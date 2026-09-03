Nεπάλ: Ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί 46 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα - Τουλάχιστον 1270 νεκροί

Δεκάδες παγιδευμένοι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές σήραγγες στο Νεπάλ μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.  

Νατάσα Παυλοπούλου

Nεπάλ: Ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί 46 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα - Τουλάχιστον 1270 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Νεπάλ, 46 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο πιθανόν να είναι ζωντανοί και παγιδευμένοι σε υπόγειο θάλαμο μέσα σε σήραγγα.
  • Τουλάχιστον 1.270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 4.700 παραμένουν αγνοούμενοι μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα.
  • Οι διασώστες επικεντρώνονται στην αναζήτηση επιζώντων μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι με φαγητό και νερό.
  • Οι επιχειρήσεις διάσωσης λαμβάνουν διεθνή υποστήριξη από Ινδούς, Κινέζους, Κορεάτες και Αυστραλούς ειδικούς.
  • Η καταστροφή προκάλεσε τεράστια ποσότητα συντριμμιών, περίπου 2,2 εκατομμύρια τόνοι, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ανεύρεσης επιζώντων.
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Δεκάδες εργάτες που παγιδεύθηκαν μετά τις φονικές πλημμύρες σε μία κατασκευή που μοιάζει με δωμάτιο μέσα σε μία σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν ζωντανοί μία εβδομάδα μετά την τραγωδία δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος. Βρίσκονται σε έναν υπόγειο θάλαμο στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Rasuwagadhi του Νεπάλ, δήλωσε αξιωματούχος της αρχής ηλεκτρισμού της χώρας. «Στο Ρασουγουαγκάντι, πιστεύουμε ότι 46 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι σε μια κατασκευή που μοιάζει με δωμάτιο μέσα στη σήραγγα», δήλωσε στο Reuters ο Αμσού Κίραν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αρχής ηλεκτρισμού του Νεπάλ .«Είμαστε πολύ σίγουροι ότι πρέπει να είναι ζωντανοί μετά από μία εβδομάδα επειδή... έχουν φαγητό και νερό εκεί στο κτήριο».

Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν διασώσει 279 άτομα από υδροηλεκτρικά έργα που έχουν πληγεί από την άνευ προηγουμένου πλημμύρα πάγου, βράχων, λάσπης και συντριμμιών, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα . Αλλά τουλάχιστον 639 ακόμη αγνοούνται, μερικοί από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι σε σήραγγες που συνδέονται με τα υδροηλεκτρικά έργα, όπου ομάδες διάσωσης από το Νεπάλ, την Ινδία και την Κίνα σκάβουν για να βρουν επιζώντες.

Η πλημμύρα, που προκλήθηκε από την κατάρρευση των παγετώνων κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, κατέστρεψε πόλεις και κοιλάδες σε όλη την ορεινή περιοχή. Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και περισσότεροι από 4.200 παραμένουν αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον 1.270 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 4.700 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα. Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMA) του Νεπάλ δήλωσε ότι έχουν ανακτηθεί 1.252 σοροί, ενώ ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων στη χώρα παραμένει στους 4.216. Στο γειτονικό Θιβέτ, οι κινεζικές αρχές έχουν αναφέρει 21 θανάτους και 541 αγνοούμενους.

Οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, όπου οι αρχές πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν επιβιώσει αφού αποκλείστηκαν από τα νερά των πλημμυρών και τα συντρίμμια.

Σημαντικές επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί σε τέσσερα υδροηλεκτρικά έργα. Δύο τοποθεσίες, όπου αγνοούνται περίπου 90 άτομα, προσέφεραν τις ισχυρότερες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες λόγω της παρουσίας αέρα μέσα στις σήραγγες, δήλωσε ο Σάχι. Το υδροηλεκτρικό έργο Rasuwagadhi, μια εγκατάσταση 111 μεγαβάτ που βρίσκεται στην πληγείσα περιοχή Rasuwa, σε μια ορεινή κοιλάδα περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, ήταν ένα σημείο που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν οι διασώστες την Τετάρτη.

Nepal Flash Floods

«Αυτό είναι το μόνο έργο όπου είναι δυνατό να περπατήσει κανείς μέσα από τη σήραγγα», είπε ο Shahi. «Ο στρατός προσπάθησε να το κάνει αυτό πριν από τρεις ημέρες, αλλά δεν βρήκε το δωμάτιο. Θα ξαναμπούμε μέσα».

Οι διασώστες αναζητούν επίσης επιζώντες που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες σε άλλες τοποθεσίες, όπου οι μονάδες παραγωγής ενέργειας διαθέτουν χώρους και δωμάτια για να διαμένουν οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Στις εγκαταστάσεις στο Upper Trishuli 3A, ένα άλλο έργο που επλήγη από τις πλημμύρες, χρειάστηκαν στους διασώστες σχεδόν έξι ημέρες για να βρουν τις σήραγγες λόγω της πυκνής λάσπης, είπε ο Σάχι.

«Περιμένουμε [επιζώντες] εκεί μέσα επειδή μας είπαν ότι υπάρχει ένας στεγνός χώρος μέσα. Προσπαθούμε να μπούμε στη σήραγγα τώρα», είπε. «Χρησιμοποιούμε κάθε τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή και λαμβάνουμε βοήθεια από Ινδούς, Κινέζους, Κορεάτες. Έχουμε και ειδικούς από την Αυστραλία.»

Η καταστροφή δημιούργησε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), συμπεριλαμβανομένων τμημάτων κτιρίων, βράχων και ιζημάτων - ποσό που αντιστοιχεί σε έξι κτίρια Empire State.Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες αλλού μειώνονταν, ανέφεραν οι αρχές, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν σταμάτησαν καθώς οι ομάδες έψαχναν την πλαγιά του βουνού κατά μήκος των συνόρων με την Κίνα , όπου οι πλημμύρες σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες.

«Η ελπίδα να βρεθούν επιζώντες μειώνεται», δήλωσε την Τετάρτη η Phanindra Paudel, ανώτερη αξιωματούχος στο εθνικό κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης του Νεπάλ. «Προσευχόμαστε και είμαστε αισιόδοξοι. Η ελπίδα παραμένει ελπίδα».

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