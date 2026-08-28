Εμμανουήλ Καραλής: Η προφητική δήλωσή του, πριν από δύο χρόνια, για τα 6,20 μέτρα

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε άλμα 6,20 μέτρων στον αγώνα της Ζυρίχης, επιβεβαιώνοντας τον στόχο που είχε θέσει πριν δύο χρόνια.

Η αρχική πρόβλεψη του Καραλή για το ύψος που μπορούσε να φτάσει έγινε όταν δεν είχε ακόμα ξεπεράσει τα 6 μέτρα.

Ο συγγραφέας Νίκος Μιχαλόπουλος, που έγραψε το βιβλίο για τη ζωή του Καραλή, αρχικά αμφέβαλε για την επίδοση, αλλά αναγνώρισε τελικά την ακρίβεια της πρόβλεψης.

Η επιτυχία του Καραλή θεωρείται σημαντική και συμβολική, επιβεβαιώνοντας την πίστη του στις δυνατότητές του. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη ιστορία από την πορεία του Εμμανουήλ Καραλή προς τα 6,20 μέτρα μοιράστηκε ο συγγραφέας Νίκος Μιχαλόπουλος, με αφορμή το ιστορικό άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στη Ζυρίχη.

Την ώρα που ο Καραλής περνούσε τα 6,20 μ. στον αγώνα της Ζυρίχης, ο Νίκος Μιχαλόπουλος που έγραψε το βιβλίο για την ζωή του «Μανόλο» βρισκόταν στον αέρα, ταξιδεύοντας για την Κολομβία. Η συγκεκριμένη στιγμή, όπως περιγράφει, τον έκανε να θυμηθεί μια συζήτηση που είχαν οι δύο τους πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ξεκινούσαν τις πρώτες συναντήσεις για την προετοιμασία του βιβλίου τους.

Ο Μιχαλόπουλος είχε τότε ρωτήσει τον Καραλή μέχρι ποιο ύψος πίστευε ότι μπορούσε να φτάσει. Η απάντηση του αθλητή ήταν συγκεκριμένη: 6 μέτρα και 20 εκατοστά.

Η πρόβλεψη είχε γίνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο Καραλής δεν είχε ακόμη ξεπεράσει το φράγμα των 6 μέτρων. Ο συγγραφέας παραδέχεται ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε μια αυθόρμητη αμφιβολία, καθώς η επίδοση που είχε θέσει ως στόχο ο νεαρός τότε αθλητής έμοιαζε ιδιαίτερα υψηλή.

Δύο χρόνια αργότερα, όμως, τα λόγια του Καραλή αποδείχθηκαν προφητικά. Ο Έλληνας πρωταθλητής όχι μόνο έφτασε τα 6,20 μ., αλλά το έκανε σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την πίστη που είχε από τότε στις δυνατότητές του.

«Σήμερα καταλαβαίνω πως ήξερε πολύ καλά τι έλεγε και εγώ ο ίδιος πιστεύω πια ότι ήταν και κάπως μετρημένος στις προβλέψεις του», γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος Μιχαλόπουλος.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο συγγραφέας δίνει έναν πιο συμβολικό τόνο στην επιτυχία του Καραλή: «Ψηλά λοιπόν! Από εκεί που όλα μοιάζουν ζωγραφιά και πράγματι είναι!!!»

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