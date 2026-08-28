Εμμανουήλ Καραλής: «Είναι τρελός ο ανταγωνισμός μας» λέει ο Ντουπλάντις - Δείτε όλα τα ρεκόρ του

Η εμφάνιση του Έλληνα Ολυμπιονίκη ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε ακόμη και ο ίδιος ο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα

Μίλτος Τσεκούρας

Εμμανουήλ Καραλής: «Είναι τρελός ο ανταγωνισμός μας» λέει ο Ντουπλάντις - Δείτε όλα τα ρεκόρ του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Μόντο Ντουπλάντις κέρδισε με άλμα 6,25 μ. στη Ζυρίχη, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 μ.
  • Ο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι ένιωσε πίεση από την απόδοση του Καραλή στον αγώνα.
  • Ο Σουηδός αθλητής χαρακτήρισε τον αγώνα στη Ζυρίχη ως τον κορυφαίο στην ιστορία του επί κοντώ.
  • Ο Ντουπλάντις αναμένει έντονο ανταγωνισμό με τον Καραλή στο μέλλον, απαιτώντας άλματα πάνω από 6,20 μ. για τη νίκη.
  • Ο Καραλής έχει βελτιώσει σταδιακά το πανελλήνιο ρεκόρ του επί κοντώ από 5,93 μ. το 2024 έως 6,17 μ. το 2026.
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Μια από τις κορυφαίες μονομαχίες στην ιστορία του άλματος επί κοντώ εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στη Ζυρίχη, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουπλάντις να ανεβάζουν τον πήχη σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Ο Σουηδός, κάτοχος των παγκοσμίων ρεκόρ στο αγώνισμα, επικράτησε με άλμα στα 6,25 μ., όμως ο Καραλής έστειλε ηχηρό μήνυμα, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 μ. και αποδεικνύοντας ότι πλέον έχει μειώσει την απόσταση από τον κορυφαίο άλτη του κόσμου.

Η εμφάνιση του Έλληνα Ολυμπιονίκη ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και ο ίδιος ο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20 μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα», δήλωσε μετά τη νίκη του.

Ο Ντουπλάντις χαρακτήρισε, μάλιστα, τον αγώνα στη Ζυρίχη ως τον κορυφαίο που έχει γίνει ποτέ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,25 μ. και να πάρει τη νίκη.

Η νέα δυναμική που δημιουργείται στο επί κοντώ αποτυπώνεται και στα λόγια του Σουηδού για τις επόμενες αναμετρήσεις του με τον Καραλή. Όπως ανέφερε, περιμένει «πυροτεχνήματα» και στους επόμενους αγώνες τους, αναγνωρίζοντας ότι ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται πλέον σε επίπεδο που απαιτεί από τον ίδιο άλματα άνω των 6,20 μ. για να εξασφαλίσει τη νίκη.

«Είναι τρελός ο ανταγωνισμός μας. Πηδάει φοβερά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου. Όπως βλέπω, θα χρειάζεται να κάνω άλματα πάνω από 6,20 μ. για να νικάω πλέον. Αλλά φαίνεται πως αυτό είναι το επίπεδο πλέον και είναι πολύ διασκεδαστικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα πανελλήνια ρεκόρ του Καραλή

  • 29/06/2024 5,93 μ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
  • 25/08/2024 6,00 μ. Diamond League

  • 22/02/2025 6,01 μ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

  • 22/03/2025 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

  • 28/02/2026 6,07 μ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

  • 28/02/2026 6,17 μ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού

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