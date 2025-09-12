Candida auris: Ο μύκητας που εξαπλώνεται στα ελληνικά νοσοκομεία - 852 κρούσματα σε μία πενταετία

Η Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να εντοπίσει νέες εστίες του μύκητα λόγω εκτεταμένης διασποράς 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

candida auris
O σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και η εφαρμογή ορθών πρακτικών στη διαχείριση των ασθενών είναι πρωταρχικής σημασίας
AP/CDC
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαία εξάπλωση στα νοσοκομεία της Ευρώπης του ανθεκτικού μύκητα Candidozyma auris (πρώην Candida auris), καταγράφει η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC). Η έρευνα αφορά το 2024 και εντοπίζει αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στις ευρωπαϊκές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, περιφερειακή ενδημικότητα και επείγοντα κενά στην επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση (852) μεταξύ των πέντε χωρών με τα υψηλότερα κρούσματα στην Ευρώπη, κατά τη δεκαετία 2013-2023. Πρώτη είναι η Ισπανία (1.807) και ακολουθούν Ιταλία (712), Ρουμανία (404) και Γερμανία (120).

Ο Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας που συνήθως εξαπλώνεται ενδονοσοκομειακά και είναι ανθεκτικός στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη σε σοβαρά πάσχοντες, όπως είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ με μακρά συνήθως νοσηλεία και οι οποίοι κατά κανόνα φέρουν ξένα σώματα (π.χ. καθετήρες).

Ο συγκεκριμένος μύκητας επιμολύνει τις επιφάνειες στο χώρο του νοσοκομείου και οι ασθενείς μπορεί να αποτελέσουν φορείς του παθογόνου κατόπιν αποικισμού του γαστρεντερικού συστήματός τους.

Τη δεκαετία 2013-2023, οι χώρες της Ευρώπης ανέφεραν πάνω από 4.000 κρούσματα. Μόνο το 2023 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση με 1.346 κρούσματα σε 18 χώρες.

Μύκητας candida auris

Το ECDC τονίζει ότι η ραγδαία εξάπλωση του Candidozyma auris αποτελεί σοβαρή απειλή για τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τονίζει την ανάγκη έγκαιρης ανίχνευσης και ελέγχου της μετάδοσης για την αποφυγή συρροής κρουσμάτων.

Η Ελλάδα, όμως, όπως και η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία, έχει δηλώσει στο ECDC ότι δεν μπορεί πλέον να διακρίνει καινούριες εστίες του μύκητα λόγω εκτεταμένης εθνικής διασποράς. Όπως τονίζει το ECDC, σε αρκετές από αυτές τις χώρες, έχει σημειωθεί παρατεταμένη εθνική μετάδοση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια μετά το πρώτο τεκμηριωμένο κρούσμα, γεγονός που υπογραμμίζει ένα κρίσιμο χρονικό περιθώριο για έγκαιρες παρεμβάσεις με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσής του.

Ενώ ορισμένες χώρες έχουν θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των κρούσματα C. auris, πολλές αντιμετωπίζουν βασικά κενά. Μόνο 17 από τις 36 χώρες που συμμετέχουν στην έκθεση, διαθέτουν επί του παρόντος εθνικό σύστημα επιτήρησης για τον C. auris. Μόνο 15 χώρες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες εθνικές οδηγίες πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Η επιτήρηση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2024-2025 παρατηρείται μια μικρή μείωση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Η χώρα μας διαθέτει σύστημα επιτήρησης, σε εθνικό επίπεδο. Η συλλογή δεδομένων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων C. auris -συμπεριλαμβανομένων των διεισδυτικών λοιμώξεων και του αποικισμού- γίνεται από της Επιτροπές Λοιμώξεων των νοσοκομείων και κοινοποιείται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μέσω του υπάρχοντος συστήματος αναφοράς ασθενειών. Μια ειδική βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί για την εισαγωγή και αποθήκευση των δεδομένων μετά τη συλλογή τους από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Το πρώτο κρούσμα C. auris στην Ελλάδα αναφέρθηκε το 2019. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων καθώς και διασπορά σε διάφορα νοσοκομεία. Κλιμάκιο του ECDC είχε επισκεφθεί τη χώρα μας το 2024. Τότε, ήδη ο C. auris είχε εξαπλωθεί σε όλο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, με εκατοντάδες κρούσματα να εντοπίζονται σε διάφορα νοσοκομεία. Μάλιστα, μία μονάδα αποκατάστασης είχε τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών που είχαν ήδη αποικιστεί ή είχαν μολυνθεί από τον C. auris μετά από νοσηλεία σε νοσοκομεία, που ήταν απαραίτητο να οριστεί ένας ειδικός θάλαμος για τη φροντίδα τους. Συνολικά, τα κρούσματα που έχει αναφέρει η χώρα μας στο ECDC για είναι 852.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Φλωρίδης: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο»

12:29ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aktor: Νέες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – Στροφή σε έργα υψηλής απόδοσης

12:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»

12:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου - Θέατρο Αλκυονίς - Θεατρική σεζόν: 2025-2026

12:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Νορβηγία δοκίμασαν στο κατώφλι της Ρωσίας αμερικανικό υπερόπλο με τα B-2 Spirit από τα οποία χτυπήθηκε το Ιράν - Ποια είναι η βόμβα Quicksink

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη στα κεντρικά δελτία ειδήσεων – Οι νικητές και τα μονοψήφια

12:20LIFESTYLE

Margot Robbie και Dakota Johnson σχεδόν γυμνές στο κόκκινο χαλί - Οι εμφανίσεις τους συζητήθηκαν

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο - Ολοκληρώνεται το deal

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η ομάδα του αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά τη δολοφονία του Κερκ - «Γυρίστε σπίτι να αγκαλιάσετε τις οικογένειές σας»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Ρώσος πρεσβευτής κλήθηκε στο Παρίσι για τη διείσδυση drones στην Πολωνία

12:15ΥΓΕΙΑ

Candida auris: Ο μύκητας που εξαπλώνεται στα ελληνικά νοσοκομεία - 852 κρούσματα σε μία πενταετία

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

20+1 χρόνια «Λυκόφως»: Όλο το εντυπωσιακό πρόγραμμα της νέας σεζόν, με early bird προσφορές

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρία νέα σκάφη με δεκάδες μετανάστες στα νότια του νησιού - Σε επιφυλακή Λιμενικό και FRONTEX

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Στην «αντεπίθεση» οι πορτοφολάδες της Βενετίας: Καταγγέλουν πολίτες ότι τους σταμάτησαν χωρίς λόγο και τους βιντεοσκόπησαν

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος: Τη μικρότερη έκταση τουλάχιστον των τελευταίων δέκα ετών έχει ο ταμιευτήρας νερού της Αθήνας - Μείωση 42% στα αποθέματα σε ένα έτος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

10:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του άνδρα που τον απειλούσε μέσω Facebook

09:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τι είναι το περιβόητο «τιρινίνι» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

12:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Αγριογούρουνα βγήκαν βόλτα για να βοσκήσουν στη μέση της πόλης - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Στην «αντεπίθεση» οι πορτοφολάδες της Βενετίας: Καταγγέλουν πολίτες ότι τους σταμάτησαν χωρίς λόγο και τους βιντεοσκόπησαν

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη

10:12LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσίασε με την εμφάνιση της στη Μύκονο

12:20LIFESTYLE

Margot Robbie και Dakota Johnson σχεδόν γυμνές στο κόκκινο χαλί - Οι εμφανίσεις τους συζητήθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ