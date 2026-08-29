Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένας γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια κατέρρευσε, προκαλώντας πλημμύρες και λασποροές που κατέστρεψαν υποδομές και απομόνωσαν χωριά στο Νεπάλ και το Θιβέτ.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 633, με χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες ξένους ανάμεσά τους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά.

Η καταστροφή έχει επηρεάσει περίπου 93.000 επιζώντες, με σοβαρά προβλήματα στην παροχή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Ο σχηματισμός τεράστιων λιμνών από το χείμαρρο πάγου και λάσπης απειλεί με νέα πλημμυρικά φαινόμενα και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις στιγμές μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, ένα φαινόμενο που φαίνεται να συνδέεται με εκτεταμένες πλημμύρες σε περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Σε βίντεο που εξασφάλισαν αποκλειστικά οι New York Times, φαίνεται γιγάντιος παγετώνας που αποκολλήθηκε από την κορυφή μιας κορυφογραμμής στα Ιμαλάια, από την πλευρά του Νεπάλ, ο οποίος προκάλεσε έναν χείμαρρο από λάσπη, χιόνι, πλημμυρικά νερά και συντρίμμια στις κοινότητες της κοιλάδας από κάτω.

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι λασποροές που ακολούθησαν την αποκόλληση διέλυσαν βασικές υποδομές, αφήνοντας απομονωμένα πολλά απομακρυσμένα χωριά. Γέφυρες που ένωναν τις τοπικές κοινότητες παρασύρθηκαν, ενώ εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις και αποθήκες τροφίμων θάφτηκαν κάτω από τόνους φερτών υλικών.

Στους 633 οι νεκροί

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

Ο στρατός του Νεπάλ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει διασώστες να σώζουν αρκετούς ανθρώπους από τη σήραγγα ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στη Ρασούβα. Στο βίντεο φαίνονται επιζώντες να σέρνονται μέσα σε πυκνή λάσπη για να φτάσουν στους διασώστες.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Διαβάστε επίσης