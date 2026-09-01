Πρίγια Αντικάρι: Η πρώτη γυναίκα πιλότος του Νεπάλ που σώζει ζωές στα Ιμαλάια

Η Πρίγια Αντικάρι, η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου του Νεπάλ, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο των επιχειρήσεων διάσωσης, συμπληρώνοντας 100 επικίνδυνες αποστολές μέσα σε μόλις έξι ημέρες. H 40χρονη πιλότος επιχειρεί στις πιο απομονωμένες περιοχές, μεταφέροντας επιζώντες και αψηφώντας τις ακραίες συνθήκες 

Νατάσα Παυλοπούλου

Πρίγια Αντικάρι: Η πρώτη γυναίκα πιλότος του Νεπάλ που σώζει ζωές στα Ιμαλάια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Πρίγια Αντικάρι είναι η γυναίκα πότος ελικοπτέρου στο Νεπάλ και έχει πραγματοποιήσει περίπου 100στολές διάσωσης μέσα σε μία εβδομάδα μετά τη φυσική καταστροφή στα Ιμαλάια
  • Οι συνκες διάσωσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, με πολλαπ ελικόπτερα να επιχειρούν ταχρονα σε περιοχές πυκνή λάσπη και περιορισμένο προσγείωσης.
  • Η Αντικάρι διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διασώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, αλλά το μέγεθος της τρέχουσας καταστροφής ξεπερνά ακόμα και τον σεισμό του 2015.
  • Παρά την σωματική και συναισθηματική κόπωση, η πιλότος αντλεί δύναμη από τη διάσωση επιζώντων και συνεχίζει να πετά σε δύσκολες συνθήκες.
  • Η πορεία της Αντικάρι ήταν αντισυμβατική, ξεκινώντας από τις περιβαλλοντικές επιστήμες και σπάζοντας στερεότυπα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, εκπαιδεύτηκε στις Φιλιππίνες και το 2017 έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στο Νεπάλ.
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Πάνω από τις ισοπεδωμένες περιοχές του Νεπάλ, εκεί όπου η λάσπη και τα ορμητικά νερά έχουν καλύψει τα πάντα, η 40χρονη Πρίγια Αντικάρι δίνει τη δική της μάχη με τον χρόνο. Η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στη χώρα έχει πραγματοποιήσει περίπου 100 αποστολές διάσωσης μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, προσφέροντας ελπίδα εν μέσω της πρωτοφανούς φυσικής καταστροφής που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρεί η Αντικάρι και οι συναδέλφοί της είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Στο χωριιό Τιμούρε λόγου χάρη, στην περιοχή Ρασούβα, συντονίζονται ταυτόχρονα έως και 20 ελικόπτερα, με τους πιλότους να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μέσω ασυρμάτου καθώς προσγειώνονται πέντε ή έξι μαζί στο ίδιο σημείο. Η πυκνή λάσπη στο έδαφος καθιστά την πλήρη στάθμευση αδύνατη, υποχρεώνοντας τους κυβερνήτες να κρατούν τα ελικόπτερα σε αιώρηση και τους κινητήρες σε πλήρη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της επιβίβασης των επιζώντων.

Παρά την πολυετή εμπειρία της στις εξαιρετικά απαιτητικές διασώσεις σε υψόμετρα που φτάνουν τα 6.200 μέτρα στο Όρος Έβερεστ, η Αντικάρι εξομολογείται ότι το μέγεθος αυτής της καταστροφής ξεπερνά ακόμη και τις συνέπειες του φονικού σεισμού του 2015.Εξαντλημένη μετά από ημέρες πτήσης, δήλωσε στον Anderson Cooper του CNN ότι η κλίμακα της καταστροφής είναι πρωτόγνωρη για εκείνη, προσθέτοντας οτι βλέπει απο ψηλά κατεστραμμένα υδροηλεκτρικά έργα και εκατοντάδες διασκορπισμένα θύματα.

Περισσότεροι από 200 επιζώντες εκκενώθηκαν από την περιοχή τις πρώτες δύο ημέρες, με πέντε ή έξι ελικόπτερα, να συμμετέχουν στην επιχείρηση. «Όλα έχουν χαθεί. Πέντε υδροηλεκτρικά έργα έχουν χαθεί, ζωές έχουν χαθεί», είπε. Ωστόσο, εν μέσω της καταστροφής, η Aντικάρι βρίσκει έναν λόγο να χαμογελάει οπως σημειώνει, τους επιζώντες.

«Κάθε φορά που προσγειώνομαι βλέπω ανθρώπους τριγύρω και τους χαιρετάω», είπε. «Τους λέω, επιβιώσατε». Οι άνθρωποι που σώζει είναι ξένοι λέει αλλά αυτό δεν κάνει τις αποστολές λιγότερο συναισθηματικές. «Δεν είναι συγγενείς ή φίλοι μου», τονίζει, νιώθει τεράστια χαρά όμως κάθε φορά που ολοκληρώνει μία αποστολή.

Ποια είναι η Πρίγια Αντικάρι;

Η Aντικάρι έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου του Νεπάλ μετά από μία αντισυμβατική διαδρομή στην αεροπορία, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό ανδροκρατούμενος χώρος. Σπούδασε περιβαλλοντικές επιστήμες και εργάστηκε ως πλήρωμα καμπίνας πριν μια βόλτα με ελικόπτερο αλλάξει την πορεία της καριέρας της.

Αργότερα ταξίδεψε στις Φιλιππίνες για εκπαίδευση σε ελικόπτερα και συγκέντρωσε τις ώρες πτήσης που απαιτούνταν για να πιάσει το πηδάλιο. Τελικά έγινε πιλότος ελικοπτέρου πλήρους απασχόλησης το 2017. Η 40χρονη ειδικεύτηκε στις πτήσεις διάσωσης σε μεγάλο υψόμετρο, πραγματοποιώντας αποστολές έρευνας και διάσωσης στα Ιμαλάια και διασώζοντας τραυματισμένους ορειβάτες από το Έβερεστ. Έχει πετάξει σε αποστολές διάσωσης σε υψόμετρα έως και περίπου 6.200 μέτρα.

Η Αντικάρι μίλησε επίσης για τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισε νωρίς στην καριέρα της, όταν κάποιοι αμφέβαλλαν για το αν μια γυναίκα θα μπορούσε να γίνει κυβερνήτης ελικοπτέρου. Τελικά έσπασε αυτό το φράγμα και έγινε η πρώτη γυναίκα στο Νεπάλ που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο.

Χρόνια πτήσεων σε μεγάλο υψόμετρο και αποστολές διάσωσης την έχουν προετοιμάσει για επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά η κλίμακα των ξαφνικών πλημμυρών στο Νεπάλ έχει δοκιμάσει ακόμη και αυτή την εμπειρία. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να πετάει. «Έχουμε εκπαιδευτεί γι' αυτό», όπως το θέτει ο Adhikari.

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