Μπορείτε πραγματικά να χάσετε 9 κιλά σε 1 μήνα; Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα σας

Μπορείτε να χάσετε 9 κιλά σε 30 ημέρες; Τι λένε τα επιστημονικά δεδομένα.

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Μπορείτε πραγματικά να χάσετε 9 κιλά σε 1 μήνα; Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα σας
ΕΥ ΖΗΝ
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Η απώλεια 9 κιλών σε 30 ημέρες είναι εφικτή για ορισμένους ανθρώπους, αλλά για τους περισσότερους δεν αποτελεί ασφαλή ή ρεαλιστικό στόχο που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επίβλεψη.

Η αρχική μείωση του βάρους μπορεί να οφείλεται τόσο σε απώλεια υγρών όσο και λίπους, ενώ ο έντονος περιορισμός των θερμίδων ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας και να δυσχεράνει την κάλυψη των διατροφικών αναγκών.

Είναι όντως εφικτό να χάσει κανείς 9 κιλά σε έναν μήνα;

Ναι, αλλά το «εφικτό» δεν σημαίνει και «συνιστώμενο». Άτομα με υψηλότερο αρχικό σωματικό βάρος ενδέχεται να χάσουν βάρος πιο γρήγορα στην αρχή, ενώ οι δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων υπό ιατρική επίβλεψη μπορούν να επιφέρουν ταχεία βραχυπρόθεσμη απώλεια βάρους σε επιλεγμένα άτομα με παχυσαρκία. Πρόκειται για δομημένες θεραπείες –όχι για εξαντλητικές δίαιτες– που απαιτούν κλινική παρακολούθηση.

Για τη συνήθη απώλεια βάρους, οι οδηγίες δημόσιας υγείας προκρίνουν έναν σταδιακό ρυθμό, της τάξης των 0,5 έως 0,9 κιλών την εβδομάδα. Με αυτόν τον ρυθμό, η απώλεια 9 κιλών θα απαιτούσε συνήθως περίπου 10 έως 20 εβδομάδες, και όχι μόνο 4 (δηλαδή 1 μήνα).

Γιατί μπορεί να μειωθεί τόσο γρήγορα το βάρος στην αρχή;

Η αρχική απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο το σωματικό λίπος. Όταν μειώνεται η πρόσληψη θερμίδων και υδατανθράκων, το σώμα χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο γλυκογόνο, το οποίο είναι αποθηκευμένο μαζί με νερό. Καθώς το γλυκογόνο εξαντλείται, απελευθερώνεται μέρος αυτού του νερού, με αποτέλεσμα το βάρος να μειώνεται ραγδαία κατά τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες.

Ο έντονος περιορισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας παράλληλα με το λίπος. Η διατήρηση των μυών είναι σημαντική, καθώς υποστηρίζει την μυϊκή δύναμη, τη σωματική λειτουργικότητα και την μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την προσπάθεια απώλειας 9 κιλών σε 1 μήνα;

Το ζήτημα έγκειται κυρίως στον τρόπο επίτευξης αυτού του ρυθμού.

  • Οι δίαιτες με πολύ αυστηρούς περιορισμούς μπορεί να δυσχεράνουν την επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών, βιταμινών και μετάλλων.
  • Η ταχεία απώλεια βάρους μπορεί επίσης να αυξήσει την απώλεια μυϊκής μάζας και το αίσθημα κόπωσης, ενώ τα πολύ επιθετικά προγράμματα είναι πιο δύσκολο να τηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόγραμμα ταχείας απώλειας βάρους είναι μη ασφαλές. Οι δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων έχουν θέση στη θεραπεία της παχυσαρκίας, εφόσον είναι διατροφικά πλήρεις, εφαρμόζονται σε κατάλληλους ασθενείς και τελούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματιών υγείας.

Η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ ιατρικής θεραπείας και μιας εξαντλητικής, χωρίς ιατρικής επίβλεψη, δίαιτα ταχείας απώλειας βάρους (crash diet).

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Ποιος είναι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος απώλειας βάρους σε 1 μήνα;

Για πολλούς ενήλικες που προσπαθούν να χάσουν βάρος χωρίς εντατική ιατρική παρέμβαση, η απώλεια περίπου 2 έως 4 κιλών σε διάστημα 4 εβδομάδων πλησιάζει περισσότερο στον ρυθμό που συνιστάται συνήθως. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με:

  • το αρχικό βάρος
  • τυχόν φαρμακευτική αγωγή
  • τυχόν υπάρχοντα προβλήματα υγείας
  • τη διατροφή
  • το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας
  • τον ύπνο και
  • άλλους παράγοντες

Ένας πιο σώφρον στόχος είναι η υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου, που δημιουργεί ένα μέτριο θερμιδικό έλλειμμα, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας. Η τακτική σωματική άσκηση, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων με αντίσταση (π.χ. άρση βαρών), μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα άτομο με παχυσαρκία να χάσει με ασφάλεια περισσότερα από 1 κιλό την εβδομάδα;

Ορισμένες φορές, ναι. Άτομα με υψηλό αρχικό βάρος ενδέχεται να χάσουν κιλά ταχύτερα στο αρχικό στάδιο της δίαιτας, ενώ οι ειδικοί υγείας μπορεί να εφαρμόσουν πιο εντατικές προσεγγίσεις, όταν αυτό κρίνεται ιατρικά αναγκαίο. Ο κατάλληλος ρυθμός πρέπει να καθορίζεται εξατομικευμένα και όχι να αντιγράφεται από κάποιον αυθαίρετο στόχο που είδατε στο διαδίκτυο.

Σημαίνει η μεγάλη απώλεια βάρους την πρώτη εβδομάδα ότι χάθηκε σημαντική ποσότητα σωματικού λίπους;

Όχι απαραίτητα. Η αρχική απώλεια βάρους συχνά οφείλεται στην αποβολή υγρών καθώς μειώνονται τα αποθέματα γλυκογόνου, ιδίως μετά από σημαντικό περιορισμό των θερμίδων ή/και υδατανθράκων.

Μπορεί η επιπλέον άσκηση να καταστήσει ασφαλή την απώλεια 9 κιλών μέσα σε έναν μήνα;

Όχι αυτόματα. Η άσκηση υποστηρίζει τη διαχείριση του βάρους και συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά δεν καθιστά από μόνη της ασφαλές ένα ακραίο θερμιδικό έλλειμμα.

Πότε ενδείκνυται η ταχύτερη απώλεια βάρους;

Η ταχύτερη απώλεια βάρους μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας υπό την επίβλεψη ειδικού, εφόσον υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη. Δεν πρέπει να επιχειρείται απλώς και μόνο μέσω του μέγιστου δυνατού περιορισμού των θερμίδων.

Συμπέρασμα

Η απώλεια 9 κιλών σε 30 ημέρες είναι εφικτή, ωστόσο για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί υπερβολικά επιθετικό στόχο για να τον θέσουν μόνοι τους. Ένας πιο αργός ρυθμός συνάδει περισσότερο με τις καθιερωμένες κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκολύνει τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την επαρκή λήψη θρεπτικών συστατικών.

Όταν η ταχεία απώλεια βάρους κρίνεται ιατρικά ενδεδειγμένη, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία υπό ιατρική επίβλεψη και όχι ως μια εξαντλητική δίαιτα ταχείας απώλειας βάρους (crash diet).

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