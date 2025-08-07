Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή

Ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε, πριν από 64 χρόνια, τον Αύγουστο του 1962, βύθισε τον κόσμο στο πένθος και γέννησε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του 20ού αιώνα. Ήταν αυτοκτονία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ή μήπως κάτι άλλο; Θεωρίες συνωμοσίας, φήμες για εμπλοκή των Κένεντι και της μαφίας, και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, στοιχειώνουν την υπόθεση μέχρι σήμερα.

Τώρα, ο άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της υπόθεσης, ο ιατροδικαστής Τόμας Νογκούτσι, σπάει τη σιωπή του. Σε ηλικία 98 ετών, μέσα από το βιβλίο της Αν Σουν Τσόι, LA Coroner, αποκαλύπτει τις τύψεις που τον βασανίζουν και τις αμφιβολίες του για το επίσημο πόρισμα.

Η πρώτη επαφή με την υπόθεση

Όταν ο 35χρονος τότε Νογκούτσι, ένας από τους νεότερους βοηθούς ιατροδικαστές, έλαβε το σημείωμα για να διενεργήσει νεκροψία της Μέριλιν Μονρόε, έμεινε άφωνος. Η πρώτη του σκέψη ήταν η ίδια με του υπόλοιπου κόσμου: πώς είναι δυνατόν η γυναίκα που μόλις πριν από δύο μήνες είχε τραγουδήσει "Happy Birthday, Mr. President" να βρίσκεται στο νεκροτομείο;

O Noγκούτσι

Το σημείωμα περιέγραφε την κατάσταση που είχε βρεθεί η Μέριλιν: γυμνή, ξαπλωμένη μπρούμυτα, με το χέρι της να ακουμπά το τηλέφωνο. Στο κομοδίνο, διάφορα μπουκάλια με χάπια, ανάμεσά τους και ένα άδειο μπουκάλι με χάπια. Η αρχική εκτίμηση ήταν ξεκάθαρη: υπερβολική δόση υπνωτικών. Μια «συνηθισμένη αυτοκτονία», σκέφτηκε αρχικά ο Νογκούτσι.

Οι αμφιβολίες και η αναίρεση του πορίσματος

Με τη σχολαστικότητα που τον διέκρινε, εξέτασε κάθε εκατοστό του σώματος της Μέριλιν. Δεν βρήκε κανένα σημάδι από βελόνα που θα μπορούσε να υποδηλώνει ένεση ναρκωτικών. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, πήρε δείγματα αίματος, ούρων και οργάνων για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ωστόσο, όταν ήρθαν τα αποτελέσματα, ο συναγερμός ήχησε στο μυαλό του. Ο επικεφαλής τοξικολόγος, αφού διαπίστωσε θανατηφόρα επίπεδα ουσιών στο αίμα της, αποφάσισε ότι ήταν άσκοπο να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις στο στομάχι και τα άλλα όργανα.

Ο επικεφαλής τοξικολόγος, Raymond Abernathy, αφού βρήκε θανατηφόρα επίπεδα πεντοβαρβιτάλης και ένυδρης χλωράλης στον οργανισμό της σταρ, αποφάσισε ότι ήταν άσκοπο να διεξαχθούν πρόσθετες εξετάσεις στο στομάχι και σε άλλα όργανα.

«Ένα κύμα άγχους κατέκλυσε [τον Nογκούτσι», γράφει η Τσόι. «Ήξερε ότι η μη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων θα γινόταν πρόβλημα γι' αυτόν. Άφησε πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα και, τελικά, ως ο παθολόγος που διεξήγαγε τη φυσική νεκροψία, θα θεωρούνταν υπεύθυνος».

Αυτή η απόφαση ήταν που στοίχειωσε τον Νογκούτσι για δεκαετίες. Χωρίς πλήρη ανάλυση, δεν μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα η Μέριλιν να είχε δηλητηριαστεί με ένεση και να μην είχε καταπιεί τα χάπια.

Το δίλημμα ενός νεαρού ιατροδικαστή

Ο Νογκούτσι, ως ένα από τα νεότερα μέλη της ομάδας, ένιωθε ανίσχυρος να αμφισβητήσει τους ανωτέρους του. Ήταν νέος στη δουλειά, υπό αναστολή και δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι, το επίσημο πόρισμα εκδόθηκε, ανακοινώνοντας ότι η Μέριλιν Μονρόε πέθανε από «πιθανή αυτοκτονία».

Τα χρόνια πέρασαν και ο Νογκούτσι εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο διάσημους ιατροδικαστές, επιβλέποντας τις νεκροψίες προσωπικοτήτων όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και η Νάταλι Γουντ. Ωστόσο, η υπόθεση της Μέριλιν δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του. Γιατί του είχε ανατεθεί μια τόσο υψηλού προφίλ νεκροψία; Ήταν πιόνι σε μια συγκάλυψη; Αυτά τα ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα.

Σήμερα, ο Τόμας Νογκούτσι, σε προχωρημένη ηλικία, εξομολογείται ότι οι αμφιβολίες για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Η έλλειψη πλήρους ανάλυσης, η βιασύνη για το επίσημο πόρισμα και οι αναπάντητες ερωτήσεις τον στοιχειώνουν ακόμα. Η σιωπή του ιατροδικαστή έσπασε, αλλά το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του θρυλικού συμβόλου του σεξ παραμένει άλυτο.

Φόβοι ότι θα τον θεωρήσουν ύποπτο

Ο Νογκούτσι δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει πραγματικά αυτές τις βασανιστικές αμφιβολίες και, για δεκαετίες, λέει η Τσόι, φοβόταν ακόμη και ότι μπορεί να κατονομαστεί ως ύποπτος για τον θάνατό της. Καθώς η καριέρα του προχωρούσε, έγινε σχεδόν τόσο διάσημος - και αμφιλεγόμενος - όσο μερικές από τις διασημότητες των οποίων τις νεκροψίες πραγματοποίησε. Ήταν η έμπνευση για την τηλεοπτική σειρά του Τζακ Κλάγκμαν «Quincy ME», η οποία διήρκεσε οκτώ σεζόν.

Περιγράφοντάς τον ως «ακατάστατο, απίστευτο... λαμπρό και αυτοαναφορικό», η Τσόι καταλήγει, «Τελικά, το εγώ του - η ακόρεστη λαχτάρα του να ανήκει κάπου, να τον βλέπουν και να τον εκτιμούν για την εμπειρία του, όχι μόνο η οικογένειά του, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του, αλλά ολόκληρος ο κόσμος - ήταν η πτώση του».

Ο Nογκούτσι έχασε τη δουλειά του δύο φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Πρώτα το 1969, εν μέσω κατηγοριών για κακοδιαχείριση, αλλά την επανέκτησε κατόπιν έφεσης, ισχυριζόμενος ότι ήταν στόχος ρατσισμού. Και πάλι το 1982, μετά τον ειλικρινή χειρισμό του σε θανάτους διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της Nάταλι Γουντ Αυτή τη φορά υποβιβάστηκε σε θέση ειδικού ιατρού. Τελικά συνταξιοδοτήθηκε το 1999.



