«Burnout»: Συναισθηματικά εξαντλημένο το 41% των νέων 17-30 ετών στην Ελλάδα

Snapshot Το 41% των νέων 17

30 ετών στην Ελλάδα νιώθει πολύ συχνά συναισθηματικά εξαντλημένο, ενώ συνολικά πάνω από 70% βιώνουν συχνά ψυχική κόπωση.

Πάνω από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον με προοπτική για το μέλλον του.

Το 34% πιστεύει ότι οι ευκαιρίες δίνονται μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες, ενώ μόλις το 9% θεωρεί ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

Οι βασικές δυσκολίες για τους νέους είναι η ακρίβεια (30%), η στέγαση (25%) και οι χαμηλοί μισθοί (22%).

Το 46% των νέων εκτιμά ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες από τους γονείς του, ενώ η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι χαμηλή. Snapshot powered by AI

Λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση με τους γονείς τους, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και υψηλά επίπεδα ανασφάλειας και ψυχικής κόπωσης, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν μια ανησυχητική εικόνα για το πώς η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τη θέση της στην Ελλάδα.

Η «Παρέμβαση Νέων 2026», που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης όπως εθελοντικά γεύματα αγάπης, διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα 861 νέων, 17-30 ετών, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2026. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Η πλειονότητα των νέων θεωρεί ότι δεν έχουν όλοι ισότιμες ευκαιρίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 34% απαντά ότι οι ευκαιρίες δίνονται «μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες». Μόλις το 9% πιστεύει ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους, ενώ το 21% τις συνδέει με την οικονομική στήριξη και το 6% με το επάγγελμα.

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι το εύρημα που αφορά τη συνολική προοπτική της χώρας. Πάνω από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον προοπτικής για το μέλλον του, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά εμπόδια. Αναλυτικά, το 36% θεωρεί ότι η προοπτική υπάρχει «μόνο αν υπάρχει οικονομική στήριξη», το 28% απαντά «όχι, σε καμία περίπτωση», το 14% δηλώνει «ναι», το 12% «ναι, αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση», ενώ το 10% αναφέρει ότι υπάρχουν προοπτικές «μόνο για όσους έχουν στήριξη».

Ψυχική υγεία: υψηλά επίπεδα burnout

Ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή των νέων αναδεικνύονται η ακρίβεια, η στέγαση και οι χαμηλοί μισθοί. Το 30% των ερωτηθέντων αναφέρει την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα, το 22% τους χαμηλούς μισθούς, το 9% την ψυχική πίεση, το 8% την έλλειψη προοπτικής και το 6% την πολιτική αναξιοπιστία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική κόπωση. Το 41% δηλώνει ότι νιώθει «πολύ συχνά» συναισθηματικά εξαντλημένο, το 33% «αρκετά συχνά», το 17% «μερικές φορές», ενώ μόλις το 6% απαντά «σπάνια» και το 3% «καθόλου».

Συνολικά, πάνω από 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, το 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κινούνται χαμηλά για δικαιοσύνη, ΜΜΕ και στρατό. Ενδεικτικά, 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν θεσμό.

Τέλος, στην ερώτηση σύγκρισης με τους γονείς τους, το 46% των νέων θεωρεί ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες, ενώ το 16% απαντά ότι έχει περισσότερες. Ένα σημαντικό μέρος (10%) δεν τοποθετείται ξεκάθαρα.

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