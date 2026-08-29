Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι λασποροές διέλυσαν βασικές υποδομές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια κατέρρευσε, προκαλώντας πλημμύρες και λασποροές που κατέστρεψαν υποδομές και απομόνωσαν χωριά στο Νεπάλ και το Θιβέτ.
  • Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 633, με χιλιάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες ξένους ανάμεσά τους.
  • Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά.
  • Η καταστροφή έχει επηρεάσει περίπου 93.000 επιζώντες, με σοβαρά προβλήματα στην παροχή πόσιμου νερού και προμηθειών.
  • Ο σχηματισμός τεράστιων λιμνών από το χείμαρρο πάγου και λάσπης απειλεί με νέα πλημμυρικά φαινόμενα και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις στιγμές μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, ένα φαινόμενο που φαίνεται να συνδέεται με εκτεταμένες πλημμύρες σε περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Σε βίντεο που εξασφάλισαν αποκλειστικά οι New York Times, φαίνεται γιγάντιος παγετώνας που αποκολλήθηκε από την κορυφή μιας κορυφογραμμής στα Ιμαλάια, από την πλευρά του Νεπάλ, ο οποίος προκάλεσε έναν χείμαρρο από λάσπη, χιόνι, πλημμυρικά νερά και συντρίμμια στις κοινότητες της κοιλάδας από κάτω.

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι λασποροές που ακολούθησαν την αποκόλληση διέλυσαν βασικές υποδομές, αφήνοντας απομονωμένα πολλά απομακρυσμένα χωριά. Γέφυρες που ένωναν τις τοπικές κοινότητες παρασύρθηκαν, ενώ εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις και αποθήκες τροφίμων θάφτηκαν κάτω από τόνους φερτών υλικών.

Στους 633 οι νεκροί

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

Ο στρατός του Νεπάλ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει διασώστες να σώζουν αρκετούς ανθρώπους από τη σήραγγα ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στη Ρασούβα. Στο βίντεο φαίνονται επιζώντες να σέρνονται μέσα σε πυκνή λάσπη για να φτάσουν στους διασώστες.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 73χρονος βρέθηκε νεκρός και σε προχωρημένη σήψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στο τραπέζι νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Τι είπε για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές σε έως 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα - Τι θα συμβεί με τα καύσιμα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

11:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Έως τη Δευτέρα οι μειωμένες τιμές - Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

11:30LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση για τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον - Το συγκινητικό «αντίο» στη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της

11:21NEWSBOMB

Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος γιατρός στο νοσοκομείο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Η «Αχίλλειος πτέρνα» του Χίτλερ: Η αγαπημένη του τραγουδίστρια ήταν κρυφή κατάσκοπος των Συμμάχων που έκρυβε μυστικά στα εσώρουχά της

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αδωνις ποστάρει Γεώργιο Παπανδρέου και θυμάται τον Γράμμου και το Βίτσι και το τέλος του εμφυλίου

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια από τις 7 Σεπτεμβρίου - Πυκνώνει η συχνότητά τους

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη σε τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας της

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος γιατρός στο νοσοκομείο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αδωνις ποστάρει Γεώργιο Παπανδρέου και θυμάται τον Γράμμου και το Βίτσι και το τέλος του εμφυλίου

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

11:21NEWSBOMB

Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ