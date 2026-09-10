Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη

Το ύψος του Hugo μετρήθηκε από ειδικούς του Guinness World Records, οι οποίοι βεβαιώθηκαν ότι το άλογο δεν φορούσε πέταλα για να διασφαλιστεί ένα ακριβές αποτέλεσμα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Hugo, ένα τετράχρονο άλογο της φυλής Shire από την Αγγλία, αναγνωρίστηκε ως το ψηλότερο ζωντανό άλογο στον κόσμο με ύψος 1,99 μέτρα.
  • Η μέτρηση του ύψους έγινε από ειδικούς του Guinness World Records, οι οποίοι βεβαιώθηκαν ότι το άλογο δεν φορούσε πέταλα για να διασφαλιστεί ένα ακριβές αποτέλεσμα.
  • Ο Hugo είναι ακόμα στην ανάπτυξη και αναμένεται να ψηλώνει μέχρι να γίνει οκτώμισι ετών.
  • Λαμβάνει ειδική φροντίδα από διάφορους ειδικούς και ακολουθεί προσεκτικό πρόγραμμα διατροφής και συμπληρωμάτων.
  • Παρά το μέγεθός του, ο Hugo συμμετέχει σε επιδείξεις και εκπαιδεύεται για να μεταφέρει αναβάτες, ενώ χαρακτηρίζεται ήρεμος και φιλικός.
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Ο Hugo, ένα τετράχρονο άλογο της φυλής Shire από την πόλη Towcester της κομητείας Northamptonshire, κατέκτησε τον τίτλο του ψηλότερου ζωντανού αλόγου, φτάνοντας σε ύψος τα 1,99 μέτρα και, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, αναμένεται να ψηλώσει κι άλλο, καθώς είναι ακόμη στην... ανάπτυξη.

Το ύψος του Hugo μετρήθηκε από ειδικούς του Guinness World Records, οι οποίοι βεβαιώθηκαν ότι το άλογο δεν φορούσε πέταλα για να διασφαλιστεί ένα ακριβές αποτέλεσμα. Ο ιδιοκτήτης του Hugo, ο Brett Masters είπε στο BBC ότι, καθώς το άλογο του είναι «τοπικά διάσημο», ειδικοί του Guinness World Records επικοινώνησαν μαζί του και έγινε η επίσημη μέτρηση.

Ο Masters δήλωσε ότι το άλογο του λαμβάνει «τεράστια φροντίδα» από διάφορους ειδικούς, συμπεριλαμβανομένου ενός χειροπράκτη, ενός οδοντίατρου, ενός κτηνίατρου και ενός μασέρ. «Ζει μια ζωή πέντε αστέρων, δεν του λείπει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, μιλώντας στο BBC.

Hugo - Άλογο

Ο Hugo, το ψηλότερο ζωντανό άλογο στον κόσμο

Ο Masters απέκτησε τον Hugo όταν ήταν μόλις 18 μηνών και παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδέα ότι θα γινόταν τόσο ψηλός.

«Θα συνεχίζει να μεγαλώνει μέχρι να γίνει περίπου οκτώμισι ετών, είναι ακόμα μωρό», είπε, τονίζοντας: «Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μαζί του. Παίρνει πολλά συμπληρώματα και ακολουθεί ένα προσεκτικό πρόγραμμα διατροφής».

Κάθε φορά που ο Hugo βγαίνει έξω, τραβάει τα βλέμματα του κόσμου, λόγω της επιβλητικής του εμφάνισης, αλλά ο Masters λέει ότι δεν πρέπει κανείς να τον φοβάται γιατί «είναι το πιο ευγενικό και ήρεμο άλογο».

Hugo - Άλογο

Ο Hugo, το ψηλότερο ζωντανό άλογο στον κόσμο

Ο Masters διευκρίνισε ότι δεν έλαβε κανενός είδους οικονομική αμοιβή για την επίσημη αναγνώριση του Hugo, αλλά πρόσθεσε, αστειευόμενος: «Αν κάποιος καλλιεργητής καρότων θέλει να του δώσει μερικά καρότα, θα τα δεχόταν ευχαρίστως».

Παρά το μέγεθος του, ο Hugo συμμετέχει σε επιδείξεις, μέσα από τις οποίες παρουσιάζει στο κοινό τον παραδοσιακό ρόλο των αλόγων της φυλής Shire, εξήγησε ο Masters. «Τους δείχνει τι έκαναν τα συγκεκριμένα άλογα παλιά, έλκοντας γεωργικά εργαλεία και άμαξες»

Παράλληλα, δέχεται εκπαίδευση για να μπορεί να μεταφέρει αναβάτες. «Είναι πολύ ευτυχισμένος», κατέληξε ο Masters.

Hugo - Άλογο

Ο Hugo, το ψηλότερο ζωντανό άλογο στον κόσμο

Τα άλογα της φυλής Shire είναι γνωστά για το μεγάλος ύψος τους και την δύναμη τους να κουβαλούν βαριά φορτία, γι’ αυτό και ιστορικά χρησιμοποιούνταν ως άλογα εργασίας σε αγροκτήματα.

Το ψηλότερο και βαρύτερο άλογο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία ήταν ένα άλογο της ίδιας φυλής με το όνομα Sampson, το οποίο ζούσε την δεκαετία του 1850 στην πόλη Toddington Mills της κομητείας Bedfordshire και έφτανε σε ύψος τα 2,19 μέτρα.

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