Κυρανάκης για επίθεση στο σπίτι του Χαρδαλιά: «Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν πτοούν τα στελέχη μας»

Snapshot Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά με αφορμή το θέμα των Προσφυγικών.

Η επίθεση σχετίζεται με τη διαμαρτυρία για την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση και τόνισε ότι η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την εφαρμογή του νόμου και την ανάπλαση των προσφυγικών καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.

Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν πτοούνται από τις επιθέσεις και επισημαίνουν ότι η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι ισχυρότερα από τις απειλές και τις καταστροφές. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στηλίτευσε την επίθεση που έγινε από ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά με αφορμή το θέμα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το βράδυ της Δευτέρας, περίπου στις 23:20 άγνωστος αριθμός ατόμων προσέγγισε το σημείο και προκάλεσε φθορές, ενώ έγραψε συνθήματα που σχετίζονται με την υπόθεση των Προσφυγικών.

Μεταξύ άλλων τα συνθήματα, ανέφεραν, «κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά». Η διαμαρτυρία έγινε με αφορμή την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δήλωσή του ανέφερε: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».

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