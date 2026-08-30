Νεπάλ: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της δραματικής διάσωσης 5χρονης

Snapshot Η 5χρονη Μανίσα διασώθηκε δύο ημέρες μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η διάσωση έγινε κοντά στο Σιαμπρουμπέσι, όπου οι διασώστες εντόπισαν το κορίτσι παγιδευμένο κάτω από ερείπια.

Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να απεγκλωβιστεί η Μανίσα, η οποία αρχικά δεν ανταποκρινόταν.

Λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η άμεση αερομεταφορά της, αλλά αργότερα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο στο Κατμαντού.

Η Μανίσα επανενώθηκε με τους γονείς της στο νοσοκομείο μετά την ανάρρωσή της. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό κορίτσι που διασώθηκε την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, επανενώθηκε με τους γονείς της στο νοσοκομείο.

Η 5χρονη Μανίσα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως μας ενημέρωσε ένας αξιωματούχος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κατμαντού. Οι διασώστες βρίσκονταν κοντά στο Σιαμπρουμπέσι, στην περιοχή Ρούσβα και αναζητούσαν επιζώντες, όταν πίστεψαν ότι άκουγαν μια γάτα παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια.

Ο Σάντζου Κατρί, αστυνομικός της Ένοπλης Αστυνομικής Δύναμης του Νεπάλ, είπε ότι οι ομάδες έψαξαν την περιοχή και άρχισαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Τότε ήταν που βρήκαν τη Μανίσα, η οποία ήταν παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια. Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να τη διασώσουν και βίντεο δείχνει τη στιγμή που την έβγαλαν ζωντανή από τα ερείπια.

Ήταν ζωντανή αλλά σχεδόν δεν ανταποκρινόταν, εξηγεί ο αξιωματούχος. Η ομάδα διάσωσης ζήτησε ελικόπτερο, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατάφεραν να την μεταφέρουν.

Στη συνέχεια, οι ομάδες τη μετέφεραν στο στρατόπεδο διάσωσης της αστυνομίας και της έδωσαν νερό. Η Μανίσα ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά από λίγο και άρχισαν να της δίνουν νερό με βρασμένο ρύζι. Ήταν σε κατάσταση σοκ, αλλά το Σάββατο το απόγευμα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο παιδιατρικό τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Κατμαντού.