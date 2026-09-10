Επίσημο: Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Snapshot Η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκληρώθηκε επίσημα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού την επόμενη ημέρα.

Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός έχει προηγούμενη εμπειρία σε ομάδες όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Αλ Σαμπάμπ.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού επιδιώκει με την αλλαγή προπονητή να διατηρήσει την ανοδική πορεία και τη σταθερότητα στο πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Αλγκουαθίλ ξεκίνησε άμεσα την προετοιμασία της ομάδας με την πρώτη του προπόνηση στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκληρώθηκε επίσημα το βράδυ της Τετάρτης (9/9). Την επόμενη ημέρα, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας με στόχο να συνεχίσει την ανοδική πορεία.

Ο 55χρονος Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, γνωστός από την παρουσία του σε ομάδες όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Αλ Σαμπάμπ, έφτασε στην Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η διοίκηση του Ολυμπιακού επέλεξε τον Βάσκο τεχνικό για να διαδεχθεί τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κέρδισε την εκτίμηση των φιλάθλων αλλά και σημαντικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον σύλλογο, που επιδιώκει σταθερότητα και επιτυχίες στο πρωτάθλημα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Αλγκουαθίλ θα κάνει την πρώτη προπόνηση σήμερα, Πέμπτη (10/9), ξεκινώντας άμεσα την προετοιμασία για τις επόμενες υποχρεώσεις.