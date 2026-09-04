Μαραθώνας: «Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν ξέρω πού είναι» λέει τώρα η 68χρονη

Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τη σορό της 90χρονης, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην αυλή με ειδικό εξοπλισμό

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαραθώνας: «Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν ξέρω πού είναι» λέει τώρα η 68χρονη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 68χρονη κόρη ισχυρίζεται ότι η 90χρονη μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου 10 χρόνια και την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους.
  • Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τη σορό της 90χρονης, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην αυλή με ειδικό εξοπλισμό.
  • Η 68χρονη φέρεται να εισέπραττε τη σύνταξη της μητέρας της επί περίπου δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, που είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της για δέκα χρόνια.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις υπό την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με στόχο τον εντοπισμό της σορού και τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου.
Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση της 90χρονης στον Μαραθώνα, η οποία φέρεται να πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια και να τάφηκε στην αυλή του σπιτιού της από την 68χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κόρη φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στην ταφή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της ηλικιωμένης.

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι Αρχές στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός της 90χρονης, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

«Δεν θυμάμαι πού την έθαψα»

Η 68χρονη μίλησε στην ΕΡΤ κι ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», φέρεται να δήλωσε, επιμένοντας ότι η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι ο θάνατος και η ταφή της σημειώθηκαν πριν από περίπου 10 χρόνια.

Σε ερώτηση για ποιον λόγο δεν έγινε κηδεία, η 68χρονη απάντησε: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η γυναίκα, βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αρχές, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ώστε να προσδιοριστεί το σημείο στο οποίο φέρεται να έχει ταφεί η μητέρα της.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Για την υπόθεση μίλησε και ο εγγονός της 90χρονης στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και ότι η μητέρα του δεν του έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, στο παρελθόν είχε ρωτήσει αρκετές φορές τη μητέρα του για την τύχη της γιαγιάς του, με εκείνη να του απαντά: «Έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με την ηλικιωμένη, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη γιαγιά της για περίπου μία δεκαετία.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στα αρχεία του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να ακολουθήσει κηδεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχει καταθέσει, φέρεται να συνέχιζε επί περίπου δέκα χρόνια να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της.

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες στον κήπο

Μετά τις σχετικές υποδείξεις της 68χρονης, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού. Αστυνομικοί της Ασφάλειας και ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, χρησιμοποιώντας και ειδικό εξοπλισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί ανθρώπινη σορός.

Το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί η 90χρονη δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί στην πράξη ο ισχυρισμός της κόρης της για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τάφηκε.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες θανάτου

Η 68χρονη υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια προχώρησε στην ταφή της στην αυλή. Ωστόσο, όσο η σορός παραμένει άφαντη, οι Αρχές δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου.

Το κρίσιμο πλέον ζήτημα είναι να εντοπιστεί η σορός, ώστε να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της 68χρονης.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ακριβούς σημείου όπου φέρεται να έχει ταφεί η ηλικιωμένη. Μέχρι να υπάρξει κάποιο εύρημα που θα ρίξει φως στην υπόθεση, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μάνδρα, στη θέση Ξηροπήγαδο - Εστάλη μήνυμα από το 112

10:22WHAT THE FACT

Η βαθύτερη γεώτρηση στη Γη έφτασε τα 12,2 χλμ. και αποκάλυψε ένα απίστευτο μυστικό

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης - Πότε θα ανακοινώσει το πακέτο μέτρων

10:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαραθώνας: «Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν ξέρω πού είναι» λέει τώρα η 68χρονη - «Παρανόμησε η μητέρα μου», λέει ο εγγονός της 90χρονης

10:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

10:10WHAT THE FACT

«Τυφλές» διακοπές: Το viral trend που σαρώνει - Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

09:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή στη Θεσσαλονίκη - Μετέφερε τρία άτομα στο πορτ μπαγκάζ

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Άμυνας: Έλαβε πρόταση δωρεάς για Κέντρο Τραύματος στην Αθήνα από την Reggeborgh Invest

09:54WHAT THE FACT

Έφτιαξε νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια 

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική επενδύει στην εξωστρέφεια» - Η στρατηγική συνεργασία με την Κίνα ολοκληρώνεται με το Πεκίνο

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Abraham Lincoln... σκούριασε από την πλώρη μέχρι την πρύμνη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Tι λένε οι ειδικοί

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen Tukan: Το νέο pick-up θυμίζει το πρώτο Caddy

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κινητοποιήσεων ενόψει της 90ής ΔΕΘ - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο αλ Σίσι

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πεντικιούρ, μπέργκερ και... καινούριες κάλτσες: Η απόβαση των ναυτών του USS Abraham Lincoln στην Ταϊλάνδη

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλη η ΝΔ «κατασκηνώνει» στη Θεσσαλονίκη – Τα γαλάζια τραπέζια της ΔΕΘ που θα πάρουν φωτιά

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πεντικιούρ, μπέργκερ και... καινούριες κάλτσες: Η απόβαση των ναυτών του USS Abraham Lincoln στην Ταϊλάνδη

07:50LIFESTYLE

Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από Φλώρο για την παραγωγή: «Έδιναν κοκαΐνη και κάνναβη στους παίκτες για να ηρεμήσουν και να κάνουν τα υπόλοιπα γυρίσματα»

07:52ΚΟΣΜΟΣ

«Περιμέναμε να πεθάνουμε»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση 3 πεζοπόρων που σώθηκαν στο Γκραντ Κάνιον

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: «Η μητέρα μου λέει ψέματα σε όλους - Μας είπε ότι το είχε τακτοποιήσει»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων τον Νοέμβριο - Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα – Ποια τεκμήρια διαβίωσης επηρεάζονται

09:54WHAT THE FACT

Έφτιαξε νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια 

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η ζωή του 43χρονου - Τα παιδικά χρόνια στη Γερμανία, τα ναρκωτικά και το άγνωστο 5ο παιδί

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Πέθανε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Κουλούρης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Κόστα, Μητσοτάκη σε Ερντογάν: «Διάλογος με την Τουρκία, αλλά πρώτα η ασφάλεια της Ελλάδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ