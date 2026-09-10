ΝΑΤΟ: Απέτρεψε ρωσικό σχέδιο δολιοφθοράς σε υποθαλάσσια καλώδια – Στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές

Snapshot Δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν ρωσικά βαθυσκάφη στην Αρκτική που εκπαιδεύονταν στη χρήση μυστικού όπλου για δολιοφθορά υποθαλάσσιων καλωδίων.

Η επιχείρηση στα Σβάλμπαρντ ανέδειξε την προσπάθεια της Ρωσίας να στοχοθετήσει κρίσιμες υποδομές ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο διαδίκτυο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Η δράση της Ρωσίας συνδέεται με φόβους κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ, ενδεχομένως με στόχο την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (Άρθρο 5).

Το ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή Βρετανίας, Νορβηγίας και ΗΠΑ, ενίσχυσε την ασφάλεια των υποθαλάσσιων υποδομών μετά από επιθέσεις όπως οι καταστροφές στους αγωγούς Nord Stream το 2022.

Η Νορβηγία σχεδιάζει να ενισχύσει τη σύνδεση του Σβάλμπαρντ με την ηπειρωτική χώρα μέσω νέου καλωδίου οπτικών ινών έως το 2028, ενώ το ΝΑΤΟ διεξάγει ασκήσεις στον Αρκτικό Βορρά για τη διασφάλιση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Την περασμένη άνοιξη στα βαθιά νερά της Αρκτικής κοντά στο απομονωμένο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εντόπισαν ρωσικά υποβρύχια να εκπαιδεύονται για να εξαπολύσουν ένα μυστικό όπλο, σχεδιασμένο να απενεργοποιεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια χωρίς να αφήνει αποτυπώματα. Η μυστική ρωσική επιχείρηση, την οποία περιέγραψαν στο Reuters δύο Δυτικοί αξιωματούχοι, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Υποβρύχιου Πολέμου (GUGI) της Μόσχας, η οποία χρησιμοποίησε βαθυσκάφη για να προσομοιώσει την ανάπτυξη αυτής της εξελιγμένης και καταστροφικής τεχνολογίας.

Μια κοινή επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η Βρετανία, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ εντόπισε και αναχαίτισε τα ρωσικά σκάφη στη θάλασσα, δήλωσαν οι δύο αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τα ρωσικά σκάφη εμποδίστηκαν να ολοκληρώσουν την άσκησή τους και τελικά εγκατέλειψαν την περιοχή. Η Βρετανία και η Νορβηγία είχαν αποκαλύψει τον Απρίλιο ότι είχαν εξαρθρώσει μια μυστική ρωσική επιχείρηση στα ύδατα της Αρκτικής. Ωστόσο, η ανακάλυψη του νέου όπλου, η ακριβής τοποθεσία της επιχείρησης και η εμπλοκή των ΗΠΑ δεν είχαν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα.

Η αντιπαράθεση αυτή στα βαθιά ύδατα καταγράφεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία στελέχη των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο κλιμακώνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη και προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αναλυτές εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ρωσία ενδέχεται να δοκιμάσει την ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ (Άρθρο 5), με την καταστροφή των υποθαλάσσιων καλωδίων να αποτελεί κρίσιμο μέρος αυτής της προσπάθειας. Τα καλώδια αυτά, αν και δεν ξεπερνούν σε πάχος ένα λάστιχο ποτίσματος, είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο διαδίκτυο και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η στρατηγική τους σημασία τα καθιστά σταθερούς στόχους σε περιόδους συγκρούσεων, όπως συνέβη και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους για τη διακοπή των επικοινωνιών.

Συνδέοντας το Σβάλμπαρντ με την ηπειρωτική Νορβηγία σε βάθος έως και 2.700 μέτρων, δύο υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών μήκους 1.400 χλμ. μεταφέρουν τεράστιο όγκο δορυφορικών δεδομένων από τον σταθμό SvalSat —τον μεγαλύτερο στον κόσμο και τμήμα του δικτύου Near Space Network της NASA.

Το Κρεμλίνο αρνείται συστηματικά ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε χώρες του ΝΑΤΟ ή ότι σχεδιάζει οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Ορισμένοι Δυτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η στοχοποίηση ευρωπαϊκών κρατών από τη Μόσχα έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς το μέτωπο στην Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμο. Χώρες όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Ρουμανία έχουν επιβεβαιώσει διάφορες παραβιάσεις. Πιο πρόσφατα, μια απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο προκάλεσε σειρά αντιδράσεων από τη Γερμανία, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Τον Αύγουστο, ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε ομολόγους του στις υπηρεσίες πληροφοριών στη Μόσχα, εν μέρει για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην κλιμακώσει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μία πιθανή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία μιας παγωμένης υδάτινης έκτασης μεταξύ του νότιου άκρου του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ και της ηπειρωτικής Νορβηγίας, γνωστής ως Bear Gap, δήλωσε ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους.Για να φτάσουν στον Ατλαντικό, τα ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια που εδρεύουν στη χερσόνησο Κόλα θα διέσχιζαν την υδάτινη λωρίδα πλάτους 640 χιλιομέτρων πριν περάσουν από το απομακρυσμένο ηφαιστειακό νησί Γιαν Μάγεν της Νορβηγίας.

Η Βρετανία δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ανέπτυξε δυνάμεις στο Γιαν Μάγεν τον Αύγουστο μαζί με συμμάχους της Νορβηγίας και των ΗΠΑ σε άσκηση για να αποδειχθεί η ικανότητα του ΝΑΤΟ να επιχειρεί από κοινού στον Απώτατο Βορρά. Η Νορβηγία σχεδιάζει να αποκτήσει νέο καλώδιο οπτικών ινών που θα συνδέει το Σβάλμπαρντ και το Γιαν Μάγεν με την ηπειρωτική χώρα έως το 2028.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επικεντρωθεί στην ασφάλεια των υποθαλάσσιων υποδομών από το 2022, όταν καταστράφηκαν τρεις από τους τέσσερις υποθαλάσσιους αγωγούς Nord Stream που τροφοδοτούσαν τη Γερμανία με ρωσικό φυσικό αέριο. Γερμανοί εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε έναν Ουκρανό άνδρα που ήταν αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων κατά τη στιγμή της επίθεσης. Η Ουκρανία αρνείται οποιονδήποτε ρόλο στο σαμποτάζ.Και από το 2023, περισσότερα πλοία έχουν πλεύσει πάνω ή κοντά σε ευαίσθητες υποθαλάσσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων, για να χαρτογραφήσουν την τοποθεσία τους.