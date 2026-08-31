Νεπάλ: Θρίλερ με εκατοντάδες εγκλωβισμένους στις υπόγειες σήραγγες - «Βλέπαμε μόνο πτώματα»

Snapshot Περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων στο Νεπάλ μετά από καταστροφικές πλημμύρες.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 903 στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο περιοχές.

Οι διασώστες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω λάσπης και συντριμμιών που εμποδίζουν την πρόσβαση στις σήραγγες.

Η πλημμύρα συνδέεται με την αστάθεια των παγετώνων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή των Ιμαλαΐων και του Θιβέτ.

Υπάρχουν ανησυχίες για την έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Νεπάλ και Κίνας σχετικά με τους κινδύνους από παγετώνες, που μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα σε μελλοντικές καταστροφές. Snapshot powered by AI

Ομάδες διάσωσης εργάζονται για να προσεγγίσουν περισσότερους από 900 ανθρώπους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στις σήραγγες και τους υπόγειους χώρους υδροηλεκτρικών έργων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες , ανακοίνωσε σήμερα (31/8) η αρχή διαχείρισης καταστροφών της χώρας. Ο αριθμός των νεκρών από την άνευ προηγουμένου πλημμύρα που σάρωσε τις κοιλάδες του Νεπάλ την περασμένη Τετάρτη έχει πλέον αυξηθεί σε 903 άτομα, με 16 ακόμη νεκρούς να αναφέρονται στην πλευρά των συνόρων του Θιβέτ. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 500 στο Θιβέτ.

Εκατοντάδες πτώματα, πολλά από τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν θαφτεί σε ρηχούς τάφους στις πεδιάδες της περιοχής των Ιμαλαΐων, αφού παρασύρθηκαν στα βουνά από τον χείμαρρο. Νεπαλέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η προσοχή τους επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους 933 ανθρώπους που αγνοούνται από υδροηλεκτρικά έργα στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή.

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ομάδες διάσωσης έδειξαν άνδρες με χωματουργικό εξοπλισμό να σκάβουν και να φτυαρίζουν τη λάσπη για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις σήραγγες. «Υπάρχει μεγάλη ποσότητα συντριμμιών και αυτό δημιουργεί μεγάλη πρόκληση για το άνοιγμα των σηράγγων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Ο Ασίς Γκουρούνγκ, ο οποίος συνήθως εργάζεται ως οδηγός, είναι μεταξύ των διασωστών. «Υπάρχει λάσπη παντού», είπε στον Guardian. «Μέσα στη σήραγγα ήταν χειρότερα. Είναι τόσο δύσκολο να κινηθείς, η λάσπη είναι τόσο βαθιά». Την Κυριακή, η ομάδα του προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην υδροηλεκτρική εγκατάσταση Chilime Hydropower στη Ruswana, στην περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο.

Οι ορειβάτες αυτοσχεδίασαν αρπάζοντας ξύλινες σανίδες για να ελέγξουν το βάθος της λάσπης, προτού τις χρησιμοποιήσουν ως αυτοσχέδια γέφυρα, μαζί με ένα σύστημα σχοινιών για να είναι ασφαλείς, είπε. «Είναι πολύ δύσκολο να περπατήσουμε μέσα. Σε κάποιο σημείο η λάσπη μας έφτανε μέχρι το στήθος», είπε ο Γκουρούνγκ. «Φτάσαμε κοντά στον πρώτο σταθμό, περίπου 130 μέτρα μέσα. Μέσα σε αυτό το σημείο, μπορούσες [να δεις πιο βαθιά]. Έμοιαζε σαν να βλέπαμε μόνο πτώματα».

Η υδροηλεκτρική εταιρεία είχε δώσει στην ομάδα του έναν χάρτη και φαινόταν ότι υπήρχε πιθανότητα οι άνθρωποι στις σήραγγες να είχαν επιβιώσει παραμένοντας μέσα στις εσωτερικές υποδομές. «Υπάρχει μια ασφαλής περιοχή μέσα», είπε. «Μερικοί από αυτούς θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι ζωντανοί. Ελπίζω να είναι ζωντανοί».

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει εκτιμήσει ότι περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πληγεί από την καταστροφή, την οποία η Κίνα και ορισμένοι ειδικοί συνδέουν με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης .

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε ότι η πλημμύρα ήταν μια «άνευ προηγουμένου και καταστροφική φυσική καταστροφή» και ότι παραμένει δύσκολο να καταρτιστεί μια πλήρης εκτίμηση των ζημιών. «Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, το δύσκολο έδαφος και τους συνεχιζόμενους κινδύνους, προχωράμε με αποφασιστικότητα για να σώσουμε τις ζωές των πολιτών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook αργά την Κυριακή. Σχεδόν 21.000 μέλη του προσωπικού ασφαλείας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, εκτός από πολίτες και εθελοντές, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχουν καταμετρηθεί 903 θάνατοι, με 4.247 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 592 αλλοδαπών, να αγνοούνται. Μέχρι την Κυριακή, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν 16 θανάτους και 546 αγνοούμενους, και τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 261 από τους αγνοούμενους ήταν αλλοδαποί, ανάμεσά τους πάνω από 100 Νεπαλέζοι.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας ανέφερε ότι το Πεκίνο είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 2.100 διασώστες και είχε διαθέσει τουλάχιστον 220 εκατομμύρια γιουάν (33 εκατομμύρια δολάρια) για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και είχε πραγματοποιήσει ρίψεις από αέρος εξοπλισμού και προμηθειών στους διασώστες της πρώτης γραμμής, ενώ οι στρατιώτες του χρησιμοποίησαν εξοπλισμό ανίχνευσης ζωής για να αναζητήσουν τους αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ανασταλεί αρκετές φορές από την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας, ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας από την καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πλημμύρες, αφού άρχισε να υπερχειλίζει τα ποτάμια του Νεπάλ.

Ωστόσο, ο καιρός ήταν καλός τη Δευτέρα και οι εργασίες διάσωσης άρχισαν να επιταχύνονται, δήλωσε ο Ναρέντρα Παριγιάρ, ο διοικητής της Ρασούβα, μιας από τις δύο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Στην ιερή πόλη Ντεβιγκάτ, στις όχθες του πλημμυρισμένου ποταμού Τρισούλι, οι κάτοικοι περπατούσαν γύρω από τα ερείπια σπιτιών, προσπαθώντας να σώσουν τα υπάρχοντά τους από τα συντρίμμια.

Η πλημμύρα «προκλήθηκε από την αστάθεια των παγετώνων υπό τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη», ανέφερε το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, λέγοντας ότι επρόκειτο για ένα «νέο και σημαντικό χαρακτηριστικό των καταστροφών στην κρυόσφαιρα» στο οροπέδιο του Θιβέτ.

Δύο αξιωματούχοι του Νεπάλ δήλωσαν στο Reuters ότι η Κίνα δεν είχε κοινοποιήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από τους παγετώνες και τα επίπεδα των υδάτων μετά από μια συνάντηση για την ενίσχυση της συνεργασίας νωρίτερα φέτος και φοβούνται ότι η έλλειψη ανταλλαγής δεδομένων θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ετοιμότητα για μελλοντικές καταστροφές.

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