Μαραθώνας: Ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά της ηλικιωμένης για την αιτία θανάτου

Πρόσωπα «κλειδιά» η εγγονή του θύματος και ο πατριός της

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μαραθώνας: Ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά της ηλικιωμένης για την αιτία θανάτου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα, όπου ήταν θαμμένη περίπου 10 χρόνια.
  • Η 43χρονη εγγονή της ηλικιωμένης και ο πατριός της θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση.
  • Η εγγονή κατήγγειλε στις Αρχές την εξαφάνιση της γιαγιάς της μετά από ενημέρωση του πατριού της.
  • Ο ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή φυσικά αίτια.
  • Θα γίνει έρευνα από τον ΕΦΚΑ για τα χρήματα των συντάξεων που ελήφθησαν μετά το θάνατο της ηλικιωμένης, τα οποία εκτιμώνται πάνω από 50.000 ευρώ.
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Στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή εντοπίστηκε τελικά η σορός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια.

Για την υπόθεση οι Αρχές συνέλαβαν την 68χρονη κόρη της και τον γιο της, ενώ ιδιαιτέρως σημαντικές για την υπόθεση θεωρούνται οι μαρτυρίες της εγγονής του θύματος αλλά και του πατριού της.

Οι έρευνες μετά την εύρεση των οστών της ηλικιωμένης περνούν σε άλλο επίπεδο καθώς ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά προκειμένου να διαπιστώσει την αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες για το πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της μακάβριας υπόθεσης.

Ως πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση θεωρούνται η 43χρονη εγγονής της ηλικιωμένης καθώς επίσης και ο πατριός της.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση έγινε γνωστή από την 43χρονη εγγονής της ηλικιωμένης όταν ο πατριός την ενημέρωσε ότι η γιαγιά της δεν ζει και ότι πιθανόν να βρίσκεται θαμμένη στην αυλή του σπιτιού.

Η εγγονή κατήγγειλε στις Αρχές την ανησυχία της και κάπως έτσι ξεκίνησε η έρευνα για την ηλικιωμένη, τα οστά της οποία βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού.

Πότε πέθανε η ηλικιωμένη - O ρόλος του ειδικού ανθρωπολόγου

Όπως προκύπτει από την έρευνα η ηλικιωμένη ήταν θαμμένη για 10 περίπου χρόνια και εκτιμάται ότι έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2017.

Πρόκειται για μεγάλο το χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό κλήθηκε ο ειδικός ανθρωπολόγος. Ο ειδικός εξετάζοντας τα οστά, θα προσπαθήσει να διαπιστώσει αν ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα ψάξει για πιθανά σημάδια, αλλά και για το πόσο καιρό το σώμα βρισκόταν στο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι θα αναζητηθούν από τον ΕΦΚΑ τα χρήματα από τις συντάξεις, μαζί με τις προσαυξήσεις. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ακόμα και 450 ευρώ τον μήνα να έπαιρναν, που είναι μια χαμηλή σύνταξη, το συνολικό ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις 50.000 ευρώ.

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