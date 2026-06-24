Προσφυγικά: Λήξη στις απεργίες πείνας έπειτα από ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - Ζητά διάλογο

Το ψήφισμα ζητά διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης, Περιφέρειας και της κοινότητας των Προσφυγικών

Ελένη Ευστρατίου

Προσφυγικά: Λήξη στις απεργίες πείνας έπειτα από ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - Ζητά διάλογο

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δήμος Αθηναίων υπερψήφισε ψήφισμα που ζητά διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης, Περιφέρειας και κοινότητας των Προσφυγικών για την εξεύρεση συναινετικής λύσης.
  • Οι απεργίες πείνας των δύο κατοίκων των Προσφυγικών, Αριστοτέλη Χατζή και Suzon Doppange, τερματίστηκαν μετά το ψήφισμα.
  • Ο Δήμος καλεί σε αναστολή της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια και σε διάλογο για την αποκατάσταση των κτιρίων και την εξασφάλιση στέγης στους κατοίκους.
  • Καταδικάζεται η βία και η επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, ενώ τονίζεται η ανάγκη αποφυγής βίαιων παρεμβάσεων και αδιαλλαξίας.
  • Το ψήφισμα υπερψηφίστηκε από ορισμένες παρατάξεις και καταψηφίστηκε ή αποχή από άλλες, δείχνοντας διχογνωμία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Υπερψηφίστηκε η πρόταση του Δήμου Αθηναίων για την εξεύρεση συναινετικής λύσης στο ζήτημα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τη λήξη της απεργίας πείνας των δύο κατοίκων, Αριστοτέλη Χατζή και Suzon Doppange.

Ο δήμος κάλεσε και τις τρεις πλευρές, την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και την Κοινότητα των Προσφυγικών, να κάνουν «ένα βήμα πίσω» προκειμένου να βρεθει συναινετική λύση και να «μην υπάρξει νεκρός απεργός πείνας εν έτη 2026»

Μετά από αυτή την απόφαση ανακοινώθηκε και ο τερματισμός στην απεργία πείνας κατά την οποία ο πρώτος έφτασε στις 140 ημέρες και η δεύτερη τις 55. Σημειώνεται ότι ο Αριστοτέλης Χατζής νοσηλεύθηκε πριν από δύο ημέρες σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις 20 Απριλίου -με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου- να αναλάβουν η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών.

Με στόχο να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτιρίων (με σεβασμό στην ιστορικότητά τους), την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σημερινούς διαμένοντες σε αυτά.

Σήμερα η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική μιας και η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν πρέπει να υπάρξει, το 2026, νεκρός από απεργία πείνας στη χώρα.

Εδώ δεν χρειάζονται αφορισμοί, ούτε και κινήσεις μικροκομματικής εκμετάλλευσης.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Τονίζουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κοινότητας και παίρνει διαστάσεις διευρυμένης αντίδρασης. Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Δεν έχουν θέση λογικές επίδειξης δύναμης και σε καμία περίπτωση βίαιης παρέμβασης των αρχών, που θα μας βρει αντίθετους.

Υπάρχουν εκατοντάδες ευάλωτοι άνθρωποι που ζουν σήμερα στα Προσφυγικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και φροντίδα από την πολιτεία και όχι να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο. Υπάρχει τεχνικός τρόπος και με διάθεση συνεννόησης να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση με ελεγχόμενες μετακινήσεις των κατοίκων μέσα στη γειτονιά.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά και πάλι από την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και την κοινότητα των Προσφυγικών, να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Δεν επιτρέπεται καμία αδιαλλαξία αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Καλούμε σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των Προσφυγικών.

Καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και την συμβολή του Δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Η διαβούλευση στη βάση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας μπορεί να διασφαλίσει τις μέγιστες κοινωνικές συναινέσεις.

Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στην κατεύθυνση αυτή».

Σημειώνεται ότι το ψήφισμα υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις «Αθήνα ΤΩΡΑ» και «Ανοιχτή Πόλη». Οι παρατάξεις «Αθήνα Ψηλά», «Η Αθήνα ΜΑΣ», καθώς και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Δήμος Γιώτης και Γιάννα Μπέττυ καταψήφισαν το ψήφισμα, ενώ οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας», «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα», και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Χρήστος Τεντόμας, δήλωσαν αποχή.

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