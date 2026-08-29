Νεπάλ - Κίνα: 683 νεκροί - Σχεδόν 3.000 αγνοούμενοι από την καταστροφική πλημμύρα

Snapshot Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα ανέρχεται σε 683.

Στο Νεπάλ έχουν καταγραφεί 675 θάνατοι, ενώ στην Κίνα 7.

Περίπου 3.000 άτομα αγνοούνται και στις δύο χώρες, με 2.426 από αυτούς στο Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού αγνοουμένων στη μεθόριο Νεπάλ-Κίνας. Snapshot powered by AI

Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική πλημμύρα που σάρωσε το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.