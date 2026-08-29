Νεπάλ: To κύμα «υγρού τσιμέντου» με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σάρωσε τα πάντα

Snapshot Η κατάρρευση παγετώνα στο όρος Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ προκάλεσε κύμα λάσπης με ταχύτητα έως 150 χλμ/ώρα, που κατέστρεψε χωριά και μεθοριακούς σταθμούς σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Τουλάχιστον 586 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.400 αγνοούνται, ενώ πάνω από 100.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί.

Το Νεπάλ ζητά εξειδικευμένη διεθνή βοήθεια για ταυτοποιήσεις DNA, διασώσεις σε υπόγειες στοές και μεταλλικές γέφυρες τύπου Bailey για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών.

Στο Θιβέτ, η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω καταστροφής του οδικού δικτύου, ενώ οι διασώστες βρίσκουν μόνο χαλάσματα.

Η διεθνής κοινότητα ανταποκρίνεται με οικονομική και υλική υποστήριξη, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Ένα ασύλληπτο σκηνικό καταστροφής αποκαλύπτεται στα Ιμαλάια, όπου το σαρωτικό πέρασμα του παγωμένου χειμάρρου λάσπης άφησε πίσω του τουλάχιστον 586 νεκρούς και περισσότερους από 2.400 αγνοούμενους σε Νεπάλ και Θιβέτ. Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί, με ολόκληρες κοινότητες να έχουν κυριολεκτικά σβηστεί από τον χάρτη.

Τα επιστημονικά δεδομένα που έρχονται στο φως αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου. Σύμφωνα με τη γεωμορφολόγο Κρίστεν Κουκ από το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ο χείμαρρος κινήθηκε με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 93 μίλια την ώρα (150 χλμ/ώρα) αμέσως μετά την κατάρρευση της πλαγιάς στο όρος Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ (Langtang Lirung).

Χρειάστηκαν μόλις 7,5 λεπτά για να φτάσει η ορμητική μάζα στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ (Gyirong Port) στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, ισοπεδώνοντας τα πάντα. Στη συνέχεια, η ροή επιβραδύνθηκε ελαφρώς στα 140 χλμ/ώρα, φτάνοντας μέσα σε έξι λεπτά στο χωριό Σιάπρου Μπέσι (Syapru Besi), προτού καταλήξει στην περιοχή Μπετραουάτι περίπου 45 λεπτά αργότερα. Οι κάτοικοι στις χαμηλότερες ζώνες δεν είχαν καμία προειδοποίηση, καθώς οι σταθμοί μέτρησης στάθμης καταστράφηκαν ακαριαία πριν προλάβουν να μεταδώσουν οποιοδήποτε σήμα κινδύνου.

Άνθρωποι κοιτάζουν φωτογραφίες θυμάτων των ξαφνικών πλημμυρών που εκτίθενται έξω από ένα κρατικό νοσοκομείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι συγγενείς στην αναγνώριση των θυμάτων, στο Κατμαντού του Νεπάλ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. AP

Μάχη σε τούνελ και αίτημα για γέφυρες Bailey

Ενώ τα συνεργεία έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν περίπου 4.000 άτομα —ανάμεσά τους και 100 τουρίστες και εργαζόμενους που είχαν παγιδευτεί σε στοά υδροηλεκτρικού σταθμού— η κυβέρνηση του Νεπάλ επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σισίρ Κανάλ, ξεκαθάρισε στο Reuters ότι το Νεπάλ δεν χρειάζεται γενικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, αλλά εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Το Κατμαντού έχει ήδη ζητήσει από την Ινδία και την Κίνα προκατασκευασμένες μεταλλικές γέφυρες τύπου Bailey, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η πρόσβαση σε περίπου 24 σημεία όπου οι γέφυρες παρασύρθηκαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι τοπικές αρχές ζητούν διεθνή βοήθεια για διασώσεις σε βάθος μέσα σε πλημμυρισμένα τούνελ, καθώς και κινητές μονάδες συντήρησης σορών και εργαστήρια ταυτοποίησης DNA, καθώς ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των τοπικών υποδομών.

Απόλυτη καταστροφή στα σύνορα

Στην πλευρά του Θιβέτ, κινεζική ομάδα 21 διασωστών κατάφερε να φτάσει στο ισοπεδωμένο συνοριακό φυλάκιο του Γκιρόνγκ μόνο με τη χρήση σχοινιών, διασχίζοντας παρθένα δάση και απόκρημνους γκρεμούς, καθώς το οδικό δίκτυο έχει εξαφανιστεί. Οι διασώστες αντίκρισαν μόνο χαλάσματα. Στο Θιβέτ έχουν καταγραφεί επισήμως επτά νεκροί και τουλάχιστον 554 αγνοούμενοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι περιπατητές και προσκυνητές.

Στο Νεπάλ, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 579, με τις ανθρώπινες ιστορίες να συγκλονίζουν. Στο Ντούνγκε Μπαζάρ (Dhunge Bazaar), μία από τις σκληρότερα πληγείσες περιοχές, κάτοικος δήλωσε συντετριμμένος ότι αγνοούνται περισσότερα από 40 μέλη της οικογένειάς του. Οι επικοινωνίες παραμένουν κομμένες σε τεράστιο μέρος της επαρχίας Νουβακότ (Nuwakot), ιδιαίτερα γύρω από τον οικισμό Ντεβιγκάτ (Devighat), όπου τα σπίτια έχουν σκεπαστεί από λάσπη και μπάζα.

Παγκόσμιος συναγερμός για εκατοντάδες ξένους πολίτες

Στη λίστα των αγνοουμένων στο Νεπάλ περιλαμβάνονται τουλάχιστον 517 αλλοδαποί. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως αναζητούνται 90 Αμερικανοί πολίτες, η ουκρανική πρεσβεία επιβεβαίωσε 61 αγνοούμενους, ενώ ανάλογα αιτήματα έχουν υποβάλει η Βρετανία, η Γερμανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ρωσία. Στη γειτονική Ινδία, οι αρχές εντόπισαν τέσσερις σορούς που παρασύρθηκαν κατά μήκος των διασυνοριακών ποταμών.

Ένας σκύλος ξεκουράζεται σε λασπωμένο έδαφος μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι μετά από ξαφνική πλημμύρα στην περιοχή Ντεβιγκάτ της επαρχίας Νουβάκοτ στο Νεπάλ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. AP

Η διεθνής βοήθεια κινητοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει άμεσα 2 εκατομμύρια ευρώ, ο Καναδάς προσφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια και η Νέα Ζηλανδία 1 εκατομμύριο τοπικά δολάρια μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει ήδη παραδώσει περισσότερους από 2,5 τόνους εφοδίων έκτακτης ανάγκης, στους οποίους περιλαμβάνονται 500 κουβέρτες, 500 κουνουπιέρες και 500 μονωτικά στρώματα αφρού για τα προσωρινά καταφύγια στην περιοχή Ρασούβα.

Ο εφιάλτης του «υγρού τσιμέντου»

Η αφετηρία της τραγωδίας εντοπίζεται στα 5.200 μέτρα υψόμετρο. Τεράστια πλάκα πάγου αποκολλήθηκε από τον παγετώνα και κατέπεσε σε βάθος άνω του ενός χιλιομέτρου, φράσσοντας την κοίτη του ποταμού. Η ξαφνική απελευθέρωση του εγκλωβισμένου νερού δημιούργησε ένα κύμα ύψους εννέα μέτρων. Δεν επρόκειτο για απλή πλημμύρα αλλά για ένα βαρύ μείγμα πάγου, βράχων και χώματος που κινούνταν σαν υγρό μπετόν, εξαφανίζοντας την κοιλάδα Τιμούρε (Timure) μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, δυσχεραίνοντας δραματικά το έργο των συνεργείων σε ολόκληρη την οροσειρά.