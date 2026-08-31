Νεπάλ: Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα της 5χρονης Ισάρα που σώθηκε από τις πλημμύρες

Διασώστες αναζητούν τον πατέρα του κοριτσιού που σώθηκε από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων μεγαλώνει διαρκώς

Νατάσα Παυλοπούλου

Νεπάλ: Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα της 5χρονης Ισάρα που σώθηκε από τις πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αρχές στο Νεπάλ αναζητούν τον πατέρα της 5χρονης Ισάρα που διασώθηκε από τις πλημμύρες και νοσηλεύεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο.
  • Η Ισάρα βρέθηκε παγιδευμένη σε δίχτυ αφού έχασε τη μητέρα της και μπόρεσε να περιγράψει την εμπειρία της μετά την ανάνηψή της.
  • Ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από τις πλημμύρες φτάνει τους 903, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.200.
  • Πολλοί αγνοούμενοι είναι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, με εκατοντάδες ξένους επίσης να αγνοούνται.
  • Οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας συνεχίζονται, ενώ πολλοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας λόγω διακοπής ρεύματος.
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Διασώστες στο Νεπάλ αναζητούν τον πατέρα ενός νεαρού κοριτσιού που διασώθηκε από τα νερά των πλημμυρών στο Χάλτε της Ρασούβα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 5χρονη Ισάρα παγιδεύτηκε σε ένα δίχτυ αφού έχασε το χέρι της μητέρας της και την έβλεπε να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Το προσωπικό εκεί λέει στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Online Khabar του Νεπάλ ότι η Iσάρα έφτασε στο νοσοκομείο αναίσθητη, αλλά μπόρεσε να πει το όνομά της και να διηγηθεί την ιστορία της αφού ξύπνησε.

«Κανείς από την οικογένειά της δεν έχει επικοινωνήσει. Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος θα έρθει να την αναζητήσει. Έτσι, προς το παρόν, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τη φροντίσουμε σαν να είναι το δικό μας παιδί», δήλωσε η εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης Παβίτρα Μάγκαρ.. Η Ισάρα φέρεται να είπε στο προσωπικό ότι ο πατέρας της βρισκόταν στο Κατμαντού. Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του πατέρα της με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αριθμός των νεκρών εν τω μεταξυ στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 903, σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων έχει ξεπεράσει τους 4.200, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης μπαίνουν στην έκτη ημέρα. Πλέον, ο αριθμός ανέρχεται σε 4.247, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας - από 2.502 την Κυριακή. Πιο συγκεκριμένα αγνοούνται:

3.655 Νεπαλέζοι πολίτες (ανάμεσά τους 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, 102 Νεπαλέζοι στρατιώτες, αστυνομικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι). Εκατοντάδες από τους αγνοούμενους πιστεύεται ότι είναι υπάλληλοι των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νεπάλ, μερικοί από τους οποίους εργάζονταν σε σήραγγες και παραμένουν παγιδευμένοι.

και 592 ξένοι.

Στο Θιβέτ, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 16, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ 546 αγνοούνται.

Με το ρεύμα να έχει διακοπεί, πολλοί κάτοικοι λένε ότι δυσκολεύονται να διατηρήσουν επαφή με συγγενείς, ενώ οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι τα αποθέματα εξαντλούνται. Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ αναφέρει ότι παρέχεται βοήθεια σε περιοχές όπου οι δρόμοι παραμένουν βατοί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για το άνοιγμα των δρόμων και την προσέγγιση των κοινοτήτων που εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένες από τις πλημμύρες.

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