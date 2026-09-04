Μαραθώνας: Τι λέει η 68χρονη που έκρυψε την νεκρή μητέρα της για περισσότερο από 10 χρόνια

Τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού της

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μαραθώνας: Τι λέει η 68χρονη που έκρυψε την νεκρή μητέρα της για περισσότερο από 10 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 68χρονη έκρυψε το πτώμα της 90χρονης μητέρας της στο υπόγειο του σπιτιού για πάνω από 10 χρόνια, μετά από καταγγελία της εγγονής της.
  • Η γυναίκα δεν θυμάται λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας της και παραδέχεται ότι ο γιος της γνώριζε την κατάσταση.
  • Η 68χρονη ανέφερε οικονομικά προβλήματα ως κίνητρο για την πράξη της, επιδιώκοντας να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της.
  • Ο αδελφός της 68χρονης καταγγέλλει ότι εκείνη απέφευγε να δώσει απαντήσεις για την τύχη της μητέρας τους και έλεγε ψέματα στην οικογένεια.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει τα ακριβή αίτια και τις πιθανές ποινικές ευθύνες στην υπόθεση.
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μαραθώνα μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης γυναίκας η οποία είχε αναφέρει πριν από 15 ημέρες ότι έχει να δει την γιαγιά της για περισσότερο από 10 χρόνια.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της καταγγελίας έσκαψαν όλη την αυλή προκειμένου να εντοπίσουν το πτώμα της γυναίκας, χωρίς όμως επιτυχία. Τελικά εντόπισαν τα λείψανα της γυναίκας κρυμμένα σε μία σακούλα στο υπόγειο του σπιτιού.

Η υπόθεση παίρνει πλέον νέα τροπή και ανοίγει ένας νέος κύκλος ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις. Τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο;

Τι ισχυρίζεται η 68χρονη

Η 68χρονη γυναίκα σε δηλώσεις της ανέφερε πως δεν θυμάται τις λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της αλλά και της συγκλονιστικής πράξης της.

Ερώτηση: Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα;

Απάντηση: Όχι ακριβώς.

Ερώτηση: Ο γιος σας ήξερε;

Απάντηση: Ήξερε.

Ερώτηση: Πού την είχατε βάλει, μπροστά ή πίσω;

Απάντηση: Μπροστά.

Ερώτηση: Θυμάστε πώς τη μεταφέρατε; Ο γιος σας, σας βοήθησε;

Απάντηση: Όχι

Ερώτηση: Ποιος σας βοήθησε;

Απάντηση: Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε.

Ερώτηση: Βράδυ ήταν;

Απάντηση: Όχι, νύχτα τέτοια ώρα.

Η 68χρονη σε άλλο σημείο έκανε λόγο για οικονομικά προβλήματα.

Ερώτηση: Πότε ήρθαν οι πρώτες οικονομικές δυσκολίες;

Απάντηση: Αρκετά νωρίς.

Ερώτηση: Έχετε χρέη;

Απάντηση: Τώρα όχι. Είχα παλιά.

Ερώτηση: Και πως τα ξεχρεώσατε;

Απάντηση: Με δόσεις.

Ερώτηση: Τη σύνταξη της μαμάς σας γιατί την θέλατε τόσο;

Απάντηση: Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια.

Ερώτηση: Όταν η μαμά σας πέθανε πόσα έπαιρνε σε σύνταξη;

Απάντηση: 1000.

Ερώτηση: Μήπως ήταν παραπάνω;

Απάντηση: 1000 πρέπει να ήταν.

Ερώτηση: Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;

Απάντηση: Ναι.

Ερώτηση: Η κόρη;

Απάντηση: Όχι

Τι λέει ο αδελφός της 68χρονης

Όσα υποστηρίζουν όμως τα μέλη της οικογένειας της 68χρονης την εκθέτουν. Ο πατέρας της καταγγέλλουσας και αδελφός της 68χρονης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αναρωτήθηκε που ήταν η μητέρα της ωστόσο κάθε φορά που έκανε προσπάθεια να μάθει νέα της η 68χρονη απέφευγε να του απαντήσει. Η 68χρονη του έλεγε συνεχώς ψέματα. Είτε ότι έχει πάει σε γηροκομείο, είτε ότι λείπει. Σε κάθε περίπτωση απέφευγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

Δείτε το βίντεο του Mega

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς πολλά σημεία παραμένουν ακόμα θολά. Η Αστυνομία καλείται να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ και να εντοπίσει ποια ήταν η οικονομική ζημιά που ίσως οδήγησε τη γυναίκα σε πολύ βαρύτερες κατηγορίες από αυτές που ήδη αντιμετωπίζει.

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