Νεπάλ: Το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες - Πώς άντεξε

Snapshot Ένα πράσινο σπίτι στο Νεπάλ έμεινε άθικτο παρά τις σοβαρές πλημμύρες που κατέστρεψαν γειτονικά κτίρια.

Οι ένοικοι του σπιτιού διασώθηκαν παρά τον εγκλωβισμό τους κατά τη διάρκεια της πλημμύρας.

Το σπίτι άντεξε επειδή ήταν κατασκευασμένο με σκελετό από σκυρόδεμα και ενισχυμένο με χαλύβδινες ράβδους οπλισμού.

Ο ενισχυμένος σκελετός απορρόφησε τις πλευρικές πιέσεις από το νερό και τη λάσπη, αποτρέποντας την κατάρρευση.

Τα περισσότερα άλλα σπίτια στην περιοχή είναι λιθόκτιστα και δεν έχουν τέτοια ανθεκτικότητα σε πλευρικές πιέσεις. Snapshot powered by AI

Viral έγινε ένα βίντεο από τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Ένα πράσινο σπίτι μένει άθικτο, ενώ τα λασπόνερα παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους.

Στα social media προκλήθηκε ανησυχία με χρήστες να προσεύχονται για την οικογένεια που εγκλωβίστηκε στο οίκημα, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως οι ένοικοι του κτιρίου φαίνεται πως διασώθηκαν.

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε και η ανθεκτικότητα του σπιτιού: Πολλοί χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν την απορία τους για το πώς το σπίτι κατάφερε να αντέξει τα ισχυρά νερά της πλημμύρας, ενώ τα γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές ή παρασύρθηκαν.

Γιατί άντεξε το σπίτι

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο λογαριασμό Architecture Presentation στο Χ, τα περισσότερα σπίτια στις κοιλάδες των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ κατασκευάζονται από λιθοδομή, δηλαδή από πέτρες, χωρίς ενισχυμένο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τέτοιου είδους κατασκευές μπορούν να αντέξουν το κατακόρυφο βάρος ενός κτιρίου. Ωστόσο, όταν δεχθούν ισχυρές πλευρικές πιέσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από έναν τεράστιο όγκο νερού, μπορεί να υποχωρήσουν προς τα μέσα και τελικά να καταρρεύσουν.

Το συγκεκριμένο σπίτι, όμως, είχε κατασκευαστεί πάνω σε σκελετό από σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχείς χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού συνέδεαν τις κολόνες, τα δοκάρια και τα θεμέλια, δημιουργώντας έναν ενιαίο και ιδιαίτερα άκαμπτο κτίριο.

Όταν ο όγκος νερού και λάσπης χτύπησε το σπίτι, ο ενισχυμένος σκελετός απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε προς το έδαφος, αποτρέποντας το σπίτι να καταρρεύσει.

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