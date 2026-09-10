Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη

Snapshot Ο Μπράντον Τόμας Λι αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη στις 29 Αυγούστου κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ινδονησία.

Το ζευγάρι γνωριζόταν χρόνια, έγιναν ζευγάρι το 2025 και σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027 στη Νέα Υόρκη.

Η Κατερίνα Δημητριάδη σπουδάζει Φιλοσοφία στο New York University και διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Ο Μπράντον Τόμας Λι είναι παραγωγός και CEO της And Her Son’s Productions, με υποψηφιότητα για Emmy και παραγωγές σχετικές με την οικογένειά του.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στην οικογενειακή γιορτή του γάμου του αδελφού του Μπράντον, Ντίλαν Τζάγκερ Λι. Snapshot powered by AI

Ο Μπράντον Τόμας Λι, ο μεγαλύτερος γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι, αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη, με την πρόταση γάμου να γίνεται στις 29 Αυγούστου κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία.

Ο Μπράντον Τόμας Λι είχε βρεθεί στην οικογενειακή γιορτή για τον γάμο του αδελφού του, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, έχοντας στο πλευρό του την Κατερίνα Δημητριάδη, τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι.

Σε συνέχεια αυτή της εμφάνισης, επισημοποίησαν την σχέση της, όταν ο 30χρονος Μπράντον Τόμας Λι έκανε την πρόταση στην Κατερίνα Δημητριάδη το Σάββατο, 29 Αυγούστου, όπως επιβεβαιώνει το PEOPLE.

Οι δυο τους μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και ήταν φίλοι για χρόνια, πριν ξεκινήσουν να διατηρούν σχέση το 2025. Πλέον ζουν στη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027.

Πηγή: People

Ποια είναι η Κατερίνα Δημητριάδη

Η Κατερίνα Δημητριάδη είναι φοιτήτρια Φιλοσοφίας στο New York University (NYU). Η σχέση της με τον Μπράντον Τόμας Λι έγινε γνωστή ευρύτερα μέσα από την κοινή τους παρουσία σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές, ενώ οι δυο τους κρατούν γενικότερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Ο Μπράντον Τόμας Λι είναι παραγωγός, επιχειρηματίας και CEO και Head of Production της And Her Son’s Productions. Έχει λάβει υποψηφιότητα για Emmy και έχει αναλάβει την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, Πάμελα Άντερσον.

Παράλληλα, ήταν executive producer στην ταινία «The Last Showgirl», στην οποία πρωταγωνίστησε η μητέρα του, ενώ είναι και συνιδρυτής του brand περιποίησης δέρματος Sonsie.

https://www.instagram.com/p/DdE10uxicde/

Η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμι Λι έγιναν γονείς για πρώτη φορά το 1996, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, όταν γεννήθηκε ο Μπράντον. Το 1997 απέκτησαν και τον δεύτερο γιο τους, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, ο οποίος είναι σήμερα 28 ετών.

Η ηθοποιός και μοντέλο και ο μουσικός πήραν διαζύγιο το 1998, έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Παρ' όλα αυτά, οι δυο τους βρέθηκαν ξανά μαζί σε οικογενειακή περίσταση, στον γάμο του Ντίλαν νωρίτερα φέτος.

Πηγή: People

Ο Ντίλαν Τζάγκερ Λι παντρεύτηκε την interior designer Πόλα Μπρους, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται στο Σεν Τροπέ. Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί δύο χρόνια νωρίτερα, επίσης στο Σεν Τροπέ, ενώ η είδηση του γάμου τους είχε γίνει γνωστή τον Ιούλιο.

Ο Ντίλαν Τζάγκερ Λι, από αριστερά, η Πάμελα Άντερσον και ο Μπράντον Τόμας Λι φτάνουν στο Hidden Heroes Gala, σε φωτογρφία του 2015 Invision

Η Πάμελα Άντερσον είχε μιλήσει στο Vogue για τη στιγμή που είδε τον μικρότερο γιο της να παντρεύεται, χαρακτηρίζοντάς την μια «συναισθηματική στιγμή». Όπως είχε αναφέρει, συγκινείται απρόσμενα και δακρύζει από χαρά, παραπέμποντας σε μια φράση του Χαλίλ Γκιμπράν: «Ως γονείς, είμαστε το τόξο από το οποίο ξεπηδά η ζωή».

Τον Ιούλιο είχε μιλήσει και στο PEOPLE για τον γάμο του Ντίλαν, εξηγώντας πόσο έντονα βίωσε τη στιγμή, καθώς οι γιοι της έχουν εδώ και χρόνια ανεξάρτητες ζωές.

«Είναι τόσο συναισθηματικό. Σε αιφνιδιάζει κάπως, επειδή όλοι μας ζούσαμε ανεξάρτητες ζωές. Τα αγόρια μου είναι πολύ ανεξάρτητα και ζουν μόνα τους εδώ και πολλά χρόνια και [εκείνος και η Πόλα] ήταν μαζί για εννέα χρόνια, αλλά πραγματικά ένιωσα σαν, “Ο Ντίλαν δεν είναι πια δικός μου. Εκείνος και η Πόλα ανήκουν ο ένας στον άλλον”», είχε πει.

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