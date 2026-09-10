ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς

Η άδεια έχει διάρκεια έως και 4 μέρες και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι εργαζόμενοι γονείς και κηδεμόνες παιδι έως 18 ετώναιούνται έως 4 εργσιμες ημέ άδεια σχολικής παρακολούθησης ανά έτος χωρίς συμψηφισμό με άλλες άδειες.
  • Η άδεια ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και χορηγείται ξεχωριστά για κάθε παιδί.
  • Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν από κοινού ή ξεχωριστά τη χρήση της άδειας, με συνολικό όριο τις 4 ημέρες.
  • Η άδεια μπορεί να δοθεί και για ημέρες αγιασμού, σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, καθώς και για γονείς παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Η ΓΣΕΕ παρέχει πληροφόρηση και στήριξη μέσω του ΚΕΠΕΑ και του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής.
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Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) υπενθυμίζει σε όλους τους εγαζόμενους γονείς και κηδεμόνες παιδιών έως 18 ετών ότι δικαιούνται έως και τέσσερις εργάσιμες μέρες άδεια σχολικής παρακολούθησης.

Η ΓΣΕΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η άδεια σχολικής παρακολούθησης:

  • μπορεί να δοθεί σε όλους τους εργαζομένους πλήρους ή μερικής απασχόλησης
  • έχει διάρκεια μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
  • χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση
  • χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους
  • οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα
  • εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς
  • εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές
  • στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής (2) για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών (4)
  • μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία
  • δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Η ΓΣΕΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζόμενων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ www.kepea.gr και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζόμενων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/.

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