και στήριξη.
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Δραματικές ώρες ζουν εκατοντάδες οικογένειες στο Νεπάλ, καθώς οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν περισσότερους από 600 εργαζόμενους, οι οποίοι φέρεται να παραμένουν παγιδευμένοι σε ένα τεράστιο δίκτυο με υπόγειες σήραγγες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι. Το προσωπικό του στρατού αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει εκρηκτικά για να διασπάσει τους γιγαντιαίους βράχους στην πλαγιά του λόφου, ενώ παράλληλα διοχετεύει οξυγόνο στις υπόγειες εγκαταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα σωθούν οι εγκλωβισμένοι.

Η καταστροφή προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 939 νεκρούς και περίπου 4.000 αγνοούμενους. Το γεγονός ότι οι υποδομές των υδροηλεκτρικών σταθμών διαθέτουν αυτόνομα συστήματα παροχής αέρα κρατά ζωντανή την ελπίδα για τους συγγενείς των μηχανικών και των εργατών. Ωστόσο, η αγωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες και οι συγγενείς εκφράζουν την οργή τους για τη βραδύτητα των επιχειρήσεων, τονίζοντας πως κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο για τη ζωή των αγαπημένων τους.Οι διασώστες άρχισαν να διοχετεύουν αέρα σε μια σήραγγα το Σαββατοκύριακο, αλλά οι οικογένειες των παγιδευμένων λένε ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

«Όσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται, τόσο περισσότερο πεθαίνει η ελπίδα μας. Αυτή η επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα επειδή κάθε δευτερόλεπτο είναι σημαντικό για εμάς», δήλωσε ο Τζιμπάν Χάντκα, συγγενής ενός παγιδευμένου εργαζόμενου μέσα στο εργοστάσιο. «Είναι μια απογοητευτικά αργή επιχείρηση», πρόσθεσε. «Μακάρι να μπορούσαμε να τον βρούμε. Μακάρι να γύριζε σπίτι», δήλωσε στο BBC Nepali η Ανουσιλά Μπαντάρι, σύζυγος του Άουρους Μπαντάρι, ενός 33χρονου μηχανικού που αγνοείται επίσης σε ένα εργοτάξιο.

Περίπου ένας στους επτά αγνοούμενους πιστεύεται ότι είναι εργαζόμενος στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Κάθε σταθμός απασχολεί εκατοντάδες εργάτες, συμπεριλαμβανομένων ντόπιων και μεταναστών εργατών και μηχανικών υψηλής εξειδίκευσης. Στις επιχειρήσεις συνδράμει μια διεθνής ομάδα ειδικών από την Κίνα, την Ινδία, την Κορέα και την Αυστραλία. Οι διασώστες περιγράφουν ένα σεληνιακό τοπίο, όπου γιγαντιαίοι βράχοι έχουν εξαφανίσει κάθε σημείο αναφοράς των εγκαταστάσεων. Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται στα όριά τους, καθώς αδυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο των θυμάτων. Στην περιοχή Τσιτουάν, οι αρχές προχωρούν σε μαζικές ταφές αγνώστων σορών αφού προηγηθεί λήψη δειγμάτων DNA, καθώς η αποσύνθεση και η έλλειψη ειδικών ψυκτικών θαλάμων δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το Νεπάλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική ενέργεια και έχει αφιερώσει χρόνια στην ανάπτυξη έργων κατά μήκος των ορεινών ποτάμιων συστημάτων του. Τουλάχιστον 11 έργα που είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται υπό κατασκευή υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, ανέφεραν οι αρχές.

Η πολιτική ηγεσία του Νεπάλ συνδέει το πρωτοφανές πλημμυρικό συμβάν με τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευαίσθητη περιοχή των Ιμαλαΐων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεθνή κινητοποίηση. Παράλληλα, αυστηρά μέτρα ελέγχου της πληροφορίας εφαρμόζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς τόσο οι αρχές του Νεπάλ όσο και της Κίνας παρεμβαίνουν δραστικά για την αφαίρεση περιεχομένου στο διαδίκτυο και την αποτροπή ανεπίσημων εκτιμήσεων σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν «εντατικοποιηθεί», δήλωσε ο ηγέτης του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, σημειώνοντας ότι οι πλημμύρες «δεν ήταν ένα συνηθισμένο» γεγονός. «Αυτό το περιστατικό δείχνει ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή των Ιμαλαΐων αυξάνονται παράλληλα με την κλιματική αλλαγή. Ήρθε η ώρα να θέσουμε έντονα στη διεθνή κοινότητα το ζήτημα των καταστροφών που βιώνουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook αργά τη Δευτέρα.

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