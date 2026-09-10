Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την 62χρονη - Παραμένει στο νοσοκομείο η 21χρονη τραυματίας

Snapshot Η 62χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η 21χρονη τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας 3,5 ωρών και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική.

Η 50χρονη και η 17χρονη που είχαν ελαφρά τραύματα πήραν εξιτήριο χθες το απόγευμα μετά από ιατρικές οδηγίες για την ανάρρωσή τους.

Το τροχαίο προκλήθηκε από σύγκρουση λεωφορείου του ΟΑΣΘ με σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη στάση «Καν Καν» επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη.

Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε την Τετάρτη στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο λεωφορείων.

Σημειώνεται ότι η 21χρονη τραυματίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η 21 ετών γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λίγη ώρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, και παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία. Η 62χρονη νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τα τραύματά της να χαρακτηρίζονται ελαφρά. Εξιτήριο έλαβαν, χθες το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματισμένες, αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσής τους.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Αρχικά, η 21 ετών γυναίκα και η 62χρονη είχαν κριθεί ως οι σοβαρότερα τραυματισμένες, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη έφεραν ελαφρύτερα τραύματα.

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