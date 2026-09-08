Πάμελα Άντερσον: Η «καταδίκη θανάτου» που της «πήρε όλα τα χρήματα στην τράπεζα»

Snapshot Η Πάμελα Άντερσον διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και της είχαν δ 10 χρόνια ζωής.

Δεν υπήρχε θεραπεία τότε για την ηπατίτιδα C, και η ασθένεια της προκάλεσε έντονο φόβο, ντροπή και ενοχές για χρόνια.

Το 2011 βρέθηκε θεραπεία που την απελευθέρωσε από την ηπατίτιδα C, αλλά το κόστος της ήταν πολύ υψηλό και πλήρωσε όλα της τα χρήματα στην τράπεζα.

Η Άντερσον αποκάλυψε ότι κόλλησε ηπατίτιδα C από κοινή χρήση βελόνας με τον τότε σύζυγό της, Τόμι Λι, που αρνείται ότι έχει τη νόσο.

Σήμερα, η Άντερσον έχει συμφιλιωθεί με τη διάγνωση, συνεχίζει την καριέρα της και δηλώνει δυνατή και ικανή, απορρίπτοντας το ρόλο του θύματος. Snapshot powered by AI

Η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε ότι, όταν διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο γιατρός της τής είχε πει ότι είχε μόλις 10 χρόνια ζωής.

«Ήταν καταδίκη θανάτου», δήλωσε η Άντερσον.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Baywatch», τιμήθηκε την Κυριακή με το Βραβείο Θάρρους της amfAR σε εκδήλωση στη Βενετία, όπου μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση που, όπως είπε, ανέτρεψε τη ζωή της. Η amfAR είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως στόχο τον τερματισμό του HIV/AIDS, ενώ η ηπατίτιδα C εμφανίζεται συχνά ως συνλοίμωξη σε ασθενείς με AIDS.

Την εποχή που διαγνώστηκε, δεν υπήρχε θεραπεία για την ηπατίτιδα C, μια ιογενή λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στο ήπαρ και μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες βλάβες.

«Είμαι σίγουρη ότι αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε τις αποφάσεις μου», δήλωσε η 59χρονη Άντερσον. «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα μικρά μου παιδιά. Μου ανέτρεψε τη ζωή».

Η Άντερσον αποκάλυψε δημόσια το 2002 ότι είχε προσβληθεί από τον ιό, υποστηρίζοντας ότι κόλλησε ηπατίτιδα C αφού μοιράστηκε βελόνα για τατουάζ με τον τότε σύζυγό της, ντράμερ των Mötley Crüe, Τόμι Λι.

«Ο Τόμι είχε την ασθένεια και δεν μου το αποκάλυψε ποτέ κατά τη διάρκεια του γάμου μας», είχε δηλώσει η Άντερσον, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον Λι για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Ο Λι, ωστόσο, έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι πάσχει από ηπατίτιδα C.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι για χρόνια πάλευε με «ντροπή και ενοχές» εξαιτίας της ασθένειας.

«Παραμένει μέσα μου, με στοιχειώνει», είπε στην ομιλία της. «Και, όπως ακριβώς η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστην ως παιδί, ένιωθα ότι ήταν χαραγμένο στο μέτωπό μου: “κατεστραμμένη”. Και έτσι παρουσίαζα και τον εαυτό μου».

Το 2011, ωστόσο, βρέθηκε θεραπεία για την ιογενή λοίμωξη και, τέσσερα χρόνια αργότερα, η Άντερσον ανακοίνωσε ότι ήταν πλέον «ελεύθερη από την ηπατίτιδα C».

Η θεραπεία, όμως, είχε τεράστιο οικονομικό κόστος.

«Ήμουν τυχερή», δήλωσε στην εκδήλωση της amfAR. «Μου προσφέρθηκε στα πρώτα της στάδια και χρειάστηκε να δώσω όλα τα χρήματα που είχα στην τράπεζα για να την πληρώσω. Δεν καλυπτόταν ακόμη από την ασφάλιση και ένιωθα τεράστιες ενοχές επειδή άλλοι άνθρωποι δεν είχαν την ίδια πρόσβαση».

Η Άντερσον ανέφερε ότι πλέον έχει «συμφιλιωθεί πλήρως» με τη διάγνωση.

Τα τελευταία χρόνια η καριέρα της Άντερσον έχει ανακάμψει, με συμμετοχές στις ταινίες «The Last Showgirl», «The Naked Gun», «Rosebush Pruning» και «Place to Be», η οποία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Η αλήθεια μου βρήκε τον δρόμο της μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από τρόπους να εκφράζομαι μέσω των τεχνών. Αυτό μου έδωσε τα εφόδια που χρειαζόμουν, μια γόνιμη ζωή για να δημιουργώ και να εξερευνώ», δήλωσε.

Και κατέληξε με ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης:

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο από όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι η δεσποσύνη που χρειάζεται διάσωση, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξω αυτόν τον ρόλο».

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