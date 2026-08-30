Νεπάλ: Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των θυμάτων – 794 νεκροί από την φονική πλημμύρα

Snapshot Στο Νεπάλ έχουν καταγραφεί 794 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες, με 2.502 ανθρώπους να αγνοούνται ακόμη.

Μεταξύ των αγνοουμένων υπάρχουν πολίτες πολλών χωρών, όπως 320 Ινδοί, 100 Κινέζοι, 90 Αμερικανοί και άλλοι.

Στο Θιβέτ οι ομάδες διάσωσης εκφράζουν χαμηλές ελπίδες για την ανεύρεση ζωντανών επιζώντων.

Στο Θιβέτ αγνοούνται 546 άτομα, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νεκρών.

Τα στοιχεία για τα θύματα στην Κίνα δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στον συνολικό απολογισμό. Snapshot powered by AI

Συνολικά 794 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην φονική πλημμύρα στο Νεπάλ, χωρίς να υπολογίζονται τα θύματα από την πλευρά της Κίνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ μέχρι τις 14:00 Ώρα Ελλάδος τα θύματα είχαν αυξηθεί σε 794. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για τη Μείωση και τη Διαχείριση του Κινδύνου Καταστροφών (NDRRMA) 2.502 άνθρωποι είναι ακόμη αγνοούμενοι.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία αγνοούνται τουλάχιστον 320 Ινδοί, περίπου 100 Κινέζοι, 90 Αμερικανοί, 62 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 41 Αυστραλοί, 33 Βρετανοί και 30 Καναδοί. Μεταξύ των αγνοουμένων συγκαταλέγονται επίσης μικρότεροι αριθμοί ταξιδιωτών από τη Νότια Κορέα, τη Νότια Αφρική, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες και τη Νέα Ζηλανδία.

Θιβέτ: Λίγες οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί επιζώντες

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του δικτύου BBC στην Κίνα, τα σωστικά συνεργεία από την πλευρά του Θιβέτ χάνουν τις ελπίδες του να βρουν κάποιον ζωντανό αγνοούμενο. Αξιωματούχοι στο Σιγκάτσε ανέφραν ότι οι ομάδες διάσωσης δεν βρίσκουν κανέναν ζωντανό. Ψάχνουν εδώ και μέρες και οι πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες είναι πολύ μικρές.Με 546 αγνοούμενους αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών στο Θιβέτ θα αυξηθεί.

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