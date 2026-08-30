Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

Η αποκόλληση προκάλεσε τη διάρρηξη φυσικού φράγματος λίμνης και δημιούργησε πλημμυρικό κύμα που διένυσε περίπου 100 χιλιόμετρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η καταστροφή στο Νεπάλ προκλήθηκε από αλληλουχία φυσικών φαινομένων, ξεκινώντας με την αποκόλληση μεγάλων ποσοτήτων πάγου και εδάφους από παγετώνα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
  • Η αποκόλληση προκάλεσε τη διάρρηξη φυσικού φράγματος λίμνης και δημιούργησε πλημμυρικό κύμα που διένυσε περίπου 100 χιλιόμετρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.
  • Το φαινόμενο ξεκίνησε σε υψόμετρο περίπου 6.200 μέτρων και το αποκολλημένο τμήμα παγετώνα είχε πλάτος περίπου 610 μέτρα.
  • Υπάρχει συνεχής κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρικών επεισοδίων λόγω διάβρωσης και υποσκαφής των πρανών από προηγούμενες καταστροφές.
  • Η αποστολή του ΟΑΣΠ επικεντρώνεται στην καταγραφή των φυσικών κινδύνων, την εκτίμηση της τρωτότητας υποδομών και την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης που επιτείνουν την αποκατάσταση.
Snapshot powered by AI

Μια αλληλουχία φυσικών φαινομένων και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την καταστροφή που σημειώθηκε στο Νεπάλ. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή για την επιτόπια μελέτη του φαινομένου, εξηγεί πώς εξελίχθηκε το καταστροφικό ντόμινο.

Από τον παγετώνα στην πλημμύρα

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η καταστροφή ξεκίνησε από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες προκάλεσαν ρωγμές και ασυνέχειες στη μάζα του παγετώνα, αυξάνοντας την αστάθειά του.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τεράστιες ποσότητες πάγου, πετρωμάτων και εδαφικού υλικού αποκολλήθηκαν από υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων και κατέληξαν σε μια λίμνη που είχε δημιουργηθεί από παλαιότερη κατολίσθηση.

Η ισχυρή πρόσκρουση προκάλεσε διάρρηξη του φυσικού φράγματος της λίμνης. Ως αποτέλεσμα, απελευθερώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, δημιουργώντας ένα ξαφνικό πλημμυρικό κύμα.

Η ροή, που εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό flash flood, διένυσε περίπου 100 χιλιόμετρα, παρασύροντας λάσπη, βράχια, δρόμους και υποδομές και αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές.

Στα 6.200μ. ξεκίνησε η καταστροφή

Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο ξεκίνησε στην περιοχή των Ιμαλαΐων, σε υψόμετρο περίπου 6.200 μέτρων. Ενδεικτικό του μεγέθους της αποκόλλησης είναι το γεγονός ότι το τμήμα του παγετώνα που αποκολλήθηκε εκτιμάται ότι είχε πλάτος περίπου 610 μέτρα.

Παραμένει ο κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις

Οι φόβοι, ωστόσο, δεν έχουν εκλείψει. Η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρικών επεισοδίων.

Όπως επισημαίνει ο Ευθύμιος Λέκκας, υπάρχουν εκατοντάδες σημεία όπου θα μπορούσαν να σημειωθούν νέες κατολισθήσεις. Τα προηγούμενα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει διάβρωση και υποσκαφή των πρανών στη βάση των μεγάλων φαραγγιών, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η αστάθεια των υπερκείμενων γεωλογικών μαζών.

Ήδη έχουν εντοπιστεί νέες κατολισθήσεις στις δύο πλευρές των φαραγγιών, ενώ η έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η αποκόλληση βράχων και μεγάλων ποσοτήτων εδάφους, σε συνδυασμό με το νερό, θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πλημμυρικά κύματα.

Στο επίκεντρο η καταγραφή των καταστροφών

Η αποστολή του ΟΑΣΠ στην περιοχή έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή ολόκληρης της αλληλουχίας των φυσικών κινδύνων. Οι ειδικοί εξετάζουν τα στάδια από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες έως τη διάβρωση του εδάφους και τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων λάσπης.

Παράλληλα, μελετάται η τρωτότητα των κτιρίων, των υποδομών και των δικτύων, ώστε να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς προκλήθηκαν οι εκτεταμένες ζημιές.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι καταστροφές είναι διάσπαρτες σε χωριά και οικισμούς που βρίσκονται στη βάση των φαραγγιών, ενώ μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Περίπου 60 χιλιόμετρα οδικού δικτύου προς την πλευρά του Θιβέτ δεν είναι πλέον προσβάσιμα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την πρόσβαση των συνεργείων όσο και την προσπάθεια αποκατάστασης.

Ανάλογες δυσκολίες είχαν καταγραφεί και μετά τον μεγάλο σεισμό του 2015, όταν η αποκατάσταση των οδικών υποδομών στην ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή αποδείχθηκε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία.

Βίντεο καταγράφουν τη στιγμή της αποκόλλησης

Την εξέλιξη του φαινομένου αποτυπώνουν και βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα. Σε ένα από αυτά, που καταγράφηκε τυχαία από Κινέζο ξεναγό και δημοσιοποιήθηκε από το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, διακρίνεται το πυκνό σύννεφο που σχηματίστηκε τη στιγμή της αποκόλλησης.

Παράλληλα, οπτικό υλικό που παρουσίασαν οι New York Times καταγράφει πιο αναλυτικά τη στιγμή κατά την οποία τεράστιες μάζες πάγου και βράχων αποκολλώνται από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, η αποκόλληση συνδέθηκε με σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η καταστροφή. Τα συντρίμμια φέρεται να κάλυψαν τα πρώτα 20 χιλιόμετρα σε περίπου επτά λεπτά, ενώ η ροή, καθώς κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς την απότομη κοιλάδα, έφτασε ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

07:35ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή φορολογική ανάσα στα ακίνητα: Παράταση στο «πάγωμα» του ΦΠΑ και ελαφρύνσεις στην κοινωνική κατοικία

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος ζητά η νέα πρόεδρος

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Καρολίνα: Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης σε ανταλλαγή πυροβολισμών

04:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε σε σπίτι

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα: Πρόταση για σύνοδο Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

03:17ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν στην Γερμανία - Θα βοηθήσουν στις απελάσεις Αφγανών

02:48ΚΟΣΜΟΣ

 Διάβημα της Άγκυρας στο Κίεβο μετά από επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

02:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Αρναούτογλου: Μπόρες και καταιγίδες απόψε, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της τραγουδίστριας με το κύκλωμα ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ