Ιρανός βουλευτής: «Η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου»

Ο κίνδυνος μιας γενικευμένης παγκόσμιας σύρραξης στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, προειδοποίησε Ιρανός βουλευτής

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Ιρανός βουλευτής: «Η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός βουλευτής Καμράνκαζανφάρι προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται «πρακτικά στα πρόθυρα Τρίτου Παγσμίου Πολέμου» λόγω των αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ και της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.
  • Η καταστροφή πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν έγινε σε αντίποινα για επιθέσεις με πυραύλους κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.
  • Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και βλάβες σε ενεργειακές υποδομές, με τον αραβικό συνασπισμό να προαναγγέλλει σκληρή απάντηση.
  • Η ένταση στην περιοχή οδήγησε την τιμή του αργού Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για παγκόσμιο ενεργειακό πληθωρισμό.
  • Ο Γκαζανφάρι ανέφερε πιθανότητα το Ιράν να αποσυρθεί από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα είναι δεσμευτική ή νόμιμη.
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Ο Ιρανός βουλευτής Καμράν Γκαζανφάρι προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται «πρακτικά στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου» εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ και της διευρυνόμενης σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας . Οι δηλώσεις του -που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Iran International- έγιναν μετά την καταστροφή πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν και κοντά στη νήσο Χαργκ, σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες με χτυπήματα σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας τουλάχιστον 73 τραυματισμούς και θέτοντας εκτός λειτουργίας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ο αραβικός συνασπισμός υπό το Ριάντ προαναγγέλλει σκληρή απάντηση, εντείνοντας τους φόβους για ανεξέλεγκτη εξάπλωση της σύγκρουσης εν μέσω πλήρους διπλωματικού αδιεξόδου.

Η νέα αυτή ανάφλεξη ώθησε την τιμή του αργού Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία για ένα νέο κύμα παγκόσμιου ενεργειακού πληθωρισμού, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων από τις κεντρικές τράπεζες.

Το Iran International έγραψε χθες: «Ο Γκαζανφάρι, εκπρόσωπος της Τεχεράνης στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι βρισκόμαστε «πρακτικά στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου» και θεώρησε την επέκταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση της έντασης μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων ως βάση για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης σύγκρουσης». Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι έκανε τα σχόλια σε συνέντευξή του στο επίσημο Ιρανικό Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ( ILNA ).

«Ο Γκαζανφάρι είπε ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία - και οι εντάσεις της Μόσχας με τη Βρετανία και τη Γερμανία - έχουν αυξήσει την πιθανότητα εξάπλωσης της σύγκρουσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτήρισε επίσης τη διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας για την Ταϊβάν ως μια ακόμη περιοχή εκτεταμένης σύγκρουσης στον κόσμο». Στη συνέντευξη, ο Γκαζανφάρι επικεντρώθηκε επίσης στο σχέδιο του Ιράν να αποσυρθεί από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT). «Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πιθανότητα το θέμα αυτό να τεθεί ξανά στην ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου».

Στο παρελθόν, έχει ασκήσει κριτική στις πιθανότητες μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο επέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, φαινόταν ότι η Αμερική και το Ιράν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Γκαζανφάρι είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ θα στερούνταν νομιμότητας και δεν θα ήταν δεσμευτική.Ο Γκαζανφάρι έχει επίσης προειδοποιήσει στο παρελθόν για αμερικανικά και ισραηλινά σχέδια για μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να καταλάβουν ιρανικά νησιά.

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