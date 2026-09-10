Στα χνάρια του Κίμι: Ο γιος του Ράικονεν στη Red Bull

Το επώνυμο «Ράικονεν» επιστρέφει στο προσκήνιο της Formula 1, αυτήν τη φορά με ένα νέο αίμα πίσω από το τιμόνι. Ο 11άχρονος Ρόμπιν, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή, Κίμι Ράικονεν, έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα προς το όνειρο της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς εντάχθηκε στη Junior Team της Red Bull.

Ο Ρόμπιν θεωρείται ένα από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του και από το 2027, θα ενταχθεί επίσημα στο πρόγραμμα εξέλιξης νέων οδηγών της αυστριακής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει αποτελέσει τα προηγούμενα χρόνια το πρώτο σημαντικό σκαλοπάτι για αρκετούς οδηγούς με βλέψεις για τη Formula 1.

Ο νεαρός Φινλανδός έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στους αγώνες καρτ, έχοντας συμμετάσχει τόσο σε εθνικές, όσο και διεθνείς διοργανώσεις. Στο ενεργητικό του υπάρχουν συμμετοχές στις σειρές Rotax και WSK, όπου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με αρκετούς από τους κορυφαίους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας.

Η πορεία του μέχρι τώρα φαίνεται πως έπεισε τους ανθρώπους της Red Bull να επενδύσουν στο ταλέντο του. Η συμφωνία, που θα τεθεί σε ισχύ το 2027, δεν αποτελεί φυσικά εγγύηση για μελλοντική θέση στη Formula 1, αλλά τού προσφέρει σημαντική τεχνική, αγωνιστική και οικονομική υποστήριξη στην προσπάθεια να εξελιχθεί.

Για την ώρα, ο Ρόμπιν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα καρτ, έχοντας την πλήρη υποστήριξη της Red Bull. Όταν οι άνθρωποι της ομάδας κρίνουν ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή, το επόμενο βήμα θα είναι η μετάβαση στα μονοθέσια.

Ο ρόλος του Ροσάτο και η νέα εποχή στη Red Bull

Στην ιστορία της συμφωνίας υπάρχει και ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά τόσο τον Κίμι Ράικονεν όσο και τον χώρο της Formula 1. Πρόκειται για τον Τζίνο Ροσάτο, ο οποίος εντάχθηκε τον περασμένο Μάιο στη Red Bull ως σύμβουλος.

Ο Ροσάτο διαθέτει σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας από τη Ferrari και διατηρεί στενές σχέσεις με αρκετά σημαντικά πρόσωπα του paddock. Παράλληλα, είναι στενός φίλος του Κίμι και νονός του Ρόμπιν.

Για τον 11άχρονο Φινλανδό, το ταξίδι μόλις ξεκινά. Το καρτ παραμένει, προς το παρόν, το πεδίο στο οποίο θα συνεχίσει να χτίζει την αγωνιστική του ταυτότητα, μαθαίνοντας να διαχειρίζεται την πίεση, τον ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Το όνομα, πάντως, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο πατέρας του, Κίμι, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2007 και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη Formula 1, χάρη στην ταχύτητα, την ψυχραιμία και τον χαρακτήρα του.