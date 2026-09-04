Μαραθώνας: Στη σύλληψη μητέρας-γιου προχωρούν οι Αρχές για την υπόθεση της εξαφανισμένης ηλικιωμένης

Snapshot Η 68χρονη και ο γιος της συνελήφθησαν για απόκρυψη θανάτου της μητέρας και απάτη κατά του Δημοσίου στη σύνταξη της ηλικιωμένης.

Η ηλικιωμένη πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια στον Μαραθώνα, με την κόρη της να ομολογεί ότι την έθαψε για να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η ηλικιωμένη θάφτηκε αρχικά στην αυλή και κατόπιν τα οστά της τοποθετήθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού.

Θα διαπιστωθεί από ιατροδικαστή αν ο θάνατος ήταν από φυσικά αίτια ή αν υπάρχει ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Υπάρχει η πιθανότητα η καταγγελία να προέκυψε από οικογενειακές διαμάχες ή διενέξεις για κληρονομικά θέματα. Snapshot powered by AI

Στο τμήμα για να συλληφθούν οδηγούνται αυτή την ώρα η 68χρονη στον Μαραθώνα που φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της για περίπου 10 χρόνια, καθώς κι ο γιος της.

Αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη για μη αναγγελία θανάτου της ηλικιωμένης, καθώς και για απάτη κατά του Δημοσίου.

Μένει πλέον να αποδειχθεί πόσα λεφτά έχουν καταχραστεί η 68χρονη γυναίκα και ο γιος της, κι αυτό θα αποδειχθεί από τις διασταυρώσεις που θα κάνει ο ΕΦΚΑ.

Πλημμέλημα ή κακούργημα;

Το κατηγορητήριο θα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα αν η συνολική ζημία του Δημοσίου είναι κάτω από 120.000 ευρώ, ενώ αν τα υπερβαίνει θα κατηγορηθούν για κακούργημα, οπότε επισύρει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή.

Ομολόγησε ότι την έθαψε για να παίρνει τη σύνταξή της

Η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε στους αστυνομικούς όταν απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, καθώς κι ότι έθαψε τη σορό της, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξη που είχε βγει στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη πέθανε στο σπίτι στον Μαραθώνα πριν από περίπου 10 χρόνια, όπως υποστηρίζει η κόρη της από παθολογικά αίτια. Αρχικά η 68χρονη υποστήριξε ότι είχε θάψει το πτώμα της μητέρας της στην αυλή, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε έρευνες χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν θυμόταν πού την έχει βάλει.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πιθανολογείται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα θάφτηκε όντως στην αυλή από την κόρη της, και με την πάροδο των ετών, όταν κι αποσυντέθηκε η σορός, η 68χρονη την ξέθαψε και τοποθέτησε τα οστά της στο υπόγειο του σπιτιού της.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής και μένει να αποδειχθεί αν δύναται ο επιστημονικός συνεργάτης της Αστυνομίας να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Αν δηλαδή κατέληξε από φυσικά αίτια ή αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια.

Πιθανή η εκδικητική καταγγελία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, η καταγγελία από την εγγονή της ηλικιωμένης να έγινε κατόπιν διένεξης με τη μητέρα και τον αδελφό της, για κληρονομικά ή άλλης φύσεως θέματα. Κι αυτό γιατί, η εγγονή της νεκρής γυναίκας, μπορεί μεν να ζει στη Γαλλία, ωστόσο, έχει παρέλθει περίπου μία δεκαετία από τον θάνατο της ηλικιωμένης, οπότε δεν δικαιολογείται να μην είχε εικόνα τόσα χρόνια και ξαφνικά να αποφάσισε να αναζητήσει τα ίχνη της γιαγιάς της.

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