Μαραθώνας: «Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια» είπε η 68χρονη για τη νεκρή μητέρα της – Αναβολή στη δίκη

Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη – Το δικαστήριο καλεί να καταθέσει η δεύτερη κόρη της κατηγορούμενης

Άγγελος Βουράκης

Μαραθώνας: «Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια» είπε η 68χρονη για τη νεκρή μητέρα της – Αναβολή στη δίκη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η δίκη για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε θαμμένη στον Μαραθώνα, αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.
  • Η 68χρονη κόρη της θύματος δεν θυμάται τον χρόνο θανάτου της μητέρας της και δήλωσε ότι ήταν χάλια και ότι «μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη».
  • Η δεύτερη κόρη της κατηγορούμενης κλήθηκε να καταθέσει καθώς συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.
  • Ο 36χρονος εγγονός δήλωσε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και ενημερώθηκε αργότερα για τη σύνταξη της γιαγιάς του.
  • Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η κατηγορία αφορά την εξαφάνιση νεκρού από κοινού.
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Μια σειρά από συγκεχυμένες απαντήσεις και αναφορές που άφηναν αναπάντητα βασικά ερωτήματα για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία βρέθηκε θαμμένη στον κήπο σπιτιού στον Μαραθώνα, περιλάμβανε η πρώτη εμφάνιση της 68χρονης κόρης της και του 36χρονου εγγονού της στο δικαστήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο η δίκη δεν προχώρησε στην ουσία της και αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Το δικαστήριο αποφάσισε να κληθεί να καταθέσει η δεύτερη κόρη της 68χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχε συμβάλει στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η διαδικασία, πάντως, έδωσε μια πρώτη εικόνα για τη γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν οι κατηγορούμενοι. Η 68χρονη, ερωτώμενη για τον θάνατο της μητέρας της και τον χρόνο κατά τον οποίο συνέβη, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί. «Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο της ηλικιωμένης, η απάντησή της προκάλεσε εντύπωση. «Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Η 68χρονη παραδέχθηκε ακόμη ότι εισέπραττε σύνταξη, σημειώνοντας πως αυτό πλέον έχει σταματήσει. Το ζήτημα της συνέχισης της καταβολής της σύνταξης της ηλικιωμένης αποτελεί άλλωστε ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο 36χρονος γιος της υποστήριξε, από την πλευρά του, ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. «Δεν είμαι καλά, δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει», είπε, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε αργότερα για τη σύνταξη της γιαγιάς του.

Στη διάρκεια της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ζήτησε να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επικαλούμενος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην επικοινωνία μαζί τους και θέτοντας ζήτημα καταλογισμού.

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, με την υπόθεση να παίρνει αναβολή προκειμένου να εξεταστεί και η κόρη της 68χρονης.

Μητέρα και γιος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της συγγενούς της 68χρονης στις Αρχές, με την έρευνα να οδηγεί στον εντοπισμό της σορού της ηλικιωμένης στον κήπο του σπιτιού στον Μαραθώνα.

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