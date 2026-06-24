Θρακομακεδόνες: Τρόμος για ιδιοκτήτρια- Διαρρήκτες πήδηξαν τη μάντρα και την ψέκασαν με σπρέι

Πώς περιέγραψε το θύμα τον εφιάλτη που βίωσε

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θρακομακεδόνες: Τρόμος για ιδιοκτήτρια- Διαρρήκτες πήδηξαν τη μάντρα και την ψέκασαν με σπρέι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέντε διαρρήκτες με καλυμμένα πρόσωπα προσπάθησαν να εισβάλουν σε σπίτι στους Θρακομακεδόνες.
  • Η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε τους δράστες, τους φώναξε και ένας από αυτούς την ψέκασε με σπρέι.
  • Η γυναίκα δεν παρουσίασε συμπτώματα από το σπρέι και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
  • Οι διαρρήκτες τράπηκαν σε φυγή όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία και άλλων ατόμων στο σπίτι.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν αυξημένες περιπολίες λόγω της ανησυχίας που προκάλεσε το περιστατικό.
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Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία ιδιοκτήτρια μέσα στο σπίτι της στους Θρακομακεδόνες όπου ήρθε αντιμέτωπη με διαρρήκτες που ετοιμάζονταν να εισβάλλουν στο σπίτι της.

Οι 5 δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κινούνταν έξω από το σπίτι της το οποίο είχαν βάλει στο στόχαστρό τους. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τη γυναίκα η οποία τους πλησίασε και τους έβαλε τις φωνές.

Η ίδια περιέγραψε τα όσα σοκαριστικά βίωσε:

«Εκεί είδα έναν άνθρωπο με κράνος, σκυμμένο κάτω. Έκανα ένα βήμα πίσω όταν είδα ότι πίσω υπάρχουν και άλλοι πέντε άνθρωποι μαζί του, εκεί ήταν που είδα και το αμάξι. Τους φωνάζαμε φύγετε. Εκεί ήταν που σκαρφάλωσε στη μάνδρα και βρέθηκε με το ένα πόδι στον κήπο με το άλλο έξω».

Η κατάσταση αλλάξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένας από τους δράστες χωρίς να πτοείται από την παρουσία της γυναίκας, την ψέκασε με σπρέι στο σώμα και επιχείρησε να ολοκληρώσει το έργο του.

«Εκείνη την στιγμή κάποιος είχε σκαρφαλώσει στη μάνδρα δε είχε μπει ακόμα ψέκασε ένα υγρό. Δεν είχαμε κάποια συμπτώματα από αυτό το υγρό, ούτε αναπνευστικά δηλαδή ούτε επιδερμικά. Κατευθείαν εγώ φώναξα την αστυνομία».

Όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ωστόσο όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία και άλλων προσώπων μέσα στο σπίτι αποφάσισαν να το βάλουν στα πόδια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς και ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Mega:

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