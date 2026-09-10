Μαραθώνας: Αναβολή για τον Μάιο πήρε η 68χρονη που είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή

Snapshot Η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα και του γιου της για εξαφάνιση νεκρού αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου.

Η 68χρονη κατέθεσε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η κόρη της 68χρονης κατήγγειλε την υπόθεση και αναμένεται να καταθέσει στη δίκη.

Ο γιος της κατηγορούμενης αρνείται ότι γνώριζε το γεγονός της ταφής της μητέρας του.

Η 68χρονη οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία μετά από εισαγγελική εντολή. Snapshot powered by AI

Για τις 18 Μαΐου αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα στο Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο, ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία ήταν εκείνη που προσέφυγε στις Αρχές καταγγέλλοντας την υπόθεση.

Η 68χρονη έχει καταθέσει ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού όπου διέμεναν στον Μαραθώνα, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Κατηγορούμενος είναι και ο γιος της, ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να γνώριζε τι είχε συμβεί, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον συνήγορο της 68χρονης, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες το βράδυ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία.

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