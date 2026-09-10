Κτηνοτρόφοι: Υποχρεωτική η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βώλου σε όλα τα αιγοπρόβατα από το 2027

Snapshot Από το 2026, η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βώλου είναι υποχρεωτική για κτηνοτροφικές μονάδες με πάνω από 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Από το 2027, η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βώλου θα είναι υποχρεωτική για όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες της χώρας.

Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βώλων θα γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους σε κτηνιατρείο.

Τα ζώα πρέπει να φέρουν συμβατικό ενώτιο τύπου 1, ηλεκτρονικό βώλο με μοναδικό κωδικό και να είναι καταχωρισμένα στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Η καταχώριση των στοιχείων ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση και είναι απαραίτητη για την επιλεξιμότητα σε ενωσιακά και εθνικά προγράμματα ενίσχυσης. Snapshot powered by AI

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η τοποθέτηση ηλεκτρονικού βώλου σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών, αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ενέργεια αφορά απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε ενωσιακά και εθνικά προγράμματα ενίσχυσης και για το 2026 απευθύνεται σε όσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ξεπερνούν τα 900 αιγοπρόβατα. Αντιθέτως, από το 2027 θα ισχύει καθολικά για όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες τις χώρας, ενώ η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού βώλου θα γίνεται αποκλειστικά σε κτηνιατρείο.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του για να είναι επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των έξι μηνών, πρέπει:

να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1,

να φέρει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου,

να έχει καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Αρχικά οι κτηνοτρόφοι πρέπει να παραγγείλουν τους βώλους ανάλογα με τα ζώα που διαθέτουν στη μονάδα τους, άνω των έξι μηνών. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

Η καταχώριση ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση. Η παραγγελία από μόνη της δεν αρκεί· για την επιλεξιμότητα απαιτούνται τόσο η τοποθέτηση όσο και η καταχώριση κάθε ζώου.

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