Μαραθώνας: Εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού

Snapshot Η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας βρέθηκε τυλιγμένη σε σεντόνι και νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της κόρης της στον Μαραθώνα.

Η κόρη είχε ισχυριστεί ότι την είχε θάψει στην αυλή, αλλά εκεί δεν βρέθηκε η σορός μετά από εκτεταμένες έρευνες.

Η 68χρονη κόρη δεν είχε δηλώσει τον θάνατο της μητέρας της και λάμβανε τη σύνταξή της για περίπου 10 χρόνια.

Υπάρχει η πιθανότητα η σορός να θάφτηκε αρχικά στην αυλή και να μεταφέρθηκε αργότερα στο υπόγειο μετά την αποσύνθεση.

Ιατροδικαστής εξετάζει τα αίτια θανάτου για να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για φυσικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια. Snapshot powered by AI

Στο υπόγειο του σπιτιού της 68χρονης κόρης της και τυλιγμένη σε σεντόνι και νάιλον εντοπίστηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα.

Η κόρη της είχε υποστηρίξει ότι την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε εκεί η σορός παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

Όπως αποδείχθηκε, τα λείψανα της ηλικιωμένης γυναίκας, είχαν μεταφερθεί τυλιγμένα επιμελώς σε σεντόνια και νάιλον, στο υπόγειο του σπιτιού της 68χρονης κόρης της, η οποία δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της και συνέχιζε να λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πιθανολογείται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα θάφτηκε όντως στην αυλή από την κόρη της, και με την πάροδο των ετών, όταν κι αποσυντέθηκε η σορός, η 68χρονη την ξέθαψε και τοποθέτησε τα οστά της στο υπόγειο του σπιτιού της.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής και μένει να αποδειχθεί αν δύναται ο επιστημονικός συνεργάτης της Αστυνομίας να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Αν δηλαδή κατέληξε από φυσικά αίτια ή αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια.

Πώς έφτασαν στην άκρη του νήματος οι Αρχές

Η εγγονή της γυναίκας, που ζει μόνιμα στη Γαλλία, ήρθε το προηγούμενο διάστημα για διακοπές στην Ελλάδα κι άρχισε να αναζητεί τη γιαγιά της. Αφού δεν έλαβε πειστικές απαντήσεις από τη μητέρα και τον αδελφό της, έκανε καταγγελία στις Αρχές για την εξαφάνισή της.

Οι αστυνομικές Αρχές, διαπίστωσαν ότι ο ΕΦΚΑ συνέχιζε να καταβάλει κανονικά τις συντάξεις στην 90χρονη, όμως η ίδια η γυναίκα ήταν άφαντη. Έτσι λοιπόν, άρχισαν να ερευνούν το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί κάποια εγκληματική ενέργεια από την κόρη και τον εγγονό της.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα είχε πεθάνει -άγνωστο από ποια αιτία- με την κόρη της να δηλώνει στις Αρχές ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν το δήλωσε, και την έθαψε για να παίρνει τα λεφτά από τη σύνταξη.

Η εγγονή, κατηγορεί ότι «συνένοχος» στην απόκρυψη του θανάτου της ηλικιωμένης, και γνώστης όλης της υπόθεσης, είναι κι ο αδελφός της, ο οποίος μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν έξω από την οικεία τους, κληθείς να απαντήσει αν «ζει η γιαγιά σου;» δεν έδωσε σαφή απάντηση, ενώ έλεγε συνεχώς ότι «μου έλεγε η μάνα μου ότι το έχει κανονίσει...».

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