Δεν το αφήνει ούτε λεπτό: Ο Καραλής κοιμήθηκε αγκαλιά με το «διαμάντι» – Δείτε εικόνες
Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν αποχωρίζεται το «διαμάντι» ούτε στον… ύπνο του
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Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε… αγκαλιά με το βραβείο του Diamond League μετά τη χθεσινή (04/09) νίκη και το ρεκόρ αγώνων στις Βρυξέλλες.
Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ κατέκτησε για πρώτη φορά το Diamond League Trophy στον τελικό των Βρυξελλών με επίδοση 6,12 μέτρα, που αποτελεί και νέο ρεκόρ μίτινγκ.
Ύστερα από μία ονειρική χρονιά γεμάτη ρεκόρ και διακρίσεις, πόζαρε αγκαλιά με το «διαμάντι» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, το οποίο φαίνεται ότι δεν… αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του!
Πλέον, είναι έτοιμος να κλείσει την σεζόν στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης, την επόμενη εβδομάδα (11 – 13 Σεπτεμβρίου).
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