Μάχη με τον χρόνο για να σωθούν 600 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στο Νεπάλ

Ο αριθμός των νεκρών από βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στις κοιλάδες του Νεπάλ έχει πλέον αυξηθεί στα 939 άτομα, με 16 επιπλέον θανάτους να έχουν καταγραφεί στο Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 3.920 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο πλευρές των συνόρων

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Μάχη με τον χρόνο για να σωθούν 600 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στο Νεπάλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 600 εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων στο Νεπάλ μετά από καταστροφικές πλημμύρες.
  • Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 939 στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 3.920 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο περιοχές.
  • Η επιχείρηση διάσωσης, με διεθνή συνεργασία, έχει διασώσει 279 άτομα από τις σήραγγες και συνολικά 11.379 άτομα από τις πλημμύρες.
  • Οι διασώστες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω λάσπης, ογκόλιθων και δυσκολίας εντοπισμού των σηράγγων, ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές και ελεγχόμενες εκρήξεις.
  • Εκατοντάδες πτώματα έχουν ταφεί προσωρινά σε ρηχούς τάφους στην περιοχή Τσιτουάν, όπου συλλέγονται δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των νεκρών.
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Μάχη με τον χρόνο δίνουν συνεργεία διάσωσης για να βρουν περισσότερους από 600 εργάτες, που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στις σήραγγες και τους υπόγειους χώρους υδροηλεκτρικών έργων κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, καθώς οι οικογένειες των αγνοούμενων περιμένουν νέα των αγαπημένων τους.

Ο αριθμός των νεκρών από βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στις κοιλάδες του Νεπάλ έχει πλέον αυξηθεί στα 939 άτομα, με 16 επιπλέον θανάτους να έχουν καταγραφεί στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 3.920 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Την Δευτέρα, διασώστες πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη έκρηξη για να ανοίξουν μία είσοδο στην πλαγιά του λόφου, για να εισάγουν αέρα με ειδικά εργαλεία στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A - φοβούμενοι ότι ο χρόνος για την διάσωση των επιζώντων πλησιάζει στο τέλος της.

«Εξακολουθώ να έχω μια ελπίδα ότι είναι ζωντανός»

«Μακάρι να μπορούσαμε να τον βρούμε. Μακάρι να γυρνούσε σπίτι», δήλωσε στο BBC, η Ανουσίλα Μπαντάρι, σύζυγός του Αουρούς, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένος στο εσωτερικό της σήραγγας.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 279 άτομα είχαν διασωθεί από τους υπόγειους χώρους των υδροηλεκτρικών έργων.

Η επιχείρηση διάσωσης διευθύνεται από μια διεθνή ομάδα που αποτελείται από στρατιωτικό προσωπικό από την Κίνα και το Νεπάλ, ενώ συμμετέχουν επίσης εμπειρογνώμονες από την Ινδία, την Κορέα και την Αυστραλία.

«Εξακολουθώ να έχω μια ελπίδα ότι είναι ζωντανός, επειδή υπάρχει ένα σύστημα που παρέχει οξυγόνο στο εσωτερικό της σήραγγας», δήλωσε η Σίτα Παντέι, της οποίας ο σύζυγος εργαζόταν στις σήραγγες όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες, στην τοπική εφημερίδα «Kantipur».

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ομάδες διάσωσης έδειξαν άνδρες με χωματουργικό εξοπλισμό να σκάβουν και να φτυαρίζουν τη λάσπη για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις σήραγγες.

Ο Ασίς Γκουρούνγκ, ο οποίος συνήθως εργάζεται ως οδηγός, είναι μεταξύ των διασωστών. «Υπάρχει λάσπη παντού», είπε στον Guardian. «Μέσα στη σήραγγα ήταν χειρότερα. Είναι τόσο δύσκολο να κινηθείς, η λάσπη είναι τόσο βαθιά», είπε.

Το Νεπάλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική ενέργεια και η κυβέρνηση της χώρας έχει αφιερώσει χρόνια στην ανάπτυξη έργων κατά μήκος των ορεινών ποταμών του. Τουλάχιστον 11 υδροηλεκτρικά έργα, είτε ολοκληρωμένα είτε υπό κατασκευή, υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Διασώστες - Νεπάλ

Ο Άσις Γκουρούνγκ, αριστερά, μαζί με τον συνάδελφό του, τον διασώστη Τζέντζεν Λάμα

Διαασώστες άρχισαν να διοχετεύουν αέρα στις σήραγγες το Σαββατοκύριακο, με τις οικογένειες των αγνοούμενων να καταγγέλλουν ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

«Όσο περισσότερο καθυστερούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, τόσο περισσότερο σβήνει η ελπίδα μας. Αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, γιατί κάθε δευτερόλεπτο μετράει», δήλωσε στην εφημερίδα Kantipur ο Τζιμπάν Καντκά, ο οποίος έχει και αυτός έναν συγγενή που βρίσκεται παγιδευμένος στις σήραγγες. «Είναι μια απογοητευτικά αργή επιχείρηση», πρόσθεσε ο Καντκά.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης γίνονται με πιο εντατικούς ρυθμούς, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 11.379 άτομα.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου»

Ένα άλλο άτομο που περιμένει με αγωνία κάποιο νέο είναι η Πρίγια Καρέλ, ο αδελφός της οποίας, ο Μιλάνο, εργαζόταν ως μηχανικός στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-1 όταν ξέσπασαν οι πλημμύρες.

«Όσοι επέστρεψαν από το εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού έργου μας είπαν ότι υπήρχαν ακόμη πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα στη σήραγγα», δήλωσε η Πρίγια στο BBC. «Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι, αν οι διασώστες φτάσουν γρήγορα στο σημείο που είναι εγκλωβισμένοι, θα μπορέσουν να σωθούν».

Ο Αυστραλός μηχανικός Άρνολντ Ντιξ, ο οποίος βοηθά εξ αποστάσεως τις αρχές του Νεπάλ στις υπόγειες επιχειρήσεις αναζήτησης, είπε στο BBC ότι οι διασώστες δυσκολεύονταν να εντοπίσουν τις σήραγγες. «Τα ίχνη τους έχουν εξαφανιστεί – όλα έχουν απλώς χαθεί. Μοιάζει με ένα τοπίο που θα έβλεπες στην επιφάνεια της Σελήνης», είπε.

Παράλληλα, ο Ντιξ σημείωσε ότι μόλις οι διασώστες εντοπίσουν πού βρίσκονται οι σήραγγες, θα μπορούν τότε να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο πρόσβασης τους, κάτι που συνήθως περιλαμβάνει εκσκαφές και «ανατινάξεις ογκόλιθων».

«Στο σημείο, υπάρχουν ογκόλιθοι που είναι μεγαλύτεροι από σπίτια – δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Είναι μια εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση», δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι συνεχίζει να ελπίζει για εκείνους που έχουν παγιδευτεί υπόγεια, δεδομένης της προστασίας που ενδεχομένως τους προσέφερε το υπόγειο περιβάλλον από τις πλημμύρες στην επιφάνεια.

Εκατοντάδες πτώματα έχουν θαφτεί σε ρηχούς τάφους

Την ίδια στιγμή, στο Τσιτουάν, μια περιοχή πολύ πιο κάτω από το σημείο όπου σημειώθηκαν αρχικά οι πλημμύρες, εκατοντάδες πτώματα, πολλά από τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν θαφτεί σε ρηχούς τάφους στις πεδιάδες της περιοχής των Ιμαλαΐων, αφού παρασύρθηκαν από τον χείμαρρο.

Σε αυτήν την περιοχή, ήταν έντονη η δυσοσμία της αποσύνθεσης σορών, καθώς άνδρες που φορούσαν λευκό εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE), συμπεριλαμβανομένων μασκών, μετέφεραν σορούς σε φορτηγά.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι αρχές στην περιοχή Τσιτουάν αναφέρουν πως για την ταυτοποίηση των νεκρών συλλέγονται δείγματα DNA από τις σορούς. Ο Γκανές Αριάλ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, δήλωσε στο BBC ότι οι συγγενείς θα μπορούν να παραλάβουν τις σορούς των αγαπημένων τους, μόλις αυτοί ταυτοποιηθούν μέσω του DNA τους.

«Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τις σορούς που έφτασαν στην περιοχή μας... Αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε την προσωρινή ταφή. Είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι», είπε.

Στο Θιβέτ, ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 16, ενώ 546 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει εκτιμήσει ότι περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν πληγεί από την καταστροφή, την οποία η Κίνα και ορισμένοι ειδικοί συνδέουν με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας ανέφερε ότι το Πεκίνο είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 2.100 διασώστες και είχε διαθέσει τουλάχιστον 220 εκατομμύρια γουάν (28 εκατομμύρια ευρώ) για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και είχε πραγματοποιήσει ρίψεις από αέρος εξοπλισμού και προμηθειών στους διασώστες της πρώτης γραμμής, ενώ οι στρατιώτες της χώρας χρησιμοποίησαν εξοπλισμό ανίχνευσης ζωής για να αναζητήσουν τους αγνοούμενους.

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