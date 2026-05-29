Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Με σιγαστήρα στο όπλο κυκλοφορούσαν οι κακοποιοί - Ο τρόπος δράσης τους

Snapshot Οι δράστες πυροβόλησαν με σιγαστήρα τον ιδιοκτήτη επιχείρησης στην Πατησίων μέρα μεσημέρι, χωρίς να νοιάζονται για τους περαστικούς.

Η επίθεση θεωρείται προειδοποιητικό μήνυμα πιθανώς για ναρκωτικά ή χρωστούμενα.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κατά τη διάρκεια της οποίας τρακάρισαν τρία οχήματα και ακινητοποιήθηκαν στον Κηφισό.

Συνελήφθησαν τρεις από τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα, μεταξύ αυτών απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Snapshot powered by AI

Χωρίς δισταγμό, μέρα-μεσημέρι, στην «καρδιά» ενός από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, την Πατησίων, σκληροί κακοποιοί έβγαλαν τα όπλα και πυροβόλησαν ιδιοκτήτη επιχείρησης.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη, με τους ενόπλους να κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη και πάνω σε πεζοδρόμια. Τελικά ακινητοποιήθηκαν στον Κηφισό και από τους τέσσερις δράστες συνελήφθησαν οι τρεις, ενώ ο τέταρτος αναζητείται.

Οι κακοποιοί αδιαφόρησαν για περαστικούς και όποιον βρέθηκε στο διάβα τους, περνώντας μέχρι και δίπλα από μια μητέρα που ήταν με το καρότσι και το μωρό της στο πεζοδρόμιο. Εκείνη τους κοίταξε παγωμένη και έκανε στην άκρη να περάσουν, αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι πυροβολισμοί έπεσαν πίσω από την πλάτη της.

Εισέβαλαν στην επιχείρηση και πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος δύο φορές στα πόδια. Είχαν βάλει σιγαστήρα στο πιστόλι, γεγονός που μαρτυρά ότι επρόκειτο για επαγγελματίας. Η ένοπλη επίθεση ήταν προειδοποιητικό μήνυμα, με την Ασφάλεια να «βλέπει» πίσω από αυτή, ναρκωτικά ή χρωστούμενα.

Οι δράστες με τα μαύρα τζόκεϊ και τις χειρουργικές μάσκες, με την ίδια ψυχρότητα, κινούνται προς το αυτοκίνητο της διαφυγής, το γκρι SUV, όπου μέσα βρίσκονται ακόμη δύο άτομα. Η ΔΙ.ΑΣ. τους εντοπίζει και η κινηματογραφική καταδίωξη ξεκινά.

Μπαίνουν ανάποδα στην οδό Ρεγκούκου, εκεί πετούν το όπλο, και βγαίνουν στον Κηφισό. Χάνουν τον έλεγχο, πέφτουν σε προστατευτικό διάζωμα. Στο ύψος της Τσούντα ακινητοποιούνται. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους νοιάζουν πιθανοί τραυματισμοί, αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς προκάλεσαν μόνο φθορές σε τρία οχήματα που τράκαραν.

Δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα στους συλληφθέντες

Ο Εισαγγελέας απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες στους τρεις συλληφθέντες. Η ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης