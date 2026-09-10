Φίδι βγήκε βόλτα ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια

Snapshot Στα Εξάρχεια της Αθήνας εντοπίστηκε ένα λιμνόφιδο να κινείται ανάμεσα σε γλάστρες.

Το φίδι περισυνέλεξε η Πυροσβεστική και η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με την Ερπετολογική Εταιρεία για την απελευθέρωσή του.

Στην περιοχή έχουν βρεθεί στο παρελθόν φίδια, κυρίως λαφιάτες ή σαΐτες.

Τα φίδια αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους χώρους και παλιά σπίτια και τρέφονται με ποντίκια, έντομα και νεοσσούς. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες την Τρίτη στην περιοχή των Εξαρχείων στο κέντρο της Αθήνας όταν αντίκρισαν ένα φίδι να κάνει βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες!

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», ο «όφις των Εξαρχείων» είναι ένα λιμνόφιδο.

Το φίδι περισυνέλεξε η Πυροσβεστική με την ΑΝΙΜΑ να είναι σε επικοινωνία με τη Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί.

Στη σχετική ανάρτηση στα social media επισημαίνεται ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες».

Όπως διευκρινίζεται, τέλος, «τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς».

Διαβάστε επίσης