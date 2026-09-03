Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

Snapshot Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Αισθητήρες είχαν καταγράψει υψηλές θερμοκρασίες και αποσταθεροποίηση του πάγου δύο ημέρες πριν την καταστροφή.

Η ταχεία θέρμανση των Ιμαλαΐων λόγω κλιματικής αλλαγής αποσταθεροποιεί παγετώνες και παγωμένο έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και καταρρεύσεων.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από τη δημιουργία και υπερχείλιση μιας παγετωνικής λίμνης που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του πάγου και των βράχων.

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί τήξης των παγετώνων στην περιοχή οδηγούν σε πιο συχνά και έντονα φαινόμενα καταστροφών όπως η διάρρηξη παγετωνικών λιμνών. Snapshot powered by AI

Καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και το Θιβέτ ξεπερνά πλέον τους 900, ειδικοί αποκάλυψαν τα δυσοίωνα προειδοποιητικά σημάδια που έδειχναν ότι η καταστροφή ήταν επικείμενη.

Την περασμένη Τετάρτη, ένας τεράστιος όγκος πάγου, χιονιού και βράχων κατρακύλησε μέσα από τις ορεινές κοιλάδες στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ.

Οι επιστήμονες εκτιμούν σήμερα ότι η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, η οποία έστειλε ένα κομμάτι πάγου πλάτους 1.000 έως 1.300 μέτρων να συντριβεί στην κοιλάδα από κάτω.

Τώρα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αισθητήρες είχαν καταγράψει ενδείξεις πως οι συνθήκες ευνοούσαν μια κατάρρευση ήδη δύο ημέρες πριν από το φονικό περιστατικό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περιοχή των Ιμαλαΐων θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αποσταθεροποιώντας σχηματισμούς πάγου που υπό κανονικές συνθήκες θα παρέμεναν ασφαλείς και σταθεροί.

Ο δρ. Hamish Pritchard, παγετωνολόγος της Βρετανικής Ερευνητικής Υπηρεσίας Ανταρκτικής (British Antarctic Survey), δήλωσε ότι έχει εγκαταστήσει αισθητήρες θερμοκρασίας μέσα και δίπλα σε μια λίμνη, σε υψόμετρο 5.100 μέτρων, περίπου 10 χιλιόμετρα από τον παγετώνα.

Αποκάλυψε ότι την περασμένη Τετάρτη – την ημέρα της καταστροφικής πλημμύρας – η θερμοκρασία της λίμνης ήταν η υψηλότερη που είχε καταγραφεί ολόκληρη τη χρονιά, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί η υψηλότερη θερμοκρασία εδάφους των τελευταίων δύο ετών.

«Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα είχαν αποδυναμώσει το χιόνι, γεμίσει τις ρωγμές με νερό και προκαλέσει απόψυξη των δεσμών μεταξύ πάγου και βράχου που συγκρατούν τους παγετώνες στη θέση τους», δήλωσε.

Αρχικά, οι επιστήμονες υποψιάστηκαν ότι οι πλημμύρες είχαν προκληθεί από σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος καταγράφηκε στις 26 Αυγούστου.

Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι το σεισμικό γεγονός ήταν στην πραγματικότητα η πρόσκρουση μιας τεράστιας μάζας παγετώνα στο όρος Langtang-Lirung.

Αυτό προκάλεσε την κατάρρευση πάγου και βράχων που κατρακύλησαν στην πλαγιά του βουνού, αναμειγνύοντας τα υλικά με ιζήματα που είχαν απομείνει από προηγούμενες πλημμύρες και προκαλώντας προσωρινό φράξιμο του ποταμού Lhende Khola.

Έτσι σχηματίστηκε προσωρινά μια μεγάλη λίμνη, η οποία στη συνέχεια υπερχείλισε και απελευθέρωσε έναν καταστροφικό όγκο νερού.

Μέχρι σήμερα, 903 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 16 έχουν χάσει τη ζωή τους στο Θιβέτ.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι εξακολουθούν επίσης να αγνοούνται στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 500 αγνοούνται στο Θιβέτ.

Καθώς οι επιχειρήσεις αποκατάστασης και αναζήτησης συνεχίζονται, οι επιστήμονες αρχίζουν πλέον να κατανοούν καλύτερα τις συνθήκες που έκαναν τις πλημμύρες πιο πιθανές.

Ο δρ. Pritchard δήλωσε:

«Αυτό συνέβη στη μέση της περιόδου των μουσώνων, όταν στην περιοχή σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις, γεγονός που την καθιστά την περίοδο αιχμής για τις χιονοστιβάδες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα είχαν κορέσει το έδαφος με νερό και γεμίσει τα ποτάμια κατάντη, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια τέτοια καταστροφή. Και αυτές οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο πιθανές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η οποία προκαλεί ταχεία υποχώρηση των παγετώνων των Ιμαλαΐων».

Το έδαφος στο βόρειο τμήμα του Νεπάλ είναι εξαιρετικά απότομο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων και καταρρεύσεις παγωμένων πλαγιών.

Όταν οι παγετώνες κινούνται πάνω από απότομες πλαγιές, διαρρηγνύονται και σχηματίζουν δομές που είναι γνωστές ως σεράκ (seracs), δηλαδή απότομους και εγγενώς ασταθείς όγκους πάγου.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή απειλεί πλέον να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο αυτές τις ήδη επικίνδυνες συνθήκες.

Οι παγετώνες στηρίζονται πάνω σε ένα στρώμα μόνιμα παγωμένου εδάφους, γνωστού ως περμαφρόστ (permafrost), το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητάς τους.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τμήματα αυτού του μόνιμα παγωμένου εδάφους αρχίζουν να λιώνουν, χαλαρώνοντας βράχους και λάσπη και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο καταστροφικών καταρρεύσεων.

Στο Νεπάλ, αυτό σημαίνει ότι παρόμοιες κατολισθήσεις, καταρρεύσεις παγετώνων και πλημμύρες γίνονται ολοένα και συχνότερες.

Τον Απρίλιο του 2015, ένας σεισμός προκάλεσε μια μεγάλη χιονοστιβάδα στη νότια πλευρά του ίδιου βουνού, Langtang-Lirung, η οποία κατέστρεψε το χωριό Langtang και προκάλεσε πολλά θύματα.

Η καθηγήτρια Maria Shahgedanova, κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Reading, δήλωσε:

«Ο παγετώνας που κατέρρευσε υποχώρησε περίπου 450 μέτρα μεταξύ 1990 και 2020, γεγονός που ενδεχομένως μείωσε τη μηχανική στήριξη που παρείχε ο παγετώνας στην υποκείμενη βραχώδη πλαγιά».

Από την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,4°C (2,52°F), όμως η αύξηση αυτή δεν είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα Ιμαλάια θερμαίνονται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, οδηγώντας σε ταχεία επιτάχυνση της τήξης των παγετώνων.

Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη αξιολόγηση των παγετώνων, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από το 1976 έως το 2024, διαπίστωσε ότι οι ρυθμοί τήξης έχουν αυξηθεί σχεδόν παντού στη Γη, με εξαίρεση την Ισλανδία.

Στην περιοχή της Υψηλής Ορεινής Ασίας, που περιλαμβάνει και τα Ιμαλάια, ο ρυθμός τήξης κατά την τελευταία δεκαετία ήταν 25% υψηλότερος από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Η αυξημένη τήξη καθιστά πιο πιθανές τις καταρρεύσεις των σεράκ, αποσταθεροποιεί το μόνιμα παγωμένο έδαφος και οδηγεί στη δημιουργία μεγάλων λιμνών στους πρόποδες των παγετώνων.

Αυτές οι παγετωνικές λίμνες συγκρατούνται από εύθραυστα φυσικά φράγματα, αποτελούμενα από ιζήματα που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες πλημμύρες. Τα φράγματα αυτά μπορούν ξαφνικά να καταρρεύσουν, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες από διάρρηξη παγετωνικών λιμνών (glacial lake outburst floods).

Ο καθηγητής Hugh Sinclair, από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, προσθέτει:

«Κανένα μεμονωμένο γεγονός δεν μπορεί να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή, όμως η τάση είναι ανησυχητική. Η τήξη των πάγων οδηγεί στην κατάρρευση των υψηλών παγετωνικών κοιλάδων των Ιμαλαΐων και αυτό είναι πιθανό να επιταχυνθεί καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται».

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