Νεπάλ: Διευθυντής εκκένωσε σχολείο μέσα σε λεπτά και έσωσε 900 παιδιά - «Νιώθω περήφανος»

Snapshot Ο διευθυντής Ρατζέντρα Νταβαντί εκκένωσε άμεσα το σχολείο του στο Νεπάλ, σώζοντας 900 μαθητές πριν βυθιστεί το κτίριο από τις πλημμύρες.

Λάμβάνοντας προειδοποιήσεις από γονείς και άλλους, διέταξε την άμεση απομάκρυνση των μαθητών σε ασφαλές υψόμετρο και την αναστροφή των λεωφορείων.

Η γρήγορη απόφαση του διευθυντή απέτρεψε θύματα, παρά την καταστροφή του σχολείου που καλύφθηκε από λάσπες και συντρίμμια.

Οι μαθητές και οι καθηγητές κατέφυγαν σε ασφαλή σημεία και γειτονικά χωριά, ενώ πολλοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης.

Η 16χρονη μαθήτρια Γιούνισα Αμάτια και η οικογένειά της βίωσαν μεγάλη αγωνία, με την ίδια να εκφράζει ανησυχία για το μέλλον των σπουδών της μετά την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Αποφάσισε να εμπιστευτεί το ένστικτό του και τις πληροφορίες από γονείς μαθητών και αποφάσισε μέσα σε λίγα λεπτά να εκκενώσει το σχολείο του. Έτσι ένας διευθυντής σχολείου στο Νεπάλ έσωσε τις ζωές 900 μαθητών του απο τις καταστροφικές πλημμύρες αφού το σχολικό κτίριο βυθίστηκε ολοκληρωτικά στις λάσπες.

Ο Ρατζέντρα Νταβαντί διευθυντής σε σχολείο στο Νουβακότ του Νεπάλ δήλωσε στο BBC ότι εκείνη την ημέρα έλαβε τέσσερις κλήσεις στις 09:10 τοπική ώρα που τον προειδοποιούσαν για την επικείμενη καταστροφή.

Αποφάσισε αμέσως να προχωρήσει σε εκκένωση και ζήτησε από τους μαθητές του να ανέβουν σε υψόμετρο για να γλιτώσουν. Μάλιστα έδωσε εντολή στα λεωφορεία που μετέφεραν μαθητές να κάνουν αναστροφή και να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή. «Αν δεν είχαμε πάρει μια γρήγορη απόφαση, αν είχαμε καθυστερήσει 10 λεπτά, όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και εμού, δεν θα μπορούσαμε να σας μιλάμε σήμερα», είπε ο διεθυντής του σχολείου.

Διασώστες μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος μια γυναίκα μετά την ξαφνική πλημμύρα κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 AP

Μέσα σε λίγα λεπτά τέσσερα διαφορετικά άτομα τον προειδοποίησαν για την πλημμύρα και έτσι κατάφερε να εκτιμήσει σωστά να εκτιμήσει τον επικείμενο κίνδυνο. «Ήρθε ένας γονέας και μου είπε: “Έρχεται μεγάλη πλημμύρα, ήρθα να πάρω την κόρη μου, θα την πάρω”», εξήγησε ο Νταβαντί.

Και συνέχισε: «Οι γονείς δεν βιάζονται χωρίς σοβαρό λόγο, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι δεν έπρεπε να χάσω ούτε δευτερόλεπτο για να εκκενώσω τα παιδιά. Αποφάσισα ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσω άλλο. Ακόμα κι αν η πλημμύρα δεν ερχόταν, ήταν απλώς θέμα μιας μέρας μαθημάτων. Νιώθω περήφανος που σώσαμε τόσες πολλές ζωές».

Ο διευθυντής του σχολείου είπε ότι καλύτερα συστήματα προειδοποίησης, όπως σειρήνες και ειδοποιήσεις εκκένωσης, θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει τους κατοίκους να αντιδράσουν νωρίτερα. Πιστεύει όμως ότι η απόφασή του να δράσει αμέσως απέτρεψε μια καταστροφή. «Αν είχα αποφασίσει να κλείσω το σχολείο μετά το τέλος του μαθήματος, ίσως να μην είχε απομείνει τίποτα, παρά μόνο το κουδούνι που θα χτυπούσε στις 9:30».

Η φωτογραφία με το σχολείο που σοκάρει

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το BBC φαίνεται το σχολείο πριν και μετά την καταστροφή. Μετά τις πλημμύρες το σχολικό κτίριο είναι πλήρως βυθισμένο στις λάσπες και στα συντρίμμια και φαίνεται ελάχιστα η οροφή του.

Αρχικά, πολλοί μαθητές δεν συνειδητοποίησαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Η 16χρονη μαθήτρια Γιούνισα Αμάτια είπε ότι κατάφερε να βρει καταφύγιο μαζί με τους φίλους της λίγο πριν ξεσπάσει η πλημμύρα. «Εγώ και οι φίλοι μου γλιτώσαμε για μόλις 10 δευτερόλεπτα», δήλωσε στο BBC.

«Λίγο πριν έρθει η πλημμύρα, ήμασταν στην τάξη και μελετούσαμε. Οι καθηγητές είχαν μαζευτεί σε ένα σημείο και αρχικά δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί. Μετά από πέντε λεπτά, οι καθηγητές ήρθαν και μας ενημέρωσαν για την πλημμύρα και μας ζήτησαν να πάμε σπίτι», ανέφερε η 16χρονη.

Επάνω φαίνεται το σχολείο στις αρχές του 2026 και κάτω φαίνεται μόνο η οροφή του σχολικού κτιρίου, που βυθίστηκε στις λάσπες

Είπε ότι ένας μαθητής λιποθύμησε μόλις έμαθε για την πλημμύρα αλλά πολλοί υποτίμησαν αρχικά τον κίνδυνο και περίμεναν τους συμμαθητές τους που ήταν στο μάθημα των μαθηματικών. Η Γιούνισα Αμάτια και οι φίλοι της ανέβηκαν βιαστικά μία πλαγιά μέσω μιας οδού διαφυγής πίσω από το σχολείο.

«Δεν μπορούσα να περπατήσω γρήγορα και οι φίλοι μου με βοήθησαν να ανέβω την πλαγιά. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να βρεθούμε σε ασφαλέστερες ζώνες εκείνη τη στιγμή. Διαφύγαμε μέσω μιας στενής σκάλας από την πίσω πλευρά του σχολείου. Σε χρόνο μηδέν, το παζάρι παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια μου», λέει, αναφερόμενη στην τοπική αγορά γύρω από το σχολείο.

«Αν τα παπούτσια μου δεν είχαν καλή πρόσφυση, θα είχα πέσει. Οι μαθητές και άλλοι άνθρωποι σπρώχνονταν μεταξύ τους για να φτάσουν σε ασφαλέστερη περιοχή καθώς διέφευγαν. Όσοι επέλεξαν να διαφύγουν από άλλη διαδρομή, προφανώς παρασύρθηκαν από τα νερά», εξήγησε η 16χρονη. Οι μαθητές και οι καθηγητές μετακινήθηκαν αρχικά μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τα πάνω, σε ασφαλές σημείο, πριν κατευθυνθούν προς ένα γειτονικό χωριό.

Με τους δρόμους να έχουν αποκοπεί και τις μετακινήσεις να έχουν διακοπεί, πολλοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι για δύο νύχτες πριν φτάσουν σε αυτούς οι ομάδες διάσωσης. Ο διευθυντής και η 16χρονη, οι οποίοι ζουν και οι δύο στην απέναντι όχθη του ποταμού από το σχολείο, μεταφέρθηκαν τελικά αεροπορικώς πίσω στο χωριό τους.

«Σκέφτηκα ότι η κόρη μου δεν ήταν πια στη ζωή»

Ταυτόχρονα οι γονείς των μαθητών προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Η μητέρα της Γιούνισα, Σαμπίνα Κουμάρι Σρέστα, είπε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει τηλεφωνικά τόσο την κόρη της όσο και τον σύζυγό της, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν από τους δύο.

Ο σύζυγός της, Γιουμπαράτζ Αμάτια, κατευθύνθηκε αμέσως προς το σχολείο. «Λίγο μετά τη διάδοση της είδησης για την πλημμύρα, προσπάθησα να καλέσω τον αριθμό της κόρης μου, αλλά δεν ήταν διαθέσιμη, και τότε φοβήθηκα», είπε ο άνδρας.

Η 16χρονη μαθήτρια

Και πρόσθεσε: «Μέσα σε λίγα λεπτά έτρεξα προς το σχολείο της κόρης μου και το παζάρι είχε παρασυρθεί εξ ολοκλήρου από την πλημμύρα. Τότε σκέφτηκα ότι η κόρη μου δεν ήταν πια στη ζωή. Ήμουν τόσο τρομοκρατημένος, σταμάτησα το σκούτερ μου, υπήρχε πλημμύρα, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ να γυρίσω πίσω χωρίς την κόρη μου».

Για σχεδόν μία ώρα, δεν είχε ιδέα αν ήταν ζωντανή και συνέχιζε να της τηλεφωνεί χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, τελικά η κλήση συνδέθηκε και η 16χρονη απάντησε. «Τελικά, η κόρη μου απάντησε στο τηλεφώνημά μου και δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ, ξέσπασα… δύο συγγενείς που ήταν μαζί μου έκλαψαν επίσης και με αγκάλιασαν», είπε.

Η Γιούνισα φαινόταν συγκινημένη καθώς θυμήθηκε εκείνες τις ώρες. «Αφού έφτασα στην κορυφή του λόφου, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα μου. Ήταν συγκινημένος και δεν μπορούσα να πω ούτε μια λέξη εκείνη τη στιγμή», είπε.

Στο σπίτι, η οικογένειά της περίμενε με αγωνία την επιστροφή της. «Ακόμη και η μικρότερη κόρη μου δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αλλά ένιωσα τόσο καλά που την είδα μετά από τρεις ημέρες (σ.σ. Παρασκευή), είμαι τόσο χαρούμενη και ανακουφισμένη», είπε η μητέρα της.

Η Γιούνισα τόνισε ότι τώρα σκέφτεται τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. «Τώρα ανησυχώ για τις περαιτέρω σπουδές μου. Αν έπρεπε να αλλάξω σχολείο, θα μου έλειπαν οι παλιοί μου φίλοι και θα δυσκολευόμουν να κάνω νέους φίλους. Είμαι λυπημένή για τις μελλοντικές μου σπουδές», ανέφερε

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