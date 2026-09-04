Μαραθώνας: «Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν ξέρω πού είναι» λέει τώρα η 68χρονη

Snapshot Η 68χρονη κόρη ισχυρίζεται ότι η 90χρονη μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου 10 χρόνια και την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους.

Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τη σορό της 90χρονης, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην αυλή με ειδικό εξοπλισμό.

Η 68χρονη φέρεται να εισέπραττε τη σύνταξη της μητέρας της επί περίπου δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, που είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της για δέκα χρόνια.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις υπό την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με στόχο τον εντοπισμό της σορού και τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση της 90χρονης στον Μαραθώνα, η οποία φέρεται να πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια και να τάφηκε στην αυλή του σπιτιού της από την 68χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κόρη φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στην ταφή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της ηλικιωμένης.

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι Αρχές στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός της 90χρονης, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

«Δεν θυμάμαι πού την έθαψα»

Η 68χρονη μίλησε στην ΕΡΤ κι ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», φέρεται να δήλωσε, επιμένοντας ότι η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι ο θάνατος και η ταφή της σημειώθηκαν πριν από περίπου 10 χρόνια.

Σε ερώτηση για ποιον λόγο δεν έγινε κηδεία, η 68χρονη απάντησε: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η γυναίκα, βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αρχές, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ώστε να προσδιοριστεί το σημείο στο οποίο φέρεται να έχει ταφεί η μητέρα της.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Για την υπόθεση μίλησε και ο εγγονός της 90χρονης στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και ότι η μητέρα του δεν του έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, στο παρελθόν είχε ρωτήσει αρκετές φορές τη μητέρα του για την τύχη της γιαγιάς του, με εκείνη να του απαντά: «Έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με την ηλικιωμένη, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της για περίπου μία δεκαετία.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στα αρχεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να ακολουθήσει κηδεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχει καταθέσει, φέρεται να συνέχιζε επί περίπου δέκα χρόνια να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της.

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες στον κήπο

Μετά τις σχετικές υποδείξεις της 68χρονης, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού. Αστυνομικοί της Ασφάλειας και ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, χρησιμοποιώντας και ειδικό εξοπλισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί ανθρώπινη σορός.

Το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί η 90χρονη δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί στην πράξη ο ισχυρισμός της κόρης της για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τάφηκε.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες θανάτου

Η 68χρονη υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια προχώρησε στην ταφή της στην αυλή. Ωστόσο, όσο η σορός παραμένει άφαντη, οι Αρχές δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου.

Το κρίσιμο πλέον ζήτημα είναι να εντοπιστεί η σορός, ώστε να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της 68χρονης.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ακριβούς σημείου όπου φέρεται να έχει ταφεί η ηλικιωμένη. Μέχρι να υπάρξει κάποιο εύρημα που θα ρίξει φως στην υπόθεση, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

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