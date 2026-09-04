Μαραθώνας: «Η μητέρα μου λέει ψέματα σε όλους» λέει ο εγγονός της 90χρονης

Snapshot Η κόρη της 90χρονης ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η σορός της ηλικιωμένης δεν έχει βρεθεί ακόμη, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στον κήπο του σπιτιού.

Ο εγγονός της 90χρονης δήλωσε ότι δεν έχει ανάμειξη και ότι η μητέρα του του έλεγε ψέματα για την κατάσταση.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εγγονής που είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της σορού και την εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου, με έμφαση στην ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Μνήμες από την υπόθεση στον Μυστρά με τον ξενοδόχο που είχε καταψύξει τον πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του ξύπνησε η χθεσινή αποκάλυψη στον Μαραθώνα, όπου μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

«Λέει ψέματα σε όλους»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εγγονός της ηλικιωμένης περιέγραψε όσα γνώριζε για την υπόθεση, όπως του τα είχε μεταφέρει η μητέρα του. «Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει. Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους».

Όπως ανέφερε ακόμη, η κατάσταση της μητέρας του έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. «Η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου», πρόσθεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη, η οποία διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι στην παραλία του Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ανησυχία της και την οδήγησε στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί, μετά την καταγγελία, αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί. Έτσι, ξεκίνησε ευρύτερη έρευνα για να διαπιστωθεί τι είχε συμβεί.

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες έφτασαν στο σπίτι και πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή, σκάβοντας σε διάφορα σημεία του κήπου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός της ηλικιωμένης, η οποία, εάν βρισκόταν στη ζωή, θα ήταν σήμερα 90 ετών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ομολόγησε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και ότι την είχε θάψει στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει ζητήσει τη σύλληψη της γυναίκας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστεί η σορός της ηλικιωμένης και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια ή εάν υπάρχουν άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις Αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα.